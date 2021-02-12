Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ

Адміністративна столиця Донецької області, 250-тисячний Краматорськ став одним з наочних прикладів побудови складного балансу сил всередині місцевої влади на Донеччині

Адміністративна столиця Донецької області, 250-тисячний Краматорськ став одним з наочних прикладів побудови складного балансу сил всередині місцевої влади на Донеччині

Наскільки новий мер Олексій Гончаренко буде залежний від ОПЗЖ, яка його підтримала, і хто є головним бенефіціаром кадрових поствиборних змін в одному з центрів оборонної промисловості України? І чому прізвища деяких заступників градоначальника викликають обґрунтовану тривогу у патріотичної громадськості прифронтового міста, розбирався RegioNews.

Вся краматорська рать Єфімова

Одним з головних закулісних переможців місцевих виборів в Краматорську став нардеп з депгрупи "Довіра" Максим Єфімов - президент заводу "Енергомашспецсталь" і почесний президент краматорського ФК "Авангард". Його вплив на міську владу можна порівняти хіба що з впливом Ріната Ахметова на ситуацію в Маріуполі. Посудіть самі — новим мером Краматорська став колишній менеджер Єфімова Олександр Гончаренко. Також під нового мера Єфімову вдалося сформувати більшість у міській раді.

Нагадаємо, з 42-х місць у складі нової Краматорської міськради найбільше - 14 - належить ОПЗЖ, яка на виборах міського голови у другому турі підтримала самовисуванця Гончаренка. Друге місце посіла "Команда Максима Єфімова "Наш Краматорськ", у якій 12 депутатів. На третьому місці - "Партія миру і розвитку", яка отримала 5 мандатів і де-факто є "заводською" командою власника Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) Георгія Скударя. "Європейська солідарність" і "Слуга народу" мають по 4 депутатських "багнета", а "Партія Шарія" - 3.

За оцінками місцевих спостерігачів, де-факто під контролем Єфімова - явна більшість у міськраді у кількості 28 депутатів. Два представники "Команди Максима Єфімова "Наш Краматорськ" - Андрій Безсонов і Сергій Смирнов - отримали посади заступників мера. Безсонов буде курувати ЖКГ і спорт, а Смирнов - питання будівництва, землі та підприємництва.

Реверанс для Офісу президента

Ще одна єфимівська протеже — депутат міськради Лілія Атаманова - претендувала на посаду секретаря міськради. Проте вона, хоч її кандидатуру і підтримав мер Гончаренко, в результаті таємного голосування отримала всього 10 голосів. У підсумку на посаду міськрадівського секретаря було запропоновано депутата від "Слуги народу" Ігоря Сташкевича. Попри заперечення з боку глави фракції ОПЗЖ Світлани Фоміної, яка заявила, що якщо її політсила набрала найбільшу кількість голосів, то саме партія Медведчука-Льовочкіна і має "керувати в місті", 23 депутати обрали Сташкевича новим секретарем міськради.

Цей 36-річний чиновник - працівник Донбаської державної машинобудівної академії, кандидат економічних наук, доцент кафедри "Комп'ютерні інформаційні технології". В минулому скликанні Краматорської міськради представляв "Партію пенсіонерів". За інсайдерською інформацією, участь "слуг" у розділі пирога влади, попри досить нечисленну фракцію, було пролобійовано заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко.

Однак не можна не відзначити "краси гри" Єфімова, який був одним зі спонсорів місцевого відділення "Партії пенсіонерів". Адже для нього програш Атаманової зовсім не став трагедією. Задовольнивши апетити Банковій, цей олігарх лишився не в збитку. Так що Сташкевич стане своєрідною краматорською реінкарнацією Труфальдіно і буде "слугою" у двох "панів".

Скандальні заступники Гончаренка

Першим заступником мера став 49-річний Роман Зенов. За часів Януковича він працював одним з керівників податкової міліції в Луганській області. У березні 2013 року Зенов був призначений першим заступником голови Державної інспекції України з питань праці - це відомство підпорядковувалося міністерству соціальної політики, якою тоді керувала Наталія Королевська. Після зміни влади в травні 2014-го Зенов звільнився за власним бажанням. У 2016 році Зенов отримав скандальну популярність під час виборів у селищі Миколаївка під Слов'янськом. Перебуваючи головою ТВК, він ухвалив рішення розкрити болгаркою сейфи у виборчій комісії, в яких зберігалися документи. А пізніше нібито на його життя було здійснено замах.

Восени 2020-го він став депутатом Покровської міськради, очоливши тамтешню фракцію ОПЗЖ. Як випливає з декларації Зенова, йому належить три підприємства, які зареєстровані на окупованій частині Луганської області. Також віцемер Краматорська володіє квартирою і гаражем в Хрустальному (колишній Красний Луч, знаходиться під контролем бойовиків "ЛНР") і земельною ділянкою в окупованому Луганську. Зенова вважають креатурою Королевської, яка починала саме в Красному Лучі, далі переїхала до Луганська і лише потім почала робити кар'єру в Києві. Нагадаємо, що фракцію ОПЗЖ в Краматорській міськраді також представляє 19-річний Ростислав Солод - син нардепів Наталії Королевської і Юрія Солода.

Ще одним заступником Гончаренка, чиє призначення викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, став Валерій Радченко. Він буде курувати питання безпеки та мобілізації. Радченко очолював Краматорський міськвідділ міліції з 2007-го по 2010-й роки. Після працював першим заступником начальника УМВС в Миколаївській області. У 2012-му його перевели в Крим, де він спочатку був першим заступником начальника міліції в АРК, потім - начальником управління МВС України в Севастополі, а в листопаді 2013-го став головним міліціонером Криму.

Радченко пішов у відставку 1 березня 2014 року, за два тижні до так званого "референдуму", який став прикриттям для анексії півострова Росією. У вересні 2014-го його хотіли призначити віцемером Слов'янська, але масові акції протесту змусили міську владу відмовитися від цього рішення. Також раніше Радченко балотувався в народні депутати від політичної партії "Незалежність", яку очолює колишній глава МВС часів Януковича та останній керівник Радміну Криму перед його окупацією Анатолій Могильов.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що реальний контроль над адміністративним центром Донецької області сьогодні де-факто розділений між ставлениками нардепа з "Довіри" Максима Єфімова і його колеги по парламенту від ОПЗЖ Наталії Королевської. Також можна констатувати: позиції клану колись всемогутнього в Краматорську власника НКМЗ Скударя, попри присутність у міськраді "заводських" депутатів, помітно ослабли.