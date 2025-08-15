11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
UA | RU
UA | RU
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
15 августа 2025, 11:33

Встреча на Аляске: 4 причины надеяться на положительный результат для Украины

15 августа 2025, 11:33
Читайте також українською мовою
4 причины почему сегодня на переговорах вероятно будет более позитивное решение для Украины
4 причины почему сегодня на переговорах вероятно будет более позитивное решение для Украины
Иллюстративное фото: BBC
Читайте також
українською мовою

Первый. Трамп никогда не встречался бы с Путиным просто так. Просто так, такие встречи не проходят.

Второе. Назначена совместная пресс-конференция. Это также происходит только когда переговоры должны быть положительными. И очевидно, что уже есть какая-то договоренность, которую нужно доработать и согласовать.

Третье. Активно ведется разговор о следующей встрече между Трампом, Зеленским и Путиным. Что также говорит о том, что контур договоренностей уже есть. Сегодня будут детали.

Четвертый. Все мои источники в окружении Трампа говорят, что они эти переговоры настроены очень положительно и ожидается определенная развязка.

Переговоры уже через 11 часов. Все на низком старте. Ждем.

Читайте также: Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война мир встреча на Аляске встреча Трампа и Путина мирные переговоры
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
15 августа 2025, 11:44
Вместо горячей ночи кража: в Харькове мужчину ограбила женщина в отеле
15 августа 2025, 11:35
На Хмельнитчине будут судить женщину из Кировоградщины за распространение синтетических наркотиков
15 августа 2025, 11:28
Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте
15 августа 2025, 11:25
В Винницкой области экс-руководитель горнодобывающего предприятия подозревается в неуплате 27 млн грн государству
15 августа 2025, 11:25
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
15 августа 2025, 11:11
Стало известно, сколько детей погибло из-за войны в Украине
15 августа 2025, 10:59
Ко Дню Независимости Украины: появился финальный трейлер нового исторического экшна
15 августа 2025, 10:55
Пятеро травмированных в ДТП во Львовской области: грузовик въехал в пешеходов
15 августа 2025, 10:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »