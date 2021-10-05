"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии

Украинская власть пока, такое впечатление, не чувствует никакой серьезной угрозы от попадания своего фронтмена на страницы ведущих мировых изданий в роли участника громкого офшорного скандала

Украинская власть пока, такое впечатление, не чувствует никакой серьезной угрозы от попадания своего фронтмена на страницы ведущих мировых изданий в роли участника громкого офшорного скандала

Власть имущие, в принципе, имеют на это полное право, если забыть об их желании будущих успехов на внешней арене. Ведь большое международное расследование, посвященное офшорным делам, таки возмутило весь мир. В возможных последствиях "офшоргейту" для президента Владимира Зеленского и всей украинской властной системы разбирался RegioNews.

Дело Стрейзанд живет и побеждает. Но не у нас

По миру прокатилась волна Pandora Papers – международного журналистского расследования, которое вывело на чистую воду большое количество политиков и бизнесменов, которые пользуются услугами офшоров для минимизации или вообще ухода от налоговой нагрузки. В Украине частью этого цунами стал фильм "Офшор 95" от "Слідство.інфо".

Собственно, фильм стал событием не столько своим содержанием, сколько формой – формой показа. Его должны были показывать в столичной Малой опере, но за несколько часов до начала руководитель киевской Малой оперы Алексей Прасол отменил мероприятие. История с запретом вышла вполне в духе отечественных неофеодальных традиций. Сначала – "показывать о президенте не буду". Потом – "у нас ремонт и нет света". Потом "Украинская правда" рассказала о своей информации, согласно которой в КГГА (Малая опера - коммунальное учреждение) с угрозами звонил какой-то человек, назвавшийся представителем СБУ…

В конце показ таки состоялся и можно было бы сказать даже, что ему помог так называемый "эффект Стрейзанд", когда то, что пытаешься запретить, именно благодаря запрету приобретает бешеную популярность. Но в украинских условиях одного лишь интернет-ресурса для достижения "эффекта Стрейзанд" все-таки маловато. Украинский реципиент, как известно, до сих пор находится под мощным влиянием, прежде всего, телевизионных каналов. Так что без них любая, даже суперсенсационная шумиха рискует так и остаться на уровне YouTube-каналов. Хотя, конечно, определенной популярности расследованию "Слідства.інфо" история с непутевым недозапретом добавила.

Сенсация, о которой уже давно известно

О чем же говорилось в этом расследовании, которое одни игнорируют или почти игнорируют, а другие подняли как знамя в борьбе с действующей властью? Собственно говоря, генпрокурор Ирина Венедиктова, которую попросили прокомментировать эту информацию, заявила вполне обоснованно, что ничего нового в ней нет. Еще два года назад, в предвыборной лихорадке о том, что тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский замешан в офшорных делах, говорил Владимир Арьев. Вспоминал об этом на дебатах и оппонент Зеленского, тогдашний президент Петр Порошенко. Но тогда это воспринималось как: а) лишь журналистские догадки и предположения; б) борьба с конкурентом на выборах.

Сейчас же ситуация изменилась. Во-первых, "Слідство.інфо" в симпатиях к бывшему президенту не заподозришь. К тому же, за всем этим стоит мощная международная организация, которая от Порошенко еще дальше. Кстати, именно поэтому с Банковой, по крайней мере, во время первой волны комментариев, не прозвучало чего-то вроде "необъективные" или вообще "лжецы". Возможно, "вагнеровская" история с CNN научила…

Во-вторых, в этом расследовании уже есть конкретные фамилии, цифры, данные. И это, по мнению некоторых экспертов, выводит обнародованные результаты практически в плоскость юридических последствий. Хоть сам Зеленский и является лицом неприкосновенным до конца своей президентской каденции.

"Зеленая" ягодка на "зеленом" тортике

Относительно комментариев, то один из самых одиозных персонажей Офиса президента, Михаил Подоляк, заявил, что ничего страшного в офшорных делах нет – это бизнес так защищался. Этот же тезис вбросили в медиапространство и те его участники, которых принято считать связанными с Подоляком – мол, вспомните, какие были темные времена Януковича, кто бы не хотел сохранить свой бизнес от зажравшейся руки тогдашнего госаппарата.

