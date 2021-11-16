Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского

Сезонное обострение угроз со стороны России, гибридная мигрантская угроза Евросоюзу, неожиданная активность стран НАТО в поддержке Украины и грядущая премьера расследования Bellingcat о сливе операции по ЧВК "Вагнер" повергли в турбулентность Офис президента Украины

Сезонное обострение угроз со стороны России, гибридная мигрантская угроза Евросоюзу, неожиданная активность стран НАТО в поддержке Украины и грядущая премьера расследования Bellingcat о сливе операции по ЧВК "Вагнер" повергли в турбулентность Офис президента Украины

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Серьезные международные вызовы требуют срочных и сложных решений на фоне резко падающего рейтинга Владимира Зеленского, что заставляет его офис суетиться и включать методы пиара, не принятые в приличном обществе – "тысяча за вакцинацию" от президента – уже получила добрый урожай негатива в соцсетях. С какими проблемами столкнулась Украина этой осенью и как с ними справляется Офис президента – в обзоре RegioNews.

Беларусский плацдарм

Широко распиаренные пропагандистскими СМИ российско-беларусские учения "Запад-2021" прошли с 10 по 15 сентября 2021 года. По данным минобороны РФ, в них участвовали около 200 тыс. военных, до 760 единиц техники и 15 кораблей. Главная цель была достигнута: у Путина дали понять мировому сообществу, что Беларусь является вотчиной России не только в политическом, но и военно-стратегическом плане. Конкретно Евросоюз получил очередной сигнал: как бы старым демократиям не нравился Александр Лукашенко и что бы он не творил на выборах, метрополией для данных территорий является Москва и ей решать, кто и где будет стрелять, если вдруг придется, а не соседи из ЕС или вообще – НАТО.

Украина же получила вполне официально опасный очаг напряжения на северных границах, о чем сказала сразу. Еще в сентябре, после окончания учений, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что не наблюдается массового возвращения в пункты постоянной дислокации батальонно-тактических групп, которые вышли на учения. "Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - уточнил он.

На какое-то время ситуация просто зафиксировалась: россияне не уходили, или делали вид, что уходят, Украина делала официальные заявления, Запад высказывал озабоченность. Но в последние дни произошло резкое обострение этого беспокойства: The Washington Post, Bloomberg, Financial Times и генсек НАТО Йенс Столтенберг в один голос заявили о растущей угрозе со стороны РФ и риске зимнего полномасштабного вторжения в Украину, Великобритания выразила готовность перебросить до 600 военных. Главу украинского МИД Дмитрия Кулебу пригласили на встречу глав МИД стран НАТО, которая состоится 30 ноября в Риге, а ранее он заявил, что Россия "ищет возможности, продвинутся вглубь" территории Украины, наращивая войска и технику у границы.

У президента Зеленского сначала недоумевали, почему западные СМИ распространяют информацию о риске вторжения, но затем признали угрозу. Глава государства заявил, что российский контингент на границе насчитывает 100 000 военных и Украина готова дать отпор, но в то же время призвал не нагнетать панику.

В России же отреагировали ожидаемо, в стиле "их там нет": Путин назвал перечисленные заявления "алармистскими", постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вторжение "не планируем и никогда не планировали".

Гибридные мигранты

Все это обострение происходит на фоне гибридной мигрантской войны, которую ведут на границах Латвии, Литвы и Польши власти Беларуси, а в нынешнем контексте – Кремль. Начиная с весны 2021 года поток мигрантов из стран "третьего мира", в основном – из Ближнего Востока, "неожиданно" стал таким активным, что в ЕС о нем заговорили вслух и громко. Напряжение стабильно возрастало, и в последние дни в информационной ленте новости о скоплении тысяч мигрантов на границе Польши, которая сегодня стала эпицентром противостояния, замеченных среди них знакомых украинцам "зеленых человечках", прямом участии беларусских силовиков в организации потоков беженцев стали привычными.

