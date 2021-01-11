Потрібно не штаби створювати, а просто не підвищувати тарифи

Прочитав заяву лідера нашої фракції, Давида Арахамії, про плани створити антикризовий штаб з вивчення питання зростання тарифів, і бажання розібратися, як цей ріст відбувся, і як допомогти людям

Прочитав заяву лідера нашої фракції, Давида Арахамії, про плани створити антикризовий штаб з вивчення питання зростання тарифів, і бажання розібратися, як цей ріст відбувся, і як допомогти людям

Знаєте, в наших умовах, створення штабу - це саме те, коли потрібно щось про#бать, похерити і не міняти. У мене трохи інша пропозиція: скасувати постанови про підвищення тарифів через "100% наш" Кабмін, і повернути їх на рівень 1 вересня 2019 року. А потім вже створювати штаб, і розбиратися, як їх НЕ підвищувати.

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