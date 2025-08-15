Встреча на Аляске: 4 причины надеяться на положительный результат для Украины
Первый. Трамп никогда не встречался бы с Путиным просто так. Просто так, такие встречи не проходят.
Второе. Назначена совместная пресс-конференция. Это также происходит только когда переговоры должны быть положительными. И очевидно, что уже есть какая-то договоренность, которую нужно доработать и согласовать.
Третье. Активно ведется разговор о следующей встрече между Трампом, Зеленским и Путиным. Что также говорит о том, что контур договоренностей уже есть. Сегодня будут детали.
Четвертый. Все мои источники в окружении Трампа говорят, что они эти переговоры настроены очень положительно и ожидается определенная развязка.
Переговоры уже через 11 часов. Все на низком старте. Ждем.
