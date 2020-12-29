Дело Татарова: почему Банковая проигрывает

Искусственные проволочки в расследовании возможных коррупционных действий зама Ермака имеют все шансы повлечь формирование того рычага, с помощью которого Вашингтон будет иметь влияние на действия украинской власти в целом и Зеленского в частности

Искусственные проволочки в расследовании возможных коррупционных действий зама Ермака имеют все шансы повлечь формирование того рычага, с помощью которого Вашингтон будет иметь влияние на действия украинской власти в целом и Зеленского в частности

28 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в громком деле о завладении имуществом Нацгвардии, где главным фигурантом первоначально был известный застройщик и нардеп прошлого созыва Максим Микитась. Через большой общественный резонанс под зданием суда собралось немало представителей СМИ и активистов, но с судебного заседания Татаров ушел вполне благополучно, хотя и был вынужден обходить протест через служебный выход. Потому что рассмотрение его дела вообще не состоялось - на заседание не явились прокуроры, поскольку суду были неизвестны их имена после изменения подследственности дела, следовательно им просто не смогли сообщить о самом заседании. Ну а следующее рассмотрение в суде перенесено на 10 часов утра 30 декабря, на что Татаров и его адвокаты быстро согласились.

Итак, чуда не произошло, и очень сомнительно, что произойдет в канун празднования Нового года – все идет к дальнейшему зависанию всего этого буквально в воздухе на неопределенный срок. Впрочем, вместе с тем достаточно очевидно, что данный процесс чем дальше, тем больше будет отбрасывать коррупционную тень не только на всю действующую властную вертикаль, но и лично на президента Владимира Зеленского. Фамилия "Татаров" вообще может стать некой нарицательной для характеристики действующей власти в ее неспособности избавиться от особо токсичных персонажей. Как во времена предыдущего президента Петра Порошенко такой знаковой фамилией стала, например, двойная "Гладковский-Свинарчук".

Текущие диспозиции

Мы уже писали о ситуации, приближенной к цугцвангу, которую спровоцировала сама Банковая своим отказом отставить замглавы ОП Олега Татарова уже в самом дебюте развертывания вокруг него коррупционного скандала. А также спрогнозировали, что теперь этот априори одиозный топ-чиновник приобрел такую токсичность, которая обязательно будет тянуть за собой в омут всех, кто попытается замолвить за него словечко. Так оно, в конце концов, и произошло, причем этому предшествовал целый ряд неуклюжих действий, каждое из которых лишь усложняло положение.

Во-первых, это дело не удалось отложить в долгий ящик - 18 декабря исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал таки подозрение Татарову, САП запросила для него арест с альтернативой залога в 10 миллионов гривен, суд об избрании ему меры пресечения должен был состояться еще 24 декабря. Однако за несколько часов до судебного заседания Офис генпрокурора (руками не руководителя ведомства Ирины Венедиктовой, а ее заместителя Алексея Симоненко) забрал подследственность данного дела у НАБУ и передал ее СБУ. Таким образом возникла определенная путаница, поэтому ВАКС со своими переносами заседаний чисто формально прав, но тянуть таким образом вряд ли получится долго. Ведь всем все хорошо понятно, что само собой лишь будет подогревать в обществе антикоррупционные страсти.

Во-вторых, не менее напрягают ситуацию публичные выступления в защиту Татарова и половинчатые кадровые решения в отношении него. Так, с одной стороны, советник главы АП Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о временном приостановлении выполнения своих должностных обязанностей в Офисе президента и передаче их другому должностному лицу (позже стало известно кому – заместителю главы ОП Андрею Смирнову).

Но, с другой стороны, тот же Подоляк объясняет отказ детективам НАБУ зайти на Банковую, чтобы лично вручить Татарову подозрение, тем, что, мол, "их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, обращаем внимание на то, что все процессуальные и следственные действия должны осуществляться в рамках действующего законодательства". Фраза же Подоляка о наличии вопросов у НАБУ к Татарову, "касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешним должностным функциям", вообще, как говорится, ни в тын, ни в ворота.

Ну и, в-третьих, Офис генпрокурора только повысил общественное реноме в этом деле руководителю САП Грищуку, когда на праздник Рождества по новому стилю, 25 декабря, лишил его должности. и. о. заместителя генпрокурора. Хотя тот тоже не сидел, сложа руки – того же выходного дня Грищук сам сообщил о том, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного вмешательства генпрокурора Венедиктовой в дело Татарова (это когда 1 декабря она сменила группу прокуроров по этому делу, как раз перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении).

Возможные глобальные последствия

Итак, из всего видно, что при всей своей одиозности и несмотря на громкие подозрения в коррупционных действиях пока что действующий заместитель руководителя ОП и в дальнейшем будет оставаться под плотной защитой команды президента, что называется, до последнего. При этом НАБУ и САП спускать дело Татарова "на тормозах" также не собираются, имея не столько общественную и политическую поддержку внутри страны, хотя и это имеет большое значение, сколько извне.

Речь, очевидно, идет глобальном факторе США, где уже 20 января 2021 года состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена, который, как известно, еще во времена своего вице-президентства в администрации Барака Обамы всячески патронировал создание в Украине всей антикоррупционной инфраструктуры. Получается так, что дело зама Ермака и искусственные промедления в его расследовании имеют все шансы повлечь формирование того рычага, с помощью которого Вашингтон будет иметь влияние на действия украинской власти в целом и Зеленского в частности.

Зная предыдущую практику решения Байденом кадровых вопросов на примере увольнении когда-то с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина, можно предполагать повторения с его стороны подобного, но уже в отношении нынешних украинских чиновников. Прежде всего, это касается той же Венедиктовой, которая собственными руками прочно сформировала себе имидж главной защитницы Татарова.

Далее новая американская администрация может взяться и за руководителя ОП Ермака, и за остальных нынешних власть предержащих, к кому у США будут хоть какие-то претензии. В результате перед Зеленским из-за океана поставят требование "слить" не только Татарова, но и его шефа, а также всех, кто к противодействию этому антикоррупционному расследованию был даже непрямо причастен. Что же до соответствующих "аргументов прислушиваться", то таких кнутов и пряников в арсенале у Вашингтона – куча и почти все они – железные.