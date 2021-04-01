Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд

У мэрии Терехова цель - освоить миллиард, а не решить вопрос с мусором в Харькове и ближайшем пригороде. А Харькову останутся только миллиардные долги

У мэрии Терехова цель - освоить миллиард, а не решить вопрос с мусором в Харькове и ближайшем пригороде. А Харькову останутся только миллиардные долги

Харьков не только отстает в вопросах борьбы с коронавирусом, но и оказался, по данным главы Государственной экоинспекции Андрея Малеваного, самым загрязненным городом в Украине. Экологические инспекторы посчитали, что на территории всей области находится 451 стихийная свалка – это ровно в два раза больше, чем на Херсонщине, которая занимает второе место в этом позорном антирейтинге. Значительная часть стихийных мусорных накоплений находится непосредственно в Харькове или его пригородах.

Понимая провал Харькова в вопросах работы с отходами, мэрия начала педалировать тему строительства нового мусороперерабатывающего завода и будет подгонять его открытие под выборы. Однако будет ли это победой для горожан или этот проект станет очередной долговой ямой, стоит разобраться более детально.

Цена и готовность

В феврале депутат облсовета Владимир Скоробагач опубликовал официальное письмо о строительстве объекта. Документ подписал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко. В письме указано, что для строительства завода в Международном банке реконструкции и развития город Харьков взял кредит в размере 44 млн долларов (по нынешнему курсу это около 1,2 млрд грн; примерно столько же город, где нет ни одной нормальной больницы, вкинул в реконструкцию зоопарка). По состоянию на 31 января 2021 года, отметил Суярко, уже израсходовано 29,3 млн долларов – то есть более двух третей всего бюджета (66,56%).

5 февраля на место возведения возили поморщить лоб Игоря Терехова. Ему показали, как скоро Харьков отдаст пальму первенства самого грязного региона другим городам. И вышло не очень хорошо. На месте Суярко озвучил совсем другую информацию – основные здания нового мусороперерабатывающего завода готовы только на 30%.

Терехов радостно посмотрел на еще даже не закрытый стенами сортировочный комплекс – основное место мусоропереработки. "Сейчас мы работаем над цокольным уровнем и закладываем фундамент для установки оборудования", - сказал Суярко.

В переводе на простой язык: это провал, на строительство трети завода потратили две трети всего бюджета стройки. Для выхода строительного комплекса на цокольный уровень в землю зарыли 820 млн грн.

Харьков и способности завода

У Терехова, как мантру, рассказывают, что новый мусороперерабатывающий комплекс полностью закроет потребности областного центра, что проблема стихийных свалок будет решена раз и навсегда.

В заявленных характеристиках завода значится, что расчетная мощность полигона по приему твердых бытовых отходов (этот полигон будет находиться непосредственно возле завода) составит 350 тысяч тонн в год. Однако на самом заводе будет осуществляться сортировка отходов с пропускной способностью 40 тыс. тонн в год раздельно собранных, 80 тыс. тонн в год — смешанных.

То есть в лучшем случае комплекс сможет перерабатывать меньше трети всего мусора, что будет принимать полигон рядом с комплексом. Значит, куча мусора в пригороде Харькова будет и дальше расти. Более того, этот полигон будет принимать всего-то до половины того, что продуцирует Харьков.

Радует, что у Терехова, увидев ситуацию на месте, уже перестали уверять в решении вопроса, но и приврали, что завод будет перерабатывать около 50% того, что привезут. Даже по данным Терехова, половина мусора по-прежнему будет сваливаться в обычный открытый отвал при мусороперерабатывающем заводе. И за такое "решение проблемы" на харьковчан повесили 1,2 млрд грн кредита.

Кроме того, в отчете пресс-службы Харьковского горсовета раскрылась интересная деталь. Суярко проговорился, что рядом с заводом ведется рекультивация старого мусорного полигона. Как успех он назвал то, что этот объект, который используется уже десятилетия, рекультивирован аж на 35%. "С наступлением тепла его поверхность начнут укрывать геомембраной, а потом засыплют ее фильтрационным слоем, грунтом и сверху высадят деревья, кустарники и траву", - отметили в пресс-службе.

Выходит так, что возле мусороперерабатывающего завода, похоронив 820 млн грн кредита, подопечные Терехова просто тракторами закапывают мусорную кучу, которую заметили инспекторы главы экоинспекции Малеваного. Выходит, что от обычной свалки никто не отказывается, мусорной революции не вышло. Удивляет также, что мусор закапывают вместо того, чтобы переработать его на заводе, тем самым уменьшив до минимума гигантский отвал. Однако, похоже, цель у мэрии Терехова - освоить миллиард, а не решить вопрос с мусором в Харькове и ближайшем пригороде.

Подрядчик – консорциум польских компаний Vekto Sp.z oo, Egbud Sp.z oo, JAT Sp.z oo и Pribo-EPB Sp.z oo – говорит, что строительство закончат до конца 3 квартала 2021 года. В горсовете же давят на скорость и хотят помпезно открыть объект ко Дню города – 23 августа 2021 года. Каким будет качество работ, если объект нужно завершить на месяц раньше срока, а на проведение 70% работ осталось 30% денег, можете предположить сами.

Итак, Терехов решил далеко не уходить от традиций и продолжил пилить. Однако в этот раз он уже взялся не за бюджет города, а за кредит – пилят не с прибыли, а с убытков, как говорил классик. Безусловно, открытие нового мусороперерабатывающего комплекса Харькову втюхают, как несусветную победу. Церемония, если свалку таки достроят, будет пышной, с перерезанием ленточек, с короваем и детьми в национальных костюмах на фоне огромной мусорной кучи, которую чем-нибудь прикроют и украсят. Но цена вопроса – 1,2 млрд гривен. Хотя подобные, малой мощности, комплексы в соседней Словакии или Польше строят в полтора раза дешевле. Даже если завод откроют, сама переработка будет там проводиться неэффективно, потому что в Харькове слыхом не слыхивали о раздельном сборе мусора. Даже если такое в некоторых дворах и организовано силами ОСМД или самих жильцов, разделенные отходы все равно сваливаются в одну машину и везутся на обычный полигон.

Однако более всего раздражает ситуация, что мегаполис под руководством Терехова не способен построить хотя бы одну больницу, куда бы не боялись ложиться мэры или депутаты, тратит миллиард бюджетных гривен на уже существующий и особо не нужный зоопарк, но при этом берет "связанный" под польских строителей кредит на строительство жизненно необходимого инфраструктурного объекта – комплекса по переработке твердых бытовых отходов. Стоит отметить, что за эту стройку Терехова и компании каждый житель города, от младенца до старика, заплатит приблизительно по 1000 грн со своего кармана.

Раньше мы писали, что Терехов обманул. Харьковский коксохим будет дымить еще 7 лет. И что депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева считает, что Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн.

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