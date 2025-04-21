Из-за российских ударов пострадали 4 жителей Донецкой области

фото: Нацполиция

В воскресенье, 20 апреля, российские оккупационные войска нанесли 1 066 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали город Торецк, поселок Новоэкономическое и села Владимировка, Гришино и Заря

"Вблизи Зари Ильиновской общины россияне попали FPV-дроном по автомобилю — ранили двух гражданских лиц", — говорится в сообщении.

В Покровском районе один человек ранен в Новоэкономическом и один – в Гришино.

Сегодня в 2:00 оккупационные войска обстреляли Константиновку и Иванополье – повреждены по меньшей мере три частных дома.

Кроме того, стало известно об убитом гражданском в Северске, погибшем в результате вражеских обстрелов 19 апреля.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.