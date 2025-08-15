Зустріч на Алясці: 4 причини сподіватися на позитивний результат для України

4 причини чому сьогодні на переговорах імовірно буде більш позитивне рішення для України

Ілюстративне фото: ВВС

Перше. Трамп ніколи не зустрічався б з путіним просто так. Просто так, такі зустрічі не відбуваються. Друге. Призначена спільна прес-конференція. Це також відбувається лише, коли перемовини мають бути позитивними. І очевидно, що вже є якась домовленість, яку потрібно допрацювати та узгодити. Третє. Активно ведеться розмова про наступну зустріч між Трампом, Зеленським та путіним. Що також говорить про те, що контур домовленостей вже є. Сьогодні будуть деталі. Четверте. Всі мої джерела в оточенні Трампа кажуть, що вони на ці переговори налаштовані дуже позитивно і очікується певна розв'язка. Переговори вже за 11 годин. Всі на низькому старті. Чекаємо. Читайте також: Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії

