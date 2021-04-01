Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд

У мерії Терехова мета - освоїти мільярд, а не вирішити питання зі сміттям в Харкові та найближчому передмісті. А Харкову залишаться тільки мільярдні борги

У мерії Терехова мета - освоїти мільярд, а не вирішити питання зі сміттям в Харкові та найближчому передмісті. А Харкову залишаться тільки мільярдні борги

Харків не тільки відстає в питаннях боротьби з коронавірусом, але і виявився, за даними глави Державної екоінспекції Андрія Мальованого, найбільш забрудненим містом в Україні. Екологічні інспектори порахували, що на території всієї області знаходиться 451 стихійне звалище – це рівно в два рази більше, ніж на Херсонщині, яка займає друге місце в цьому ганебному антирейтингу. Значна частина стихійних сміттєвих накопичень знаходиться безпосередньо в Харкові або його передмістях.

Розуміючи провал Харкова у питаннях роботи з відходами, мерія почала педалювати тему будівництва нового сміттєпереробного заводу і буде підганяти його відкриття під вибори. Однак чи буде це перемогою для городян чи цей проєкт стане черговою борговою ямою, варто розібратися більш детально.

Ціна і готовність

У лютому депутат облради Володимир Скоробагач опублікував офіційний лист про будівництво об'єкта. Документ підписав директор КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" Юрій Суярко. У листі зазначено, що для будівництва заводу у Міжнародному банку реконструкції та розвитку місто Харків взяв кредит у розмірі 44 млн доларів (за нинішнім курсом це близько 1,2 млрд грн; приблизно стільки ж місто, де немає жодної нормальної лікарні, вкинув у реконструкцію зоопарку). Станом на 31 січня 2021 року, зазначив Суярко, вже витрачено 29,3 млн доларів – тобто понад двох третин усього бюджету (66,56%).

5 лютого на місце зведення возили поморщити лоба Ігоря Терехова. Йому показали, як скоро Харків віддасть пальму першості самого брудного регіону іншим містам. І вийшло не дуже добре. На місці Суярко озвучив зовсім іншу інформацію – основні будівлі нового сміттєпереробного заводу готові тільки на 30%.

Терехов радісно подивився на ще навіть не закритий стінами сортувальний комплекс – основне місце сміттєпереробки. "Зараз ми працюємо над цокольним рівнем і закладаємо фундамент для встановлення обладнання", - сказав Суярко.

У перекладі на просту мову: це провал, на будівництво третини заводу витратили дві третини всього бюджету будівництва. Для виходу будівельного комплексу на цокольний рівень в землю зарили 820 млн грн.

Харків і ефективність заводу

У Терехова, як мантру, розповідають, що новий сміттєпереробний комплекс повністю закриє потреби обласного центру, що проблема стихійних сміттєзвалищ буде вирішена раз і назавжди.

У заявлених характеристик заводу значиться, що розрахункова потужність полігону з приймання твердих побутових відходів (цей полігон буде знаходитись безпосередньо біля заводу) складе 350 тисяч тонн в рік. Однак на самому заводі буде здійснюватися сортування відходів з пропускною здатністю 40 тис. тонн на рік роздільно зібраних, 80 тис. тонн на рік — змішаних.

Тобто в кращому випадку комплекс зможе переробляти менше третини всього сміття, що буде приймати полігон поруч з комплексом. Значить, купа сміття в передмісті Харкова буде і далі рости. Більш того, цей полігон буде приймати лише до половини того, що продукує Харків.

Радує, що у Терехова, побачивши ситуацію на місці, вже перестали запевняти у розв'язанні питання, але і прибрехати, що завод перероблятиме близько 50% того, що привезуть. Навіть за даними Терехова, половина сміття, як і раніше, буде звалюватися у звичайний відкритий відвал при сміттєпереробному заводі. І за таке "розв'язання проблеми" на харків'ян повісили 1,2 млрд грн кредиту.

Крім того, у звіті пресслужби Харківської міськради розкрилася цікава деталь. Суярко проговорився, що поруч із заводом ведеться рекультивація старого сміттєвого полігону. Як успіх він назвав те, що цей об'єкт, який використовується вже десятиліття, рекультивовано аж на 35%. "З настанням тепла його поверхню почнуть вкривати геомембраною, а потім засиплють її фільтраційним шаром, ґрунтом і зверху висадять дерева, кущі та траву", - відзначили в пресслужбі.

Виходить так, що біля сміттєпереробного заводу, поховавши 820 млн грн кредиту, підопічні Терехова просто тракторами закопують сміттєву купу, яку помітили інспектори голови екоінспекції Мальованого. Виходить, що від звичайного звалища ніхто не відмовляється, сміттєвої революції не вийшло. Дивує також, що сміття закопують замість того, щоб переробити його на заводі, тим самим зменшивши до мінімуму гігантський відвал. Однак, схоже, мета у мерії Терехова - освоїти мільярд, а не розв'язати питання зі сміттям в Харкові та найближчому передмісті.

Підрядник – консорціум польських компаній Vekto Sp.z oo, Egbud Sp.z oo, JAT Sp.z oo та Pribo-EPB Sp.z oo – каже, що будівництво завершать до кінця 3 кварталу 2021 року. У міськраді ж тиснуть на швидкість і хочуть помпезно відкрити об'єкт до Дня міста – 23 серпня 2021 року. Якою буде якість робіт, якщо об'єкт потрібно завершити на місяць раніше терміну, а на проведення 70% робіт залишилося 30% грошей, можете здогадатися самі.

Отже, Терехов вирішив далеко не відходити від традицій і продовжив пиляти. Проте на цей раз він вже взявся не за бюджет міста, а за кредит – пиляють не з прибутку, а зі збитків, як казав класик. Безумовно, відкриття нового сміттєпереробного комплексу Харкову втюхають, як несусвітну перемогу. Церемонія, якщо звалище таки добудують, буде пишною, з перерізанням стрічок, з короваєм і дітьми у національних костюмах на фоні величезної сміттєвої купи, яку чим-небудь прикриють і прикрасять. Але ціна питання – 1,2 млрд гривень. Хоча подібні, малої потужності, комплекси у сусідній Словаччині чи Польщі будують в півтора раза дешевше. Навіть якщо завод відкриють, сама переробка буде там проводитися неефективно, тому що в Харкові нічого не чули про роздільний збір сміття. Навіть якщо таке у деяких дворах і організовано силами ОСББ або самих мешканців, розділені відходи все одно звалюються в одну машину і везуться на звичайний полігон.

Проте найбільше дратує ситуація, що мегаполіс під керівництвом Терехова не здатний побудувати хоча б одну лікарню, куди б не боялися лягати мери чи депутати, витрачає мільярд бюджетних гривень на вже наявний і особливо не потрібний зоопарк, але при цьому бере "зв'язаний" під польських будівельників кредит на будівництво життєво необхідного інфраструктурного об'єкта – комплексу з переробки твердих побутових відходів. Варто відзначити, що за це будівництво Терехова і компанії кожен житель міста, від немовляти до старого, заплатить приблизно по 1000 грн зі своєї кишені.