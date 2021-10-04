Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers

"Большая фракция", которую "Слуга народа" пафосно провела в курортном городе на Львовщине, фактически свелась к одному вопросу. И он оказался неоднозначным

"Большая фракция", которую "Слуга народа" пафосно провела в курортном городе на Львовщине, фактически свелась к одному вопросу. И он оказался неоднозначным

Фото: sluga-narodu.com

Как и два года назад, "слуги народа" собрались на большое трускавецкое совещание. RegioNews следил за этим событием, которое, по сути, свелось к обсуждению одного-единственного вопроса с далеко идущими последствиями – отставки с поста спикера парламента бывшего лидера президентской партии Дмитрия Разумкова.

"Победители" реформируют страну, или не без самоиронии

Хотя в целом "Большая фракция", как назвали мероприятие с участием нардепов от "Слуги народа", некоторых представителей исполнительной власти и самого президента Владимира Зеленского, формально была заполнена разнообразными событиями. В частности, 2 октября в Трускавце моновласть презентовала план реформирования Украины на ближайшие два года - до парламентских выборов-2023.

Фото: sluga-narodu.com

В этот план его авторы постарались вписать все, что только можно было – и военную безопасность, и "зеленую" трансформацию, и технологическое развитие, и "продовольственный хаб", и даже верховенство права. Последний пункт выглядит в этой программе особенно пикантно, учитывая ситуацию с Этическим советом Высшего совета правосудия, куда до сих пор не могут избрать членов. И об этом послы "Большой семерки" уже напрямую говорят заявлениями в адрес президента.

"Слуги" не только обсуждали важные моменты из жизни страны, в том числе, с присутствующими там недавними нардепами от этой же политсилы - министром внутренних дел Денисом Монастырским и генпрокурором Ириной Венедиктовой. А, якобы всерьез поддерживая соцсетевую шутку про "съезд победителей" (так, по аналогии с XVII съездом сталинской ВКП(б), большая часть которого впоследствии была расстреляна, назвали трускавецкое собрание острые на сравнение языки), вручали партийные "Оскары". И тут не обошлось без двусмысленностей - скажем, победа Даниила Гетманцева в номинации "Количество и качество" (проведенных реформ) выглядит как нечто среднее между своеобразным чувством юмора у самого монобольшинства и его же крайней самоуверенностью.

Но, конечно, главным вопросом трускавецкого собрания стал один-единственный кадровый вопрос. Вопрос об отстранении от должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Чужой среди своих, или Зеленский так и не сказал

Забегая вперед, отметим – необходимые 150 подписей за отставку действующего спикера Банковая у своих парламентских "слуг" собрала. И это самый позитивный момент во всей истории. Поскольку, по неофициальной информации, Зеленский в Трускавце вдруг наткнулся на неожиданное – сопротивление собственной фракции. Оппозиционные СМИ, ссылаясь на свои источники в "зеленой" власти, рассказывают историю таким образом, что часть депутатов заявила о несогласии с предстоящим снятием Разумкова. На что президент якобы ответил, что в Раду они, депутаты от "Слуги народа", зашли благодаря ему, а не Разумкову – потому должны слушаться его указаний.

Фото: sluga-narodu.com

Сам глава государства изложил журналистам суть претензий к первому номеру избирательного списка (а также – с мая по ноябрь 2019 года – председателя партии, а до того - главного советника по политическим вопросам и спикера штаба кандидата в президенты Зеленского) таким образом, будто все идет от депутатов, а он, Зеленский, лишь фиксирует то, что Разумков оторвался от коллектива и не поддерживает важные партийные законопроекты (речь шла, конечно, об "антиолигархическом" законе).

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Зеленский и до Трускавца долго делал вид, будто бы это его не касается, а спикера решили снять сами депутаты, по собственной инициативе. И на "Большой фракции" он все-таки не ответил прямо на вопрос журналистов, было ли это решение его инициативой.

Месть за сорванный план, или почему не приехал Баканов

Ситуация все же складывается таким образом, что Разумкова уволят с должности. Или дожмут своих (в Трускавце, кстати, был продемонстрирован интересный вариант такого давления – Людмилу Буймистер за голосование против "закона об олигархах" дали "Оскара" в номинации "красная кнопка"), или традиционно доберут голосов у поставщиков из "Довіри" и "За майбутнє". Впрочем, Зеленский в Трускавце отнюдь не выглядел победителем. И тут стоит вспомнить интересную версию, рассказанную как раз перед началом трускавецкого собрания бывшим членом "ЗеКоманды", экс-секретарем СНБО Александром Данилюком.

