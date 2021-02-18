"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу

Несколько месяцев назад народный депутат Руслан Требушкин решил, что пост городского головы 80-тысячного Покровска является для него более привлекательным, чем занятия законотворчеством в стенах парламента. Его победа на выборах мэра дала основания для старта новой кампании в здешнем одномандатном округе

Несколько месяцев назад народный депутат Руслан Требушкин решил, что пост городского головы 80-тысячного Покровска является для него более привлекательным, чем занятия законотворчеством в стенах парламента. Его победа на выборах мэра дала основания для старта новой кампании в здешнем одномандатном округе

Освободившееся место нардепа по мажоритарному округу №50 в Донецкой области (Покровск, Мирноград, Доброполье) сразу привлекло внимание соискателей из всей Украины. Кто же на самом деле имеет реальные шансы попасть в парламент, кому важно просто попиариться в лучах внимания медиа, а кто заранее удовлетворился ролью статиста, разбирался RegioNews.

Безликий "слуга", продюсер телеканала Медведчука и яркая волонтерка

Казалось, что президентская "Слуга народа" после провальных результатов местных выборов проведет работу над ошибками и станет более тщательно подбирать своих кандидатов. Особенно на фоне того, когда падающие рейтинги могут запустить неконтролируемый процесс распада фракции "зеленых" в Раде, а с ним и неприятную необходимость идти на досрочные выборы. А тут появился шанс показать, что "слуги" еще способны побеждать, как минимум, в одном отдельно взятом округе.

Как бы не относились политологи к кандидатуре Василия Вирастюка, выдвинутого на 87-м округе на Ивано-Франковщине, никто не осмелится заявить, что популярный спортсмен будет руководствоваться олимпийским принципом — главное не победа, а участие. А вот кандидата от "СН" по 50-му округу на Донетчине в самой партии за глаза и без стеснений называют техническим. Партия президента выдвинула тут главу Покровской райгосадминистрации Андрея Бондаренко. Бывший налоговик с донецкой пропиской (покинул оккупированный город после начала АТО) только год назад был назначен руководителем местной РГА. За это время особыми успехами не отличился, как, впрочем, и не был замечен в каких-то скандалах. Одним словом, безликий местный чиновник, которого еще не успело толком запомнить даже население подведомственного района. Такие кандидаты от "Слуги народа" могли легко победить на выборах в 2019-м, но отнюдь не в 2021 году. Впрочем, учитывая тот факт, что Бондаренко считают креатурой "ахметовского" клана, ему изначально планировалась роль статиста.

А вот ОПЗЖ решила, что помимо популярного в регионе партийного бренда хорошую службу ее кандидату может сослужить и причастность к закрытым медведчуковским телеканалам. Партия выдвинула своим кандидатом Артема Марчевского, который является генеральным продюсером телеканала "112 Украина" — одного из трех вещателей, попавших под санкции СНБО. Марчевский уже баллотировался от ОПЗЖ на парламентских выборах 2019 года по округу №60 - также на Донетчине (с центром в Волновахе). Он хоть и получил неплохой результат в 26,74% голосов избирателей, однако в итоге все равно проиграл нардепу-самовыдвиженцу Дмитрию Лубенцу, который нынче входит в депутатскую группу "За майбутнє".

Голоса проукраинской части электората, скорее всего, аккумулирует кандидат от "Європейської солідарності", волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко. Она попала в фокус внимания украинских СМИ 12 декабря 2019 года, когда была арестована как одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. То, что Кузьменко отпустили под домашний арест, косвенно свидетельствует о догадливости судей по перспективам этого печального дела, в котором главные "улики" больше похожи на грубо сфабрикованные фейки. Отметим, что упреки в том, что Кузьменко такая себе столичная парашютистка, страшно далекая от проблем Донбасса, легко парируется фактом, что кандидат "ЄС" родилась в ныне оккупированной Горловке, которую отделяет от 50-го округа всего каких-то 60 километров.

Понятно, что шансов на победу у кандидата от "Євросолідарності" сегодня на Донбассе мало, но собрать достойный урожай голосов ей вполне по силам. Как бы то ни было, Кузьменко наверняка получит дополнительное внимание медиа, что будет далеко не лишне в ее сложной ситуации. При этом "ЄС" еще больше бетонирует за собой звание главной патриотической силы страны, а также получает гарантию, что все заявления из уст преследуемой волонтерки будет вызывать внимание общенациональных СМИ. Некоторые местные эксперты даже считают, что у Кузьменко есть, хоть и микроскопические, но все же шансы на победу. Это в том случае, если явка на выборах будет очень низкой: консолидированные голоса активного патриотического электората могут стать решающими для определения победителя.

Главным конкурентом Кузьменко на проукраинском фланге будет кандидат от "Голоса", глава ГО "Східноукраїнська асоціація малого та середнього бізнесу", краматорчанка Юлия Гакова. Однако бэкграунд бизнесвумен с патриотическим окрасом выглядит пока слишком специфично для промышленного консервативного Донбасса.

Как союз Ахметова и Геллера породил фаворита гонки

Однако если бы букмекеры и принимали ставки на победителя, то явным фаворитом у них был бы кандидат от одной пока еще малоизвестной в общенациональном масштабе партии "Порядок". Эта политсила выдвинула кандидатом действующего городского голову Доброполья Андрея Аксенова. Секрет Полишинеля, что партия "Порядок", возглавляемая нардепом и бывшим топ-менеджером "СКМ" Мусой Магомедовым, - один из региональных политических проектов самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Неудивительно, что на съезде кандидатуру Аксенова поддержала также нардеп Виктория Гриб (в прошлом топ-менеджер ахметовской ДТЭК), популярный в регионе угольный "генерал" и лидер областной ячейки партии "Порядок" Леонид Байсаров (возглавляемый им крупнейший в Украине производитель коксующегося угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" - не так давно приобрел "Метинвест" Ахметова) и представитель компании "Донецксталь" Виктор Левит.

А вот то, что в поддержку Аксенова выступил мэр Покровска Руслан Требушкин (он победил Аксенова на парламентских выборах-2019 с разницей лишь чуть более 1% голосов), стало небольшим сюрпризом. Ведь Требушкина считают креатурой другого известного донецкого олигарха, президента луганского ФК "Заря" Евгения Геллера. Несмотря на донецкие корни и некогда прочные связи с Ахметовым, последние годы Геллер слыл одним из людей, близких к Игорю Коломойскому. Ходили даже слухи, что он будет сам лично баллотироваться по 50-округу. Что стало основой компромисса — желание президента "Зари" уйти от союза с токсичным олигархом из Днепра или просто понимание реальных раскладов и нежелание конкурировать с могущественным земляком - уже не столь важно. Ведь предвыборная гонка практически потеряла всякую интригу на самом старте.

Посудите сами: округ №50 состоит из 60-тысячного Доброполья (Аксенов всего три месяца назад уверенно победил здесь на мэрских выборах), а также 80-тысячного Покровска (с поддержавшим Аксенова градоначальником Требушкиным) и 50-тысячного Мирнограда, чей мэр Александр Брыкалов (бывший зам Требушкина) тоже выступил в поддержку Аксенова. А еще плюс многотысячные предприятия и шахты Ахметова, разбросанные по округу.

Напомним, что при желании в Киеве все же могли бы создать серьезные проблемы для Аксенова. Ведь за городским головой Доброполья тянется шлейф скандалов с пророссийским душком. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Андрей Аксенов якобы имеет гражданство России. Сам мэр Доброполья наличие гражданства страны-агрессора категорически опровергает. Также ранее ему было сообщено о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения аннексированного Крыма. Однако, судя по всему, для Банковой победа "ахметовца" Аксенова будет не самым плохим итогом избирательной гонки. И, безусловно, намного более приемлемым результатом, чем триумф кандидатов от ОПЗЖ или той же "ЄС".