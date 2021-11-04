О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство

​​​​​​​Целая серия последних электоральных замеров говорит не только об угрозе для второго президентского срока Владимира Зеленского. Ключевым является то, что и в без того разномастной монокоалиции в следствие падения популярности президентского политического бренда очевидно усилятся центробежные тенденции

​​​​​​​Целая серия последних электоральных замеров говорит не только об угрозе для второго президентского срока Владимира Зеленского. Ключевым является то, что и в без того разномастной монокоалиции в следствие падения популярности президентского политического бренда очевидно усилятся центробежные тенденции

Пораженный свежими рейтингами кандидатов в президенты и партий, RegioNews прогнозирует, что фракция "Слуги народа" может начать де-факто расползаться задолго до начала следующих выборов.

КМИС не шутил

В конце октября политически активная часть украинского общества получила хорошую инъекцию адреналина - Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал свои свежие президентские рейтинги, где показатель действующего главы государства Владимира Зеленского буквально обвалился, снизившись по сравнению с сентябрем сразу почти на 9%. Далее появились данные от других уважаемых социологов - из "Центра Разумкова" (ЦР), а уже на этой неделе были обнародованы результаты последних электоральных замеров от социологической группы "Рейтинг". И все это должно было либо подтвердить правильность показателей КМИС, либо опровергнуть их.

Следовательно, данные и ЦР, и "Рейтинга" несколько отличаются от их коллег-социологов, но в целом указывают на правильность направления движения президентского рейтинга – он реально снижается. Скажем, показатель Зеленского в категории "среди всех опрошенных Центром Разумкова в начале августа был 19,5%, а ныне - 16,6%. И хоть рейтинг первого среди преследователей главы государства, Петра Порошенко, тоже немного снизился, но главным в этой истории является опять же показатель экс-спикера Дмитрия Разумкова. Сын основателя ЦР прыгнул сразу с 1,8% до 5,7%.

Если же говорить о результатах среди тех, кто уже определился со своим выбором, то Разумков занимает уверенное четвертое место с показателем 8,8%, даже наступая на пятки вечной Юлии Тимошенко (10,1%). Напомним, что у КМИС Разумков в этой категории имел 7,1%. Рейтинги же президента отличаются у двух солидных социологических фирм всего на 1%, то есть в пределах статистической погрешности.

В конце концов, почти аналогичные актуальные рейтинговые показатели зафиксировала и группа "Рейтинг". По ее версии, ныне ТОП-5 кандидатов в президенты (среди тех респондентов, кто будет голосовать и определился с выбором) выглядит так: Зеленский - 25,1%, Порошенко - 14,1%, Тимошенко - 10,1%, Юрий Бойко - 9,5%, Разумков - 7,3%.

Монокоалиции не будет?

Не менее интересными являются и партийные рейтинги от тех же "Центра Разумкова" и "Рейтинга". Здесь расхождение во властных показателях несколько больше, чем в случае с персоналиями, но в целом тенденция повторяется. В начале августа, по данным ЦР, "Слугу народа" готовы были поддержать 17,1% среди всех опрошенных, сейчас – только 14% (нынешние такие показатели "СН" от "Рейтинга" – 17,6%). В категории "те, кто определился" результат пока выглядит чуть солиднее – 21,6% (ЦР) и 20,4% ("Рейтинг"), впрочем, главная мысль вполне понятна.

И заключается она в том, что монокоалиция, формальному существованию которой вряд ли что-то угрожает, де-факто входит в серьезную зону политической турбулентности. Показатели "Слуги народа" и так все время были ниже персональных рейтингов Владимира Зеленского, а с серьезным падением популярности президента через некоторое время то же самое произойдет и с его партией. Поэтому нынешнюю ситуацию с результатами как "Центра Разумкова", так и "Рейтинга", где "слуги" остаются первыми с преимуществом в 5% над ближайшими преследователями, можно списать на определенную инерцию.

К тому же, Украина входит в довольно непростую зиму с возможными неприятностями с газом и, как следствие, с отоплением. Это, опять-таки, ударит по популярности действующей власти, причем серьезнее любых офшорных скандалов. Так что как бы не пришлось партийному лидеру "СН" Александру Корниенко и всей "ЗеКоманде" весной вспоминать октябрьские показатели с ностальгией. А там не за горами старт, собственно, предвыборного цикла, когда практически все оппозиционеры будут отыгрываться на власти за ее многочисленные промахи.