При этом Лукашенко говорит, что, раз Евросоюз не намерен признавать его президентом Беларуси и вводит санкции, то он не намерен защищать границы ЕС от мигрантов. Кремль же умывает руки, но четко дает понять, что лишь он может влиять на разбушевавшегося диктатора, что само по себе может быть поводом для торговли. Например, если ускорить сертификацию Северного потока-2, закрыть глаза на действия РФ в Украине, то у Путина найдут возможности успокоить турфирмы и перевозчиков, тысячами доставляющие мигрантов в Беларусь, чего до разрыва отношений последней с ЕС после псевдовыборов Лукашенко никогда не было.

Украина в этой гибридно-мигрантской войне не может быть сторонним наблюдателем. Во-первых, возможный предмет торга – Северный поток-2 – напрямую задевает ее интересы. Во-вторых, депутат германского Бундестага, спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид предложил за счет Украины решать проблему мигрантов – то есть размещать их у нас на время ожидания решения властей европейских стран. На что получил резкую реакцию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, предложившего Шмидту взять мигрантов к себе домой. После этого скандала Украина – точно прямой участник кризиса на европейской политической арене, поскольку у экспертов появились предположения, что такое заявление Шмидт сделал не без подсказки из Кремля, ведь СДПГ достаточно лояльно относится к РФ и точно не "ястреб" в отношениях с режимом Путина в контексте Украины. И отповедь Данилова смотрится на таком фоне как упущенная возможность: Украина могла бы и должна отстаивать свои интересы, используя тему мигрантов, а не просто посылать открытым текстом.

И в-третьих, о риске перенаправления потока мигрантов с польского кордона в Украину прямо заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий: "Мы осознаем риск того, что, если эта (польская) граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину. Поэтому мы принимаем меры по укреплению границы по всей длине", – сказал он.

Реакция Украины на эти события пока такова: глава МВД Денис Монастырский заявил о возможном введении ЧП в пяти приграничных областях, президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде, выразил поддержку и обсудил координацию позиций по противодействию проекту Северный поток-2.

"Экватор" Зеленского и "ковидная" тысяча

Столь серьезные вызовы президент Зеленский получил как раз на "экваторе" своей каденции. Он уже 2,5 года пребывает у власти, и сейчас озабочен подготовкой к предстоящим выборам, в которых намерен участвовать. Потому даже сложные международные кризисы его команда явно рассматривает с точки зрения возможностей для пиара.

Угроза вторжения, мигрантская война оказались явно не в числе мейнстримов, на которых Зеленский намерен повышать свой рейтинг, совсем недавно всего лишь за месяц обвалившийся почти на 9%. Эти кейсы не сулят быстрого и гарантированного успеха, и скорее токсичны.

Кроме того, Офис президента явно заботит грядущая премьера расследования Bellingcat о сливе операции по ЧВК "Вагнер", которая может добавить дегтя в те успехи, которыми намерены кормить у президента электорат в ближайшее время.

В качестве упреждающего удара перед выходом расследования у президента обнародовали выводы Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по делу "вагнеровцев". Председатель ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, заявила, что комиссия не нашла доказательств причастности президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к срыву спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" летом 2020 года. С одной стороны, нардеп продемонстрировала дрейф "Слуг народа" от полного отрицания спецоперации как таковой до ее хотя бы наличия. С другой – подтвердила неприкосновенность не только имиджа Зеленского, но и его ближайшего окружения в лице Ермака, а значит сохранение всех подходов к политике, как внутренней, кадровой, так и внешней. Где выбор приоритетов зависит от успешности "картинки" и интересов окружения главы государства.

И в подтверждение такого тезиса выступил сам президент Зеленский с очередным заявлением, в котором не стал вспоминать о сразу двух кризисах, которых Украина не видела за все время его каденции на посту главы государства: обострение угрозы полномасштабного вторжения РФ, о чем открытым текстом говорят международные партнеры, и организованного Кремлем наплыва мигрантов с Ближнего Востока. Он говорил о хорошем: будем зимой с теплом (за счет угля, купленного ДТЭК Рината Ахметова), и тысяче гривен каждому, кто сделал полную вакцинацию от COVID-19 (за счет налогоплательщиков Украины, цена вопроса – 6 млрд грн).

То есть, у президента пока намерены по-прежнему держать его и электорат в "теплой ванне" и уж точно не намерены цитировать Черчилля с его предупреждениями о том, что нас ждут "кровь, пот и слёзы". Это слишком токсично для власти.