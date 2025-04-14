Переговоры после пошлин Трампа. Как использовать недоговоренность Путина

Переговоры после пошлин Трампа. Как использовать недоговоренность Путина

фото: AP

После введения и затем отложения пошлин Трампом ускорился процесс попытки создания двухполярного мира. Главное отличие от 1945 года, как бы это ни парадоксально ни звучало, слабость двух гегемонов.

Собственно, само ускорение процессов нужно и США, и Китаю (точнее, Китай принял вызов по ускорению), чтобы попытаться преодолеть эту слабость. А преодолеть ее можно сегодня исключительно одним способом: создав более крупные экономические союзы вокруг себя.

Концепция обоих гегемонов кардинально противоположна: США предлагает дружбу через льготный доступ к глобальному супермаркету (своему рынку). Китай предлагает инвестиции в логистику и инфраструктуру для того, чтобы расширить рынок сбыта для своих производителей.

В целом, обе модели рабочие, потому что они дают следующие важные для элит своих союзников (и не только) преференции:

1. Доступ к зарабатыванию денег. При этом важно, что оба гегемона, принимая глобальные правила игры по отмыванию средств, четко осознают: борьба с коррупцией, лучший способ как внутреннего, так и внешнего контроля элит (поддержание полицейских функций, если хотите). Просто подходы к "обвинениям в коррупции" разные.

2. Обе страны гарантируют, в пределах приличия, неприкосновенность своим ставленникам (в худшем случае им дадут политическое убежище).

3. Обе страны предлагают образ будущего (элита периферии понимает куда и как она может двигаться). Правда, Китай имеет один существенный недостаток: отсутствие своего Голливуда, но это тема для более длинного текста.

4. В то же время у этой концепции есть одна глобальная проблема: ни Китай, ни США не хотят брать на себя военные обязательства практически нигде в мире. Это главная болевая точка этой концепции, потому что оба гегемона, как максимум, говорят о поддержке оружием.

Итак, что мы имеем "на выходе" сейчас?

Прежде всего нужно говорить о том, что новая модель мировоззрения только создается (и не факт, что будет создана в относительно короткий промежуток времени. Напомню, главная проблема этой модели – слабость гегемонов).

Во-вторых, сейчас идет война не за третий мир, а за страны-региональные лидеры. Тот, кто перетянет на свою сторону большинство, получит временный лаг для своего укрепления. Давайте вспомним, что наименьшие пошлины получили, например, Турция и Египет. И логика здесь не только в экономических вопросах, но и в вопросах безопасности, мощи армий и амбиций самих стран.

В-третьих, и я не устану об этом говорить, ключевой "точкой напряжения" стала Европа, которая является главной в том смысле, что тот, кто получит ее в союзники, получит значительные экономические преимущества. И именно поэтому переговоры в треугольнике Украина-США-ЕС становятся более важными для нас, чем переговоры Украина-США-Россия (тем более, что Россия, де-факто, вышла из этих переговоров).

И, в-четвертых, выход России из переговоров, открывает для нас окно возможностей в том плане, что едва ли не впервые за последние 80 лет, большие слои европейских и американских элит начинают (начнут) осознавать, что само существование России в ее нынешнем формате представляет угрозу, особенно если она является частью "китайского мира".