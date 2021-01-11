Нужно не штабы создавать, а просто не повышать тарифы
Прочитал заявление лидера нашей фракции, Давида Арахамии, о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям
Прочитал заявление лидера нашей фракции, Давида Арахамии, о планах создать какой-то антикризисный штаб по изучению вопроса роста тарифов, и желании разобраться, как этот рост произошёл, и как помочь людям
Знаете, в наших условиях, создание штаба - это самое то, когда нужно что-то про#бать, похерить и не менять.
У меня немного другое предложение: отменить постановления о повышении тарифов через "100% наш" Кабмин, и вернуть их на уровень 1 сентября 2019 года.
А потом уже создавать штаб, и разбираться, как их НЕ повышать.
Полтавская ОГА относительно тарифных протестов "готова к конструктивному диалогу", - СинегубовВсе новости »
11 января 2021, 15:14Зеленский поручил правительству обсудить с общественностью карантинные ограничения
11 января 2021, 15:06"Слуги народа" дискутируют относительно проблемы с тарифами: Нардеп Качура готовит иск в суд
11 января 2021, 14:59
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины