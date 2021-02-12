Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ

Административная столица Донецкой области, 250-тысячный Краматорск стал одним из наглядных примеров выстраивания сложного баланса сил внутри местной власти на Донетчине

Административная столица Донецкой области, 250-тысячный Краматорск стал одним из наглядных примеров выстраивания сложного баланса сил внутри местной власти на Донетчине

Насколько новый мэр Алексей Гончаренко будет зависим от поддержавшей его ОПЗЖ и кто является главными бенефициаром кадровых поствыборных изменений в одном из центров оборонной промышленности Украины? И почему фамилии некоторых замов градоначальника вызывают обоснованную тревогу у патриотической общественности прифронтового города, разбирался RegioNews.

Вся краматорская рать Ефимова

Одним из главных закулисных победителей местных выборов в Краматорске стал нардеп из депгруппы "Довіра" Максим Ефимов - президент завода "Энергомашспецсталь" и почетный президент краматорского ФК "Авангард". Его влияние на городскую власть можно сравнить, разве что, с влиянием Рината Ахметова на ситуацию в Мариуполе. Посудите сами — новым мэром Краматорска стал бывший менеджер Ефимова Александр Гончаренко. Также под нового мэра Ефимову удалось сформировать большинство в городском совете.

Напомним, из 42-х мест в составе нового Краматорского горсовета больше всего - 14 - принадлежит ОПЗЖ, которая на выборах городского головы во втором туре поддержала самовыдвиженца Гончаренко. Второе место заняла "Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск", у которой 12 депутатов. На третьем месте - "Партия мира и развития", получившая 5 мандатов и де-факто является "заводской" командой владельца Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) Георгия Скударя. "Європейська солідарність" и "Слуга народа" имеют по 4 депутатских "штыка", а "Партия Шария" - 3.

По оценкам местных наблюдателей, де-факто под контролем Ефимова находится явное большинство в горсовете в количестве 28 депутатов. Два представителя "Команды Максима Ефимова "Наш Краматорск" - Андрей Бессонов и Сергей Смирнов - получили должности замов мэра. Бессонов будет курировать ЖКХ и спорт, а Смирнов - вопросы строительства, земли и предпринимательства.

Реверанс для Офиса президента

Еще одна ефимовская протеже — депутат горсовета Лилия Атаманова - претендовала на должность секретаря горсовета. Однако она, хоть ее кандидатуру и поддержал мэр Гончаренко, в результате тайного голосования получила всего 10 голосов. В итоге на должность горсоветовского секретаря была предложен депутат от "Слуги народа" Игорь Сташкевич. Несмотря на возражения со стороны главы фракции ОПЗЖ Светланы Фоминой, которая заявила, что раз ее политсила набрала наибольшее число голосов, поэтому именно партия Медведчука-Левочкина и должна "руководить в городе", 23 депутата выбрали Сташкевича новым секретарем горсовета.

Этот 36-летний чиновник - сотрудник Донбасской государственной машиностроительной академии, кандидат экономических наук, доцент кафедры "Компьютерные информационные технологии". В прошлом созыве Краматорского горсовета представлял "Партию пенсионеров". По инсайдерской информации, участие "слуг" в разделе пирога власти, несмотря на весьма немногочисленную фракцию, было пролоббировано заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

Однако нельзя не отметить "красоты игры" Ефимова, который был также одним из спонсоров местного отделения "Партии пенсионеров". Ведь для него проигрыш Атамановой совсем не стал трагедией. Удовлетворив аппетиты Банковой, этот олигарх не оказался в убытке. Так что Сташкевич станет своеобразной краматорской реинкарнацией Труффальдино и будет "слугой" у двух "господ".

Скандальные замы Гончаренко

Первым заместителем мэра стал 49-летний Роман Зенов. Во времена Януковича он работал одним из руководителей налоговой милиции в Луганской области. В марте 2013 года Зенов был назначен первым замглавы Государственной инспекции Украины по вопросам труда - это ведомство подчинялось министерству социальной политики, которым тогда руководила Наталья Королевская. После смены власти в мае 2014-го Зенов уволился по собственному желанию. В 2016 году Зенов получил скандальную известность во время выборов в поселке Николаевка под Славянском. Будучи главой ТИК, он принял решение вскрыть болгаркой сейфы в избирательной комиссии, в которых хранились документы. А позже якобы на его жизнь было произведено покушение.

Осенью 2020-го он стал депутатом Покровского горсовета, возглавив тамошнюю фракцию ОПЗЖ. Как явствует из декларации Зенова, ему принадлежит три предприятия, которые зарегистрированы на оккупированной части Луганской области. Также вице-мэр Краматорска владеет квартирой и гаражом в Хрустальном (бывший Красный Луч, находится под контролем боевиков "ЛНР") и земельным участком в оккупированном Луганске. Зенова считают креатурой Королевской, которая начинала именно в Красном Луче, далее перебралась в Луганск и лишь потом начала делать карьеру в Киеве. Напомним, что фракцию ОПЗЖ в Краматорском горсовете также представляет 19-летний Ростислав Солод - сын нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода.

Еще одним замом Гончаренко, чье назначение вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию, стал Валерий Радченко. Он будет курировать вопросы безопасности и мобилизации. Радченко возглавлял Краматорский горотдел милиции с 2007-го по 2010-й годы. После работал первым заместителем начальника УМВД в Николаевской области. В 2012-м его перевели в Крым, где он сначала был первым замом начальника милиции в АРК, затем - начальником управления МВД Украины в Севастополе, а в ноябре 2013-го стал главным милиционером Крыма.

Радченко ушел в отставку 1 марта 2014 года, за две недели до так называемого "референдума", который стал прикрытием для аннексии полуострова Россией. В сентябре 2014-го его хотели назначить вице-мэром Славянска, но массовые акции протеста заставили городские власти отказаться от этого решения. Также ранее Радченко баллотировался в народные депутаты от политической партии "Незалежність", которую возглавляет бывший глава МВД времен Януковича и последний руководитель Совмина Крыма перед его оккупацией Анатолий Могилев.

Подводя итоги, следует отметить, что реальный контроль над административным центром Донецкой области сегодня де-факто разделен между ставленниками нардепа из "Довіри" Максима Ефимова и его коллеги по парламенту от ОПЗЖ Натальи Королевской. Также можно констатировать: позиции клана некогда всемогущего в Краматорске владельца НКМЗ Скударя, несмотря на присутствие в горсовете "заводских" депутатов, заметно ослабли.