15:58  27 ноября
Инкассаторское авто, три грузовика и легковушка: в Киевской области произошло смертельное ДТП
16:55  27 ноября
Взятка в 60 тысяч долларов: сотрудника СБУ отправили за решетку
19:45  27 ноября
Гибель четырех детей в пожаре в Харьковской области: матери объявили подозрение
UA | RU
UA | RU
Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
28 ноября 2024, 09:03

Действительно ли россияне готовят наступление на Днепр

28 ноября 2024, 09:03
Читайте також українською мовою
Наступление на Днепропетровскую область…
Наступление на Днепропетровскую область…
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Что ни день, то какой-то информационный вызов. То Днепр "оккупируют” до Нового года, то на Запорожье "пойдут”, теперь опять Днепропетровская область, о наступлении на которую подумывает командование российской армии. Что же, давайте рассмотрим ситуацию по факту.

Я не знаю, с чего вдруг сделали выводы "студенты” одного хорошо всем вам известного "института”, что россияне готовятся наступать на Днепропетровскую область. Видимо они открыли карту боевых действий и увидели, что на Времевском направлении, в районе Новодаровки, россияне находятся в менее чем 7 километрах от стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. И о чём это говорит?

А говорит это о том, что продолжая попытки расширить зону контроля к западу от Великой Новосёлки, по правому флангу, оккупационные войска, если это им, конечно же, удастся, вполне могут выйти на юго-восточные окраины Днепропетровской области. Ну, надо же, какой глубокомысленный аналитический вывод!

Но тут следует отметить, что в то время как на левом фланге – восточной стороне от Великой Новосёлки, ситуация с продвижением россиян имела крайне негативный характер и враг стоит на окраинах самого города, а Силы обороны Украины прикладывают максимальные усилия, чтобы не допустить его захода и закрепления на окраинах, то по правому флангу у оккупантов уже давно стагнация. Здесь СОУ сковали противника и, уже как две недели у россиян там нет существенного развития событий.

Таким образом, если рассматривать развитие событий в районе Великой Новосёлки, то предпосылки частичного захода на Днепропетровскую область вполне вероятны, но исключительно как сопутствующие наступлению на Времевском направлении. Целенаправленное наступление на Днепр в данном случае и на данном этапе – исключено. И вот почему…

Сейчас враг, для того, чтобы продолжать наступление на Курахово, Покровск, Великую Новосёлку и прочие села, населённые пункты и города, применяет стратегические резервы. Подчеркну, для решения тактического уровня задач, применяются стратегические резервы! Поход на Днепр это уровень повыше оперативно-тактической категории задач.

В таких условиях, говорить о целенаправленном наступлении на Днепр и захвате Днепропетровской области не приходится. Частичный заход, охват, в случае расширения зоны контроля по правому флангу Великой Новосёлки, да, вполне возможен, но не операция с походом на Днепр, подчёркиваю.

С другой стороны, это совершенно не говорит о том, что нужно расслабляться и забить на строительство фортификационных сооружений, рубежей и линий обороны на Днепропетровщине по всему фронту. Так или иначе, но подготовленные позиции всегда нужны и именно они позволяют СОУ не допустить, при всей сложности на фронте, провала обороны и именно благодаря их наличию и возможности СОУ отходить на более выгодные, подготовленные локации, удалось в 2024 году истощить россиян настолько, что под конец года в ход были пущены стратегические резервы.

война Днепр Днепропетровская область наступление
На вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm"
28 ноября 2024, 05:05
На Донетчине Силы обороны уничтожили российские танки, пушки и "Град"
28 ноября 2024, 01:20
Пограничники сбили в Сумской области российский дрон "Гербера"
27 ноября 2024, 22:20
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
В Киеве обломки российской ракеты упали на предприятие
28 ноября 2024, 09:20
Власти Николаевщины рассказали о последствиях массированного ракетного обстрела
28 ноября 2024, 08:55
На Ровенщине из-за атаки РФ без света остались более 280 тысяч абонентов, есть перебои с водой
28 ноября 2024, 08:40
Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины, — ОВА
28 ноября 2024, 08:20
Россияне ударили ракетами по Киеву: зафиксированы падения обломков
28 ноября 2024, 08:13
Россия вывела в Черное море 14 кораблей, среди них есть носители "Калибров"
28 ноября 2024, 07:55
На Сумщине FPV-дроны "Стальной Границы" уничтожили танк Т-80, МТ-ЛБ и внедорожник оккупантов
28 ноября 2024, 07:40
Энергетика Украины под массированным ударом России: в регионах введены отключения света
28 ноября 2024, 07:33
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
28 ноября 2024, 07:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »