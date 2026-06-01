01 июня 2026, 10:57

Пытки, похищения и убийства на Харьковщине: будут судить 13 коллаборантов

Иллюстративное фото: из открытых источников
На Харьковщине в суд направили обвинительный акт в отношении 13 человек, причастных к похищениям, пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Изюма

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что среди обвиняемых – 11 военнослужащих подконтрольного РФ формированию "ЛНР", а также депутат так называемой "ЛНР" и глава "Союза кинематографистов ДНР".

По данным следствия, в 2022 году они похищали местных жителей, незаконно удерживали их, избивали и угрожали расправой, пытаясь получить информацию об украинских военных, ветеранах АТО и лицах, которые помогали Силам обороны Украины.

Издевательства над потерпевшими фиксировали на видео, после чего записи использовали для создания пропагандистских сюжетов о якобы "борьбе с бандеровцами".

Один из эпизодов касается убийства 46-летнего пластуна и помощника депутата Изюмского городского совета. После незаконного задержания и избиения мужчины оккупанты его убили, а тело оставили возле железнодорожного переезда.

Всем обвиняемым инкриминируют государственную измену и нарушение законов и обычаев войны. Все они находятся в розыске.

Напомним, в Харьковской области 43-летний помощник бурильщика госпредприятия из города Изюм летом 2022 года, во время захвата территории вооруженными силами РФ, добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