Он в эфире одного из телеканалов рассказал почти фантастический сценарий – как Зеленский собирался на День Независимости объявить о своей отставке, чтобы уверенно выиграть досрочные выборы на фоне борьбы с олигархами и встречей с президентом США Джо Байденом. Но, по словам Данилюка, эту идею сорвал именно Разумков – напомнив якобы, что это невозможно сделать, потому что Избирательный кодекс не позволяет баллотироваться тем, кто подает в отставку. Кстати, это действительно так, ибо пункт 4 статьи 9 Закона о выборах президента Украины говорит, что "Лицо, полномочия которого на посту Президента Украины были прекращены досрочно в соответствии с Конституцией Украины, не может быть выдвинут кандидатом на пост Президента Украины на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращением полномочий". И якобы именно за это Банковая мстит главе Верховной Рады.

К версии Данилюка, который сам - бывший член команды Зеленского (то есть у него тоже могут быть личные мотивы из-за исключения из команды), есть много вопросов. Но о факторе личностной неприязни президента к спикеру говорили и другие СМИ, которые общались с участниками трускавецких сборов. На которых, кстати, не присутствовал один из приглашенных – глава СБУ Иван Баканов. Хотя "слуги" в рамках рассмотрения "Стратегии 2021-2023" рассматривали и реформирование Службы безопасности. Официально у Баканова это никак не объяснили, а неофициально ходят слухи о том, что именно он якобы может стать следующим "на выход".

Действительно, Владимир Зеленский постепенно заменяет всех, кто привел его к власти и был вместе с ним в 2019-м – ушли глава АП/ОП Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, вышеупомянутый секретарь СНБО Александр Данилюк, "100% свой человек" - генпрокурор Руслан Рябошапка, вот-вот уволят главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова ходят слухи о преемнице Рябошапки Ирине Венедиктовой... Баканов якобы настолько свой, что переживать ему нет причин. Но у президента, очевидно, за эти годы изменились приоритеты. Поэтому друг детства, если и он будет проявлять недостаточную лояльность, может пойти по пути всех остальных членов команды триумфаторов-2019.

Победитель Путина, или кого же надо допрашивать?

Пытаясь все-таки выглядеть победителем, Зеленский на пресс-конференции в Трускавце сделал несколько резких заявлений – относительно внешнеполитических событий. В частности, президент заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным тет-а-тет, но понимает, что этого не допустит окружение хозяина Кремля, потому что, мол, боится неожиданного результата. Намек на то, что ему удастся перехитрить самого Путина, из уст того, кто не сумел уговорить покинуть фракцию "Слуги народа" уже откровенно токсичного на тот момент нардепа Александра Дубинского, прозвучал, мягко говоря, самонадеянно.

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А вот фраза насчет "вагнергейта" прозвучала вообще самоубийственно. Отвечая на вопрос порошенковского телеканала "Прямой" о том, кто же рассказал Александру Лукашенко о "вагнеровцах" на его территории, глава государства сначала сбился на традиционную для себя тональность риторики в случае с лидером "ЄС", назвав его "гетманом" и призвав допрашивать именно пятого президента Петра Порошенко, потому что он заявлял о своем участии в операции по задержанию членов российской ЧВК "Вагнер". А потом заявил, что с Лукашенко о "вагнеровцах" говорил он, причем еще тогда, когда российские наемники только въехали на территорию Беларуси.

Отметим, что ранее Зеленский признавал факт разговора с Лукашенко на тему "вагнеровцев", но не уточнял, когда этот разговор состоялся. А председатель "вагнергейтовской" ВСК Марьяна Безуглая в сентябре на брифинге четко заявила, что разговор состоялся после задержания российских наемников. Будет ли это признание иметь какие-то громкие последствия для Украины и персонально президента, пока неизвестно. А вот информационный шум, спровоцированный им, прожил меньше суток. Потому что уже после завершения трускавецкого "оскароносного" и "антиразумковского" съезда грянуло обнародованное на мировом уровне расследование об офшорах Pandora Papers.

А в этом расследовании одно из главных мест занял именно Владимир Зеленский. Точнее, его связь с "отмытыми" олигархом Игорем Коломойским из "Приватбанка" миллиардами. В новости, которая в воскресенье вечером красовалась на главной странице влиятельного британского издания The Guardian, портрет президента Украины занимал в коллаже среди других героев едва ли не главное место. Поэтому вряд ли даже замена председателя ВР на лояльного Банковой или лично президенту персонажа (Руслана Стефанчука или кого-то другого) сможет подсластить эту горькую пилюлю. "Съезд победителей" как прошел в совсем не победной атмосфере, так и останется в повестке дня политической жизни страны на совсем короткий срок.