Но есть один нюанс, который трудно перебить подобными аргументами на уровне "маленького украинца", который сам любит "защитить" свои средства. Это обвинение в том, что через офшор, связанный с Зеленским, перегоняли деньги, "вымытые" из "Приватбанка". Собственно, именно эта часть истории и не является железобетонно доказанной, поэтому участникам процесса - президенту Владимиру Зеленскому, главе СБУ Ивану Баканову, первому помощнику президента Сергею Шефиру – грозит разве что репутационная ответственность.

Хотя злые языки уже успели привязать историю с покушением на Шефира с информацией Pandora Papers - мол, это покушение было не просто на какого-то там помощника президента, а на человека, на котором были завязаны серьезные теневые финансовые потоки. Но, опять-таки, в случае достаточно мощного распространения этой информации. Чего пока не наблюдается, и причина тут вовсе не во всемирном пятичасовом апокалипсисе Facebook и Instagram.

А что там на внешнем фронте?

Да и репутация в украинских условиях – дело очень легко наживное. Интересно, что вместе с обнародованием информации об офшорах и "Приватбанке" появились свежие результаты соцопросов, согласно которым рейтинг Зеленского за последнее время даже вырос. Совпадение, конечно, но какое красноречивое. Поэтому пока можем говорить о том, что на внутренней арене президент и его команда обойдутся даже не легким испугом, а чем-то проще. И они это прекрасно понимают, просто игнорируя произошедшее как таковое.

Между тем, иностранные политические деятели, попавшие в "пандорский" список, уже активно комментируют обвинения в свой адрес. Как, например, экс-премьер Британии Тони Блэр или глава чешского правительства Андрей Бабиш. Естественно, опровергая, объясняя, какие они белые и пушистые, но суть в наличии самих комментариев. У нас же Зеленский или Баканов просто делают вид, что это не про них, а отмахивается от "Офшора 95" Подоляк. Потому что, вероятно, понимают, что ничего от этого не потеряют. Возможно, даже наоборот - как раз потеряют, комментируя расследование, согласно логике "оправдывается, значит, что-то там таки нечисто". Украинский электорат имеет своеобразную систему ценностей…

Но это, повторимся, дома. С противоположной стороны границы ситуация может сложиться не столь безоблачной. В Соединенных Штатах история с отмытыми деньгами Игоря Коломойского еще только раскручивается, до финала там далеко. И попадание президента Украины в офшорную историю, прямо связанную именно с Коломойским и именно с "Приватбанком", может больно ударить по мечтам главы государства наладить-таки нормальные рабочие отношения с Белым домом. После встречи Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне украинская сторона начала раскручивать тему предстоящего визита президента США в Киев. Но после такой истории о встрече Байдена в аэропорту "Борисполь" можно начинать забывать.

"Слуги" офшора

Есть еще один момент, который пока не очень очевиден, однако может стать важным фактором в политической жизни страны. Фактор этот – реакция нардепов от "Слуги народа" на публикацию расследования Pandora Papers. Дело в том, что у них, в отличие от Зеленского, нет такого устойчивого собственного рейтинга, который не падает ниже определенной отметки при любых условиях (до момента, когда телевизор начнет работать прямо против него). А партийный бренд, в отличие от фамилии "Зеленский", всю грязь из офшорной истории может и притянуть к себе – как более слабый и менее привлекательный субъект политического процесса.

Вспомните даже не рейтинги (они у "Слуги народа" были и есть ниже персональной популярности Зеленского где-то в среднем на 10% – так, будто это разные вещи), а оценки, которые сам президент выставил себе и партийцам в Трускавце. Себя он оценил на 7-8 баллов по 12-тибалльной системе, партию – на 3 с плюсом по пятибалльной (8 из 12-ти – это твердая четверка по пятибалльной). То есть сам признал, что партия не очень то и достойна его.

Поэтому может случиться так, что сам Зеленский выйдет из этой истории относительно сухим и чистым, тогда как пятно останется на партийной вывеске, под которой нынешним нардепам еще идти на выборы. Или - не идти. Другая история, которую СМИ неофициально раскопали - относительно возмущения части депутатов тем, что ими руководят Банковая и Арахамия, а президент даже не в курсе реальных настроений в его же партии – может получить свое дальнейшее развитие. И может оказаться так, что тот же Дмитрий Разумков, которого вот-вот уволят с должности спикера Верховной Рады, или нардеп Людмила Буймистер, которую хотят выгнать из фракции (причем обоих – за нелояльное отношение к "закону об олигархах"), будут радоваться, что вовремя соскочили с "зеленого" корабля и не вляпались в очередной, на этот раз уже международный скандал.