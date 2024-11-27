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27 ноября 2024, 22:20

Пограничники сбили в Сумской области российский дрон "Гербера"

27 ноября 2024, 22:20
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фото: ГПСУ
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За прошедшие сутки во время одной из воздушных атак на Сумщине пограничники приземлили вражеский беспилотник "Гербера"

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

Зафиксировав полет боражирующего боеприпаса типа "Гербера", защитники границы открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего вражеский БпЛА был сбит.

"Гербера" – российский беспилотник, который является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в РФ под названием "Герань-2".

"Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств ПВО.

Напомним, с вечера 26 ноября осейские войска запустили по Украине 89 дронов. Силы противовоздушной сбили 36 беспилотников.

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