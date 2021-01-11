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Александр Дубинский депутат Верховной Рады 9-го созыва, журналист [email protected]
11 января 2021, 15:45 60

Нужно не штабы создавать, а просто не повышать тарифы

11 января 2021, 15:45 60
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Прочитал заявление лидера нашей фракции, Давида Арахамии, о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям
Прочитал заявление лидера нашей фракции, Давида Арахамии, о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям
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Знаете, в наших условиях, создание штаба - это самое то, когда нужно что-то про#бать, похерить и не менять.

У меня немного другое предложение: отменить постановления о повышении тарифов через "100% наш" Кабмин, и вернуть их на уровень 1 сентября 2019 года.

А потом уже создавать штаб, и разбираться, как их НЕ повышать.

Кабмин газ тарифы люди Арахамия Давид
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