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21 апреля 2025, 15:00

Из-за российских ударов пострадали 4 жителей Донецкой области

21 апреля 2025, 15:00
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фото: Нацполиция
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В воскресенье, 20 апреля, российские оккупационные войска нанесли 1 066 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали город Торецк, поселок Новоэкономическое и села Владимировка, Гришино и Заря

"Вблизи Зари Ильиновской общины россияне попали FPV-дроном по автомобилю — ранили двух гражданских лиц", — говорится в сообщении.

В Покровском районе один человек ранен в Новоэкономическом и один – в Гришино.

Сегодня в 2:00 оккупационные войска обстреляли Константиновку и Иванополье – повреждены по меньшей мере три частных дома.

Кроме того, стало известно об убитом гражданском в Северске, погибшем в результате вражеских обстрелов 19 апреля.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, на Пасху российские войска обстреляли 13 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов трое гражданских погибли, еще трое мирных жителей пострадали.

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