Из-за российских ударов пострадали 4 жителей Донецкой области
В воскресенье, 20 апреля, российские оккупационные войска нанесли 1 066 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо гражданских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали город Торецк, поселок Новоэкономическое и села Владимировка, Гришино и Заря
"Вблизи Зари Ильиновской общины россияне попали FPV-дроном по автомобилю — ранили двух гражданских лиц", — говорится в сообщении.
В Покровском районе один человек ранен в Новоэкономическом и один – в Гришино.
Сегодня в 2:00 оккупационные войска обстреляли Константиновку и Иванополье – повреждены по меньшей мере три частных дома.
Кроме того, стало известно об убитом гражданском в Северске, погибшем в результате вражеских обстрелов 19 апреля.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.