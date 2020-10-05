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Андрій Смолій Політичний експерт [email protected]
05 жовтня 2020, 16:30 5

Пожежі на Луганщині: Кремль перейшов до нової фази війни проти України

05 жовтня 2020, 16:30 5
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На Луганщині ситуація знову виходить з під контролю. Черговий підпал, за яким майже 100% стоїть держава-агресор. Почали детонувати боєприпаси, що не розірвалися у 2014-2015 роках під час активних воєнних дій в цьому районі. Також під загрозою електростанції та магістральний газопровід
На Луганщині ситуація знову виходить з під контролю. Черговий підпал, за яким майже 100% стоїть держава-агресор. Почали детонувати боєприпаси, що не розірвалися у 2014-2015 роках під час активних воєнних дій в цьому районі. Також під загрозою електростанції та магістральний газопровід
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Таких пожеж не було навіть у найбільшу посуху, а тепер воно спалахує моментально в тих місцях які є найбільш уразливими. Схоже Кремль перейшов до нової фази війни проти України. Дуже багато людей залишились без домівок та елементарних засобів для існування.

Ще гірше в цій ситуації, що голосу центральної влади практично не чути. Зеленський за своїми виборчими "гастролями", біганнями у шортах та відкриттями "мостів Ротару" не бачить реальної катастрофи, яка просто зараз відбувається практично впритул до лінії фронту. Так само як влада Зеленського не помічає катастрофічну ситуацію з коронавірусом в Україні. І країна, і люди практично кинуті напризволяще.

агресія Кремль пожежа президент Луганська область
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