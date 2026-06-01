Атака БпЛА на Одессу: количество пострадавших выросло до 6

В Одессе в результате российской атаки беспилотниками количество пострадавших возросло до шести человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в городе поврежден фасад и балконы многоэтажки, выбиты окна в жилом 9-этажном доме. Пострадали два человека, еще один человек удалось спасти.

Из-за попадания также зафиксированы значительные разрушения и возгорания одно- и двухэтажных жилых домов. Сгорели три автомобиля, повреждена линия теплотрассы.

Кроме того, возникли пожары в складском здании с пищевым оборудованием, ангаре с пшеницей и административном здании.

Ликвидацию последствий осложняли ответные сигналы воздушной тревоги.

На месте работали 92 спасателя и 21 единица техники ГСЧС, а также 7 представителей и 2 единицы техники Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса подверглась атаке вражеских беспилотников. Было известно о пяти пострадавших. В результате обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома в разных районах Одессы, административное здание и объекты инфраструктуры.