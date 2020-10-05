Пожары на Луганщине: Кремль перешел к новой фазе войны против Украины

На Луганщине ситуация опять выходит из под контроля. Очередной поджог, за которым почти 100% стоит государство-агрессор. Начали детонировать боеприпасы, которые не разорвались в 2014-2015 годах во время активных военных действий в этом районе. Также под угрозой электростанции и магистральный газопровод

На Луганщине ситуация опять выходит из под контроля. Очередной поджог, за которым почти 100% стоит государство-агрессор. Начали детонировать боеприпасы, которые не разорвались в 2014-2015 годах во время активных военных действий в этом районе. Также под угрозой электростанции и магистральный газопровод

Таких пожаров не было даже в самую большую засуху, а теперь он вспыхивает моментально в тех местах которые являются наиболее уязвимыми. Похоже Кремль перешел к новой фазе войны против Украины. Очень много людей остались без крова и элементарных средств для существования. Еще хуже в этой ситуации, что голоса центральной власти практически не слышно. Зеленский за своими избирательными "гастролями", беганием в шортах и открытиями "мостов Ротару" не видит реальной катастрофы, которая сейчас происходит практически вплотную к линии фронта. Также как власть Зеленского не замечает катастрофическую ситуацию с коронавирусом в Украине. И страна, и люди практически брошены на произвол судьбы.

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