Кто сбежит с корабля первым

Прекрасно понимая это, часть парламентской фракции "Слуги народа" уже в ближайшее время начнет дистанцироваться от действий Банковой – чтобы не брать на себя весь негатив, который получит и президент, и подчиненный ему Кабмин. Это дистанцирование вполне вероятно будет неформализованное – в частности, потому, что часть депутатов (списочники), в соответствии с действующим законодательством, просто не может выйти из состава своей фракции без потери мандата. Кстати, именно так было и в Верховной Раде предыдущего созыва, когда часть депутатов БПП, формально оставаясь в составе фракции и коалиции, фактически перешли в оппозицию к тогдашнему президенту Порошенко. Такая же ситуация, по большому счету, будет и с "СН". Впрочем, мажоритарщики от партии власти тоже не будут полностью рвать связи с Банковой, хотя бы на всякий случай - чтобы, в случае роста президентского рейтинга, напомнить своим избирателям, что они тоже остаются частью "ЗеКоманды".

Сейчас в составе монобольшинства есть две условные группы, которых держат в "зеленой" фракции только вышеупомянутые факторы. Во-первых, это откровенно пророссийские персонажи, вроде Евгения Шевченко, Максима Бужанского, Александра Куницкого, Артема Дмитрука и так далее. Часть из них уже демонстрирует свою позицию, которая идет вразрез с политикой Офиса президента – вспомним, например, белорусские визиты Шевченко и его слова в поддержку белорусского диктатора Александра Лукашенко. Фактически эта группа депутатов, которая, в отличие от господствующей в "Слуге народа" формулы, сформулированной в легендарной фразе "какая разница", имеет определенную идеологическую подоплеку и гораздо органичнее смотрится в составе, допустим, ОПЗЖ или "Партии Шария", куда она уверенно и дрейфует. Кстати, возможно создание под следующие выборы новой, более радикальной даже чем медведчуквское крыло "Оппозиционной платформы – За жизнь" пророссийской партии, или, в случае распада ОПЗЖ, вливание этого набора персоналий в новую партию Виктора Медведчука.

Второй группой "слуг народа", которых уже ничего, кроме формальностей, не держит в составе монокоалиции, являются те депутаты, которые ориентируются на Разумкова. Ни для кого не секрет, что экс-спикер рано или поздно оформит свою политическую силу, с которой пойдет на следующие выборы. Каркасом этой партии (правильнее говорить – "разумковской" ее части, поскольку в этой партии, скорее всего, будет несколько спонсоров, которые тоже будут иметь свои кандидатуры для общего списка) и станут нынешние депутаты, которые пока что остаются в составе "СН". Вполне возможно, что после холодной и проблемной зимы даже те депутаты, которые пока что ориентируются на Банковую, изменят свои взгляды на будущее. И перекинутся к "социально близкому" бывшему спикеру ВР.

При чем тут Ахметов и Порошенко

Кроме этих двух очевидных групп есть еще несколько десятков депутатов, будущее которых в составе "Слуги народа" тоже фактически можно назвать сочтенным. Во-первых, это нардепы из так называемой "группы Ахметова". Здесь стоит говорить уже не о будущем, а о настоящем – ввиду кейса Людмилы Буймистер, которую уже исключили из президентской фракции. Но Ринат Ахметов, как человек осторожный, вряд ли пойдет на серьезное обострение. Поэтому депутаты-"ахметовцы" пока останутся в составе монокоалиции и даже будут голосовать так, как будет нужно ОП (кроме тех моментов, которые непосредственно будут касаться интересов донецкого олигарха).

Второй такой группой, которая уже начинает задумываться над своим политическим будущим – но, в отличие от, скажем, "разумковцев" не имеет четких ориентиров, только условный вектор, – является подчеркнуто проукраинская часть "слуг". Эти депутаты вряд ли додрейфуют до прямого вступления в "Євросолідарність" (это не выгодно и "ЄС", и самим депутатам, особенно мажоритарщикам не из Галичины), но тем не менее будут искать себе место в новых проукраинских партиях, которые непременно возникнут перед следующими парламентскими выборами.

Таким образом, несмотря на уже зафиксированное падение рейтингов и невеселую перспективу в последующие годы, фактическое монобольшинство может не дожить даже до дня очередных выборов. Проблемы с голосами Банковая традиционно будет решать договоренностями с тремя депутатскими группами ("Довіра", "За майбутнє" и той частью "Голоса", которая самоназвалась "Справедливостью"), поэтому до определенного момента этого будет хватать, по крайней мере, на критически важные для Зеленского законопроекты. Но в целом сомнения относительно перспектив "Слуги народа" на очередные парламентские выборы можно назвать даже более серьезными, чем у предыдущей партии власти БПП.