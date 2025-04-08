Вічний недобуд чи майбутній трофей: які кораблі насправді "будує" РФ у Криму і що з ними не так

Днями видання Newsweek вирішило написати про якийсь бойовий корабель, що будується в тимчасово окупованому Криму і який набагато більший за ракетний крейсер "Москва", потоплений у 2022 році. Сам матеріал просочений побоюванням та настороженістю від цього будівництва. Але що насправді відбувається на керченській верфі та яка перспектива цього будівництва? Давайте розберемося

Днями видання Newsweek вирішило написати про якийсь бойовий корабель, що будується в тимчасово окупованому Криму і який набагато більший за ракетний крейсер "Москва", потоплений у 2022 році. Сам матеріал просочений побоюванням та настороженістю від цього будівництва. Але що насправді відбувається на керченській верфі та яка перспектива цього будівництва? Давайте розберемося

ілюстративне фото: росЗМІ

Видання Newsweek абсолютно має рацію у своїх заявах про те, що на суднобудівному заводі "Залів" будується корабель, більший за ракетний крейсер "Москва". Але що це за корабель і які перспективи завершення цього будівництва?

Newsweek пише про універсальний десантний корабель проєкту 23900 "Іван Рогов", що має водотоннажність... І тут ми впираємося у вкрай цікаву дилему: а яка його водотоннажність?

Це запитання я ставлю з особливим смакуванням, оскільки про універсальні десантні кораблі (УДК) проєкту 23900 я час від часу пишу з моменту їхнього закладення в липні 2020 року. Так, ви не помилилися, я написав саме їх, а не його. Адже на заводі "Залів" будується два УДК проєкту 23900. Але не відволікаємось.

Водотоннажність

У липні 2020 року Володимир Путін спеціально прибув, щоб з пафосом і помпою особисто закласти два УДК проєкту 23 900 загальною вартістю 100 млрд рублів. Згідно з опублікованими тоді тактико-технічними характеристиками вони повинні були мати повну водотоннажність 25 тис. тонн, а швидкість – 22 вузли.

Вже тоді, у 2020 році, я задавався питанням: а чи зможе завод "Залів" у його стані потягнути будівництво двох військових кораблів водотоннажністю 25 тис. тонн (враховуючи, що технологічно російський морський ВПК не тягне будівництво нічого більшого за водотоннажність 10 тис. тонн), а також яка силова установка ляже в основу такого великого корабля? Справа в тому, що на сьогодні Росія не має силових установок, здатних тягнути настільки серйозні обсяги.

Але вже в серпні 2020 року російські ЗМІ з не меншим пафосом і помпою стали заявляти про те, що УДК проєкту 23900 матимуть водотоннажність понад 30 тис. тонн. Іншими словами, з моменту закладення кораблів їх водотоннажність у проєкті було збільшено на 5 тис. тонн? Ну, можливо, на початковому етапі будівництва це було ще допустимо, хоча спірно. Але...

Але в грудні 2020 року заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко заявив, що УДК проєкту 23900 матимуть водотоннажність вже 40 тис. тонн. Тобто плюс 15 тис. тонн з моменту закладення!

Характеристики, технічне завдання, документація – все змінювалося буквально на ходу, тоді як фактичне будівництво вже почалося. Причому змінювалося не в невеликих деталях, а глобально – з 25 тис. тонн до 40 тис. тонн. Ось саме тому і залишається актуальним питання: а про яку водотоннажність корабля ми взагалі можемо говорити конкретно, а не теоретично?

І якщо я на початку закладення настільки великого корабля зазначав, що у РФ просто немає технологічної можливості завершити його будівництво саме по собі, то з урахуванням збільшення водотоннажності на 15 тис. тонн і тотальної переробки технічного завдання – тим більше.

Терміни

Спочатку завершення будівництва першого УДК "Іван Рогов" обіцяли 2025 року, а другого – "Митрофана Москаленка" – у 2026-му. Через деякий час терміни змінилися: перший УДК мав піти на здачу у 2027 році, а другий у 2028-му. На сьогодні здача обох кораблів перенесена ще на рік – на 2028 та 2029 відповідно.

Ще в 2020 році я зазначав, що проєкти цих універсальних десантних кораблів не можуть бути завершені ні технічно, ні технологічно, і вони існують виключно для розпилу бюджету. Тобто довгострокова перспектива наживатися на бюджетних коштах, щороку відкладаючи на потім здачу кораблів, які ніколи не будуть збудовані.

Навіть супутникові фото, які демонструє Newsweek у своєму матеріалі, підтверджують, що будівництво ведеться не просто повільно, а вкрай обмеженими коштами. Але куди цікавіше навіть не те, чи буде сам собою остов корабля зібраний, а чим його наповнять?

Внутрішнє наповнення

Як я вище зазначив, у Росії на сьогодні немає силової установки, яка б змогла забезпечувати рухливість військового корабля водотоннажністю не те що 40 тис. тонн, а навіть 25 тис. тонн! Атомні силові установки – так, є, але УДК проєкту 23 900 не атомний.

У характеристиках прописано, що це повинні бути два дизелі 10Д49 і два форсажні газотурбінні М90ФР. Але в тому й річ, що потужності цих силових установок для корабля водотоннажністю 40 тис. тонн буде недостатньо, не кажучи вже про можливості "Коломенського заводу" та ПАТ "ОДК-Сатурн" зробити на сьогодні таке обладнання вчасно і без дефектів, якщо не сказати більше – взагалі зробити.

Яскравим прикладом став конфуз березня 2024 року, коли "Севмаш" виготовив для УДК проєкту 23900 підшипники, проєкт яких було розроблено ще у липні 2022 року. Тобто на виготовлення у "Севмашу" пішло два роки. Але далі було цікавіше.

Справа в тому, що підшипники мали пройти випробування на валопроводі, але його на той момент не змогли виготовити. Тобто підшипники робили два роки, а коли зробили, випробувати не можуть, оскільки валопроводу просто немає. Завіса.

Висновки

На сьогодні Росія нездатна завершити будівництво УДК проєкту 23900. І щоб не писали західні ЗМІ і як би не описували корабель "Іван Рогов" – це зовсім не боєздатна бойова одиниця водотоннажністю в рази більша за ракетний крейсер "Москва", а чергова пам'ятка російської корупції та технологічної деградації.

І я зовсім не виключаю того, що Україна ці УДК отримає разом із повернутим під час звільнення Криму заводом "Залів". Причому в такому ж недобудованому стані, у якому вони були роки тому, перебувають зараз і будуть надалі.

З іншого боку, це буде ще один унікальний момент цієї війни – перший в історії воєн та конфліктів трофей у вигляді недобудованого сорокатисячотонного УДК.