Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки

Краматорск стал одним из 19 городов Украины, где одного тура оказалось недостаточно, чтобы назвать имя будущего мэра

Краматорск стал одним из 19 городов Украины, где одного тура оказалось недостаточно, чтобы назвать имя будущего мэра

После оккупации Донецка 200-тысячный Краматорск стал административным центром Донецкой области. Здесь находится резиденция главы областной военно-гражданской администрации и большинства управлений областных ведомств. Город машиностроителей является одним из флагманов украинской оборонной промышленности. Местными заводами за годы войны был освоен выпуск стволов для отечественных танков, САУ и артиллерии, здесь также производят скандально известные тяжелые минометы "Молот".

У кого же из двух претендентов больше шансов возглавить прифронтовой город и как будет выглядеть расклад сил в местном горсовете после выборов, разбирался RegioNews.

Enfant terrible Панков и компромиссный Гончаренко

Во второй тур выборов в Краматорске вышли действующий мэр Андрей Панков и депутат горсовета Александр Гончаренко. Причем топ-менеджеру завода "Энергомашспецсталь" Гончаренко не хватило совсем немного, чтобы одержать победу уже в первом туре - он набрал 48,61% голосов. Нынешний градоначальник Панков получил 25 октября поддержку в 37,75% и отстал от конкурента больше, чем на четыре тысячи голосов горожан. Небольшой местной сенсацией стало третье место на мэрских выборах кандидата от "Демократичной сокиры" Юрия Трембача, который, правда, набрал всего 3,02%.

Как так вышло, что несмотря на видимые позитивные изменения в городе нынешний мэр почти безнадежно отстал от своего главного оппонента? Все дело в том, что 46-летний краматорский городской голова за пять лет своей каденции умудрился дважды поменять своих "политических отцов" и с обоими разбить вдребезги все "политические горшки".

Изначально Панков был протеже клана владельца "Новокраматорского машиностроительного завода" (НКМЗ) Георгия Скударя. Но со временем его отношения со Скударем испортились, и мэр вступил в альянс с владельцем "Энергомашспецстали" и "Старокраматорского машиностроительного завода" (СКМЗ), нардепом Максимом Ефимовым. Однако между Панковым и Ефимовым также пробежала черная кошка.

В итоге и Ефимов, и Скударь — редкий случай для Краматорска - в едином порыве объединились против Панкова. И если первоначально лидер гонки Гончаренко шел в мэры как протеже, в первую очередь, Ефимова, то перед выборами он получил также мощную поддержку и от СМИ, которые контролирует клан Скударя. В общем, выиграть во втором туре действующему градоначальнику может помочь разве что чудо — ведь явное большинство голосов рабочих всех градообразующих предприятиях Краматорска вновь уйдет к его оппоненту.

Впрочем, если Панков неожиданно все же найдет скрытые электоральные резервы для победы, ему все равно будет весьма непросто реализовать свои полномочия. Ведь в горсовете мэру будет противостоять сплоченное общей ненавистью двух влиятельных бизнесменов резко оппозиционное к нему большинство. И, напротив, если городским головой станет Гончаренко, у того есть хорошие шансы заручиться поддержкой уже практически созданной под него коалиции.

Шесть партий, два олигарха и сын Королевской

Из 42-х мест в составе нового Краматорского горсовета больше всего - 14 - будет принадлежать партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Особо отметим победу "политического вундеркинда" от ОПЗЖ, безработного Ростислава Солода. "Секрет успеха" 19-летнего Ростислава достаточно прост — он сын известных нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. Отметим, что часть депутатов от ОПЗЖ шли на выборы по квоте Скударя.

Второе место заняла "Команда Максима Ефимова "Наш Краматорск", у которой будет 12 депутатских мест. На третьем месте "Партия мира и развития", которая получила пять мандатов и де-факто является еще одной "заводской" командой владельца НКМЗ Скударя. На четвертом - партия "Европейская солидарность", которая будет иметь пять депутатских мест. Также в горсовет прошли фракции "Слуги народа" (4 депутата) и "Партии Шария" (3 мандата). Отметим, что партии явно пророссийской направленности будут иметь в горсовете прифронтового Краматорска только 17 мест из 42-х.

Как сообщали местные СМИ, уже на первой сессии депутаты новоизбранного горсовета планировали выразить недоверие действующему городскому голове Андрею Панкову. Но, судя по всему, первое заседание горсовета пройдет уже после завершения второго тура выборов, когда данный вопрос, весьма вероятно, потеряет свою актуальность в связи с ожидаемой победой Александра Гончаренко.

Впрочем, если рассмотреть состав горсовета не через призму партийных списков, а по ориентации на два главных полюса силы в Краматорске, то, несомненно, контрольный пакет акций будет принадлежать Ефимову и Скударю. И пока они будут находиться в союзе, тандем двух местных олигархов и будет реально управлять нынешней административной столицей Донецкой области. Однако не факт, что нынешнее единство позиций Ефимова и Скударя сохранится даже после того, как "неблагодарный сын" двух "политических отцов" будет наконец-то повержен. В таком случае в горсовете могут складываться самые необычные ситуативные коалиции. Что, несомненно, только оживит политическую жизнь Краматорска.