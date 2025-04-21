Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

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В понедельник, 21 апреля, преждевременно ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был председателем подкомитета по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В свое время Владимир Мороз вышел из запрещенной в Украине фракции ОПЗЖ и вступил в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Напомним, в Украине может сократиться количество народных депутатов с 450 до 300.