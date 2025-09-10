15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
UA | RU
UA | RU
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
10 сентября 2025, 18:35

Удар на опережение: как Украина может подтолкнуть Европу к действиям

10 сентября 2025, 18:35
Читайте також українською мовою
Сейчас Украине следует сделать сильные шаги, которые закрепят за нашей страной статус лидера по борьбе с нашествием с Востока
Сейчас Украине следует сделать сильные шаги, которые закрепят за нашей страной статус лидера по борьбе с нашествием с Востока
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

1. Заявить о готовности направить определенное количество антишахедных подразделений в Польшу и оказать помощь в организации противодроновой обороны. В Польше нет пока возможности массово сбивать шахеды так, как сбиваем их мы. Речь скорее не о мобильных огневых группах, а о группах операторов перехватчиков, которые у нас работают с высокой эффективностью, о расчетах операторов радаров, и до чего совсем еще не додумалось НАТО – это информационные системы, позволяющие интегрировать все элементы противодроновой ПВО в режиме реального времени.

Да, кто-то скажет, что нам самим сейчас не хватает антидронового ПВО, перехватчиков. Но, во-первых, обезопасить логистические маршруты в Польше для нас даже важнее, чем прикрыть отдельные регионы Украины. Во-вторых, наше единство с ЕС вообще и с Польшей в частности тоже весит больше. Это будет очень сильный шаг – на Украину тогда начнет с максимальной серьезностью рассчитывать прагматичная часть Европы.

2. Следует заявить о готовности принять на обучение в наших центрах польских военных именно по тематике сбития шахедов. В Украине сейчас несколько центров, которые готовят операторов перехватчиков и расчеты специализированных радаров. Без этого опыта полякам будет очень тяжело – им нужно уметь сбивать и шахеды, и разведочные дроны россиян. У нас они могут этому научиться буквально через несколько недель. И больше нигде в мире. Собственно, мы можем предложить создать такой центр обучения в Польше для поляков с нашими инструкторами.

3. Следует заявить о готовности принять соответствующее законодательство, которым Украина обяжет своих граждан принимать участие в защите Польши военнообязанных украинцев, которые сейчас постоянно проживают на территории этой страны. Тех наших соотечественников, которые бежали в Польшу, чтобы не защищать Украину, следует подтолкнуть защищать хотя бы Польшу – это нам выгоднее, чем они будут там просто сидеть. И поляки будут иметь возможность оценить этот шаг, и это очень сильно может помочь имиджу наших беглецов во всем ЕС, улучшит отношение к женщинам, пожилым и детям, которые там скрываются от российской агрессии.

Проблема в том, что сомневаюсь, что подобные заявления сейчас рассматривают в Офисе, МИД, Генштабе. Но было бы неплохо, чтобы хоть что-то из описанного мною выше легло в основу реакции высших должностных лиц Украины.

Сейчас уникальное окно возможностей для Украины, и счет идет на часы, чтобы в него попасть.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Польша Европа РФ дроны лидерство обучение помощь ПВО НАТО
 
Подписывайтесь на RegioNews
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Российские FPV-дроны попали в энергообъект на Днепропетровщине
10 сентября 2025, 18:13
Из-за Чернышева началось противостояние власти и антикоррупционных органов, – журналист
10 сентября 2025, 17:43
Скандальная застройщица Молчанова, за которую взялось НАБУ, привлекла на свою поддержку "мужчин в военной форме" – активист
10 сентября 2025, 17:27
Из-за засухи аграрии Херсонщины потеряли почти миллиард гривен
10 сентября 2025, 17:09
В квартире Миндича обнаружили прослушивание – после этого один из топ-чиновников Украины уволился и уехал за границу
10 сентября 2025, 16:56
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
10 сентября 2025, 16:52
В Харьковской области организуют встречу "Диалог власти и бизнеса"
10 сентября 2025, 16:45
В США могут казнить убийцу украинки Ирины Заруцкой
10 сентября 2025, 16:28
Харьковская ОВА и представители ООН определили приоритеты для будущих программ восстановления региона
10 сентября 2025, 16:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »