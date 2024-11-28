Действительно ли россияне готовят наступление на Днепр

Наступление на Днепропетровскую область…

Наступление на Днепропетровскую область…

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Что ни день, то какой-то информационный вызов. То Днепр "оккупируют” до Нового года, то на Запорожье "пойдут”, теперь опять Днепропетровская область, о наступлении на которую подумывает командование российской армии. Что же, давайте рассмотрим ситуацию по факту.

Я не знаю, с чего вдруг сделали выводы "студенты” одного хорошо всем вам известного "института”, что россияне готовятся наступать на Днепропетровскую область. Видимо они открыли карту боевых действий и увидели, что на Времевском направлении, в районе Новодаровки, россияне находятся в менее чем 7 километрах от стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. И о чём это говорит?

А говорит это о том, что продолжая попытки расширить зону контроля к западу от Великой Новосёлки, по правому флангу, оккупационные войска, если это им, конечно же, удастся, вполне могут выйти на юго-восточные окраины Днепропетровской области. Ну, надо же, какой глубокомысленный аналитический вывод!

Но тут следует отметить, что в то время как на левом фланге – восточной стороне от Великой Новосёлки, ситуация с продвижением россиян имела крайне негативный характер и враг стоит на окраинах самого города, а Силы обороны Украины прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить его захода и закрепления на окраинах, то по правому флангу у оккупантов уже давно стагнация. Здесь СОУ сковали противника и, уже как две недели у россиян там нет существенного развития событий.

Таким образом, если рассматривать развитие событий в районе Великой Новосёлки, то предпосылки частичного захода на Днепропетровскую область вполне вероятны, но исключительно как сопутствующие наступлению на Времевском направлении. Целенаправленное наступление на Днепр в данном случае и на данном этапе – исключено. И вот почему…

Сейчас враг, для того, чтобы продолжать наступление на Курахово, Покровск, Великую Новосёлку и прочие села, населённые пункты и города, применяет стратегические резервы. Подчеркну, для решения тактического уровня задач, применяются стратегические резервы! Поход на Днепр это уровень повыше оперативно-тактической категории задач.

В таких условиях, говорить о целенаправленном наступлении на Днепр и захвате Днепропетровской области не приходится. Частичный заход, охват, в случае расширения зоны контроля по правому флангу Великой Новосёлки, да, вполне возможен, но не операция с походом на Днепр, подчёркиваю.

С другой стороны, это совершенно не говорит о том, что нужно расслабляться и забить на строительство фортификационных сооружений, рубежей и линий обороны на Днепропетровщине по всему фронту. Так или иначе, но подготовленные позиции всегда нужны и именно они позволяют СОУ не допустить, при всей сложности на фронте, провала обороны и именно благодаря их наличию и возможности СОУ отходить на более выгодные, подготовленные локации, удалось в 2024 году истощить россиян настолько, что под конец года в ход были пущены стратегические резервы.