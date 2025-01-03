Зеленский заявил, что выборы могут состояться после "горячей стадии войны"

фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения противоречит Конституции и законам Украины

Об этом он сказал 2 января в интервью в эфире телемарафона, передает RegioNews.

Зеленский подчеркнул, что выборы возможны только после завершения войны или при условии внесения изменений в законодательство.

"Согласно Конституции, выборы президента и парламента могут проходить только после отмены военного положения. Во время военного положения выборы невозможны. Чтобы их провести, нужно менять законодательство, и это касается как президентских, так и парламентских выборов", – отметил Зеленский.

Глава государства также добавил, что больше всего дискуссий о выборах сейчас идет в России, которая пытается использовать эту тему для подрыва легитимности украинской власти.

"Законодательство четко определяет: до проведения выборов новых парламента или президента действующая власть остается легитимной", – подчеркнул президент.

В случае же если в Украине закончится горячая фаза войны и "останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантий безопасности", а Верховная рада отменит военное положение в стране и назначит дату выборов – тогда они могут состояться.

На вопрос о том, планирует ли он баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский ответил: "Для меня это не фокус сегодняшнего дня. Это не сегодняшняя цель. Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда буду смотреть на это более позитивно".

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на данный момент никаких переговоров с РФ быть не может. Пока Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну в Украине.