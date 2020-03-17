Рада перенесла голосование "по земле" - СМИ
Как передает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщили во фракции "Слуга народа".
"Сказали, что будем голосовать, когда МВФ будет точно подтверждено, что дадут деньги", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в таком случае следует ожидать, что голосование состоится не раньше апреля.
Напомним, 16 марта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ.
По состоянию на 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки из 4018 ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10.
13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:40 17 марта Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных