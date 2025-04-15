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15 апреля 2025, 20:35

В киевском ТЦ на 12-летнего ребенка упало стекло

15 апреля 2025, 20:35
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Фото: Нацполиция
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В киевском ТЦ произошел инцидент с 12-летним ребёнком. На девочку упало стекло возле одного из магазинов

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля около 19.15 в торговом центре в Оболонском районе столицы. Мальчик и девочка гуляли по ТЦ. Впоследствии они сели на пол возле одного из магазинов. Они оперлись на стекло, после чего оно треснуло и упало возле них.

Известно, что 12-летняя девочка получила телесные повреждения. Предварительно у нее ушибы мягких тканей теменного участка головы и задней поверхности шеи и спины. Сейчас она находится в больнице. Парень не пострадал.

"Событие зарегистрировано в Единый учет заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, по указанному факту продолжается проверка", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее произошел инцидент во львовском ТЦ "Форум". Там мужчина с пистолетом стал угрожать охранникам и даже произвел выстрелы в пол. Как рассказали в соцсетях, мужчина передвигался в ТЦ на электроскутере и за это охранники сделали ему замечание, с чего и начался конфликт.

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