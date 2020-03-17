Рада перенесла голосование "по земле" - СМИ

Верховная Рада Украины перенесла голосование за земельную реформу, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи

Фото: twitter/verkhovna_rada

Верховная Рада Украины перенесла голосование за земельную реформу, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи

Как передает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщили во фракции "Слуга народа".

"Сказали, что будем голосовать, когда МВФ будет точно подтверждено, что дадут деньги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в таком случае следует ожидать, что голосование состоится не раньше апреля.

Напомним, 16 марта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский поручил Минфину провести переговоры с МВФ.

По состоянию на 5 марта Верховная Рада рассмотрела 3182 поправки из 4018 ко второму чтению законопроекта о рынке земли №2178-10.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.