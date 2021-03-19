Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом

Избирательная кампания в округе №50 на Донетчине финиширует без одного из заметных кандидатов. Выдвиженец ОПЗЖ Марчевский покинул гонку, освободив дорогу нынешнему лидеру, мэру Доброполья Аксенову. Нельзя сказать, что ему кто-то близко дышал в спину, но ради приличия интрига до последнего времени все же сохранялась

Избирательная кампания в округе №50 на Донетчине финиширует без одного из заметных кандидатов. Выдвиженец ОПЗЖ Марчевский покинул гонку, освободив дорогу нынешнему лидеру, мэру Доброполья Аксенову. Нельзя сказать, что ему кто-то близко дышал в спину, но ради приличия интрига до последнего времени все же сохранялась

Лидер молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь", генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский снял свою кандидатуру 15 марта. В Киеве, одной ногой стоящем в "красной зоне" эпидемии, заболели COVID-19 родители этого претендента в нардепы, поэтому он экстренно эвакуировался им в помощь. Теперь ОПЗЖ не сможет разыграть на Донбассе карту потерпевшей от "посягательств на свободу слова" со стороны президента Владимира Зеленского, который в условиях пикирующего собственного рейтинга ударил решением СНБО по агитационному инструменту кума Путина Виктора Медведчука. Возможно, ОПЗЖ таким образом избегает очевидного провала в борьбе с "ахметовским" Андреем Аксеновым, а может быть действительно родителям Марчевского нужна его личная помощь. Все под COVID-19 ходят, дай им Бог здоровья, как говорится.

Тройка лидера и аутсайдеров

Свежая социология показывает, что лидирующему в гонке на округе №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) действующему городскому голове Доброполья Аксенову можно уже ничего не делать и просто ждать дня выборов. Согласно исследованию, проведенному по заказу Фонда "Украинская политика" с 28 февраля по 5 марта, за него проголосовали бы 61,7% опрошенных жителей округа. Ближайшей конкуренткой стала Лариса Ревва от партии "Батьківщина" с 7,6% голосов.

Даже если прибавить к ним 4,6%, на которые до своего снятия с выборов претендовал Марчевский, разница слишком высока, чтобы надеяться на победу. Третьей идет Надежда Масло от "Оппозиционного блока" с теми же 4,6%, на четвертом месте оказался Андрей Бондаренко от президентской "Слуги народа" - 4,5%. Остальные из 19-ти на тот момент кандидатов набирали не более 3%, не определившихся было 14%.

Понятно, что при любой арифметике ни одному из претендентов, кроме Аксенова, победы не видать, что мы и прогнозировали на самом старте данных довыборов. Разве что последний выйдет из гонки, и тогда возникнет реальная конкуренция. Причем в местных пабликах в соцсетях и в СМИ особую "зраду" и конспирологию о заказных социсследованиях никто разгонять не собирается – ситуация слишком очевидна.

Дважды проигравшие

Социология на Донбассе всегда уникальна. Выборы в округе №50 еще раз демонстрируют, что электоральные симпатии здесь будут отданы местным партийным структурам и местным же кандидатам. Даже всеукраинский феномен "Слуги народа" не был здесь столь ошеломляющим. Но и на фоне стремительно падающего всеукраинского рейтинга "СН" расклад на довыборах для нее весьма удручающий, как и для остальных участников гонки.

Если брать лидеров на начало марта, все, кроме завязанной на олигарха Рината Ахметова локальной партии "Порядок", а также "Батьківщини", теряют на Донетчине, минимум, вдвое от среднего всеукраинского показателя. Если сравнивать с данными группы "Рейтинг" также на начало марта (среди всех респондентов), то для политсилы Юлии Тимошенко соотношение составило 10,7/7,6%, для ОПЗЖ - 12,4/4,6%, а для "СН" все совсем грустно – 16,9/4,5%.

Понятно, что нужно отделять котлеты от мух и не путать персоналии кандидатов с партиями явно вождистского толка, но, тем не менее, Донбасс на 50-м округе в очередной раз подтверждает, что имеет уникальные политические пристрастия. Да и влияние недавних местных выборов еще не улетучилось. Избиратели видят в кандидатах людей, способных, скорее, устранить течь в туалетном бачке, чем парламентариев на консультациях Украина-НАТО.

Сунь-Цзы в Покровске не бывал

Ход избирательной кампании при упомянутых раскладах, казалось бы, должен утомлять вялостью и безмятежностью. Но нет! Штаб Аксенова бодрит наблюдателей и дает им работу. Неизвестно, слыхали ли в штабе слова китайского стратега Сунь-Цзы о демонстрации силы: "Если ты способен, показывай противнику свою неспособность", но действуют с точностью до наоборот. Все силы сразу пошли в бой, и если пока о скандалах на УВК и ОВК не слышно, то о гречкосействе и задействованном админресурсе уже кричат, а не говорят.

Так, 7 марта наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала раздачу благотворительной помощи жителям Покровска старше 65 лет: продуктовый набор от Благотворительного фонда "Надежда", связанного с Аксеновым, и агитационная продукция. А 23 февраля горняки ШУ "Покровское" к празднику страны-агрессора получили "Дембельские банные наборы".

Та же ОПОРА зафиксировала неоднократное размещение "джинсы" в феврале и марте 2021 года в местных печатных СМИ в пользу Аксенова как кандидата. Казалось бы, стандартная ситуация для украинских избирательных реалий, если не учитывать откровенный "дембельский зашквар", но мучит вопрос: "Зачем"? Что мешает штабу кандидата действовать в рамках закона при гарантированной победе?

Чисто донбасские особенности

Местные приоритеты присутствуют на 50-м округе не только в предпочтениях избирателя, но и в программах кандидатов. В них минимум речи о законотворчестве, больше – о местных проблемах, зачастую – масштаба мэрии или, максимум, области. И, конечно, традиционные мантры об уровне зарплат и пенсий, качестве медобслуживания и медреформе, привлечении инвестиций, проблемах переселенцев и т.д., в основном без конкретной привязки к законопроектам. Тот же Аксенов режим "за все хорошее, против всего плохого" усилил чисто донбасским уже подзабытым постулатом о регионе-гаранте экономической стабильности страны. За такой героизм предлагается снизить на Донетчине коммунальные тарифы на треть, а пенсии поднять до уровня шахтерской, которую тоже нужно повысить.

Но причины несоразмерности усилий и методов с явно выигрышной ситуацией, пожалуй, не следует искать в мудрости Сунь-Цзы или каких-то глубинных политических течениях. Это больше похоже на просто стиль поведения политических структур, которые связывают с Ахметовым. Они традиционно задействуют весь арсенал, даже если необходим минимум. Как это было на последних местных выборах в Мариуполе, когда блок имени выходца из Мариупольского меткомбината имени Ильича, действующего мэра Вадима Бойченко зачем-то полез на электоральное поле борцов за экологию. Токсичное для металлургического лобби Рината Леонидовича. Просто они хотят и привыкли брать все на территории, которую считают своей.

Что касается пока еще не нардепа Андрея Аксенова, то нельзя сказать, что парламент получит эталонного патриота Украины. Это, конечно, не волонтерка-детский врач, кандидат от "ЄС" Юлия Кузьменко, которую местный электорат даже не заметил. Но и не Неля Штепа, что уже хорошо.