Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки

Краматорськ став одним з 19 міст України, де одного туру виявилося недостатньо, щоб назвати ім'я майбутнього мера

Краматорськ став одним з 19 міст України, де одного туру виявилося недостатньо, щоб назвати ім'я майбутнього мера

Після окупації Донецька 200-тисячний Краматорськ став адміністративним центром Донецької області. Тут знаходиться резиденція глави обласної військово-цивільної адміністрації і більшості управлінь обласних відомств. Місто машинобудівників є одним з флагманів української оборонної промисловості. Місцевими заводами за роки війни був освоєний випуск стволів для вітчизняних танків, САУ і артилерії, тут також виробляють скандально відомі важкі міномети "Молот".

У кого з двох претендентів більше шансів очолити прифронтове місто і як буде виглядати розклад сил у місцевій міськраді після виборів, розбирався RegioNews.

Enfant terrible Панков і компромісний Гончаренко

У другий тур виборів в Краматорську вийшли чинний мер Андрій Панков і депутат міськради Олександр Гончаренко. Причому топменеджера заводу "Енергомашспецсталь" Гончаренко не вистачило зовсім трохи, щоб здобути перемогу вже у першому турі він набрав 48,61% голосів. Нинішній градоначальник Панков отримав 25 жовтня підтримку в 37,75% і відстав від конкурента більше, ніж на чотири тисячі голосів городян. Невеликою місцевою сенсацією стало третє місце на мерських виборах кандидата від "Демократичної сокири" Юрія Трембача, який, щоправда, набрав всього 3,02%.

Як так вийшло, що попри очевидні позитивні зміни в місті нинішній мер майже безнадійно відстав від свого головного опонента? Річ утому в тому, що 46-річний краматорський міський голова за п'ять років своєї каденції примудрився двічі поміняти своїх "політичних батьків" і з обома розбити вщент всі "політичні горщики".

Спочатку Панків був протеже клану власника "Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ) Георгія Скударя. Але з часом його стосунки з Скударем зіпсувалися, і мер вступив в альянс із власником "Енергомашспецсталі" і "Старокраматорского машинобудівного заводу" (СКМЗ), нардепом Максимом Єфімовим. Однак між Панковим та Єфімовим також пробігла чорна кішка.

У підсумку і Єфімов, і Скудар — рідкісний випадок для Краматорська - в єдиному пориві об'єдналися проти Панкова. І якщо спочатку лідер перегонів Гончаренко йшов у мери як протеже, в першу чергу, Єфімова, то перед виборами він отримав потужну підтримку і від ЗМІ, які контролює клан Скударя. Загалом, виграти у другому турі чинному градоначальнику може допомогти хіба що диво — адже явна більшість голосів робітників усіх містоутворювальних підприємств Краматорська знову піде до його опонента.

Втім, якщо Панків несподівано все ж знайде приховані електоральні резерви для перемоги, йому все одно буде вельми непросто реалізувати свої повноваження. Адже в міськраді меру буде протистояти згуртоване загальною ненавистю двох впливових бізнесменів різко опозиційна до нього більшість. І, навпаки, якщо міським головою стане Гончаренко, у того є хороші шанси заручитися підтримкою вже практично створеної під нього коаліції.

Шість партій, два олігархи і син Королевської

З 42-х місць у складі нового Краматорської міськради найбільше - 14 - буде належати партії "Опозиційна платформа - За життя". Особливо відзначимо перемогу "політичного вундеркінда" від ОПЗЖ, безробітного Ростислава Солода. "Секрет успіху" 19-річного Ростислава досить простий — він син відомих нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської і Юрія Солода. Зазначимо, що частина депутатів від ОПЗЖ йшли на вибори за квотою Скударя.

Друге місце посіла Команда Максима Єфімова "Наш Краматорськ", у якій буде 12 депутатських місць. На третьому місці "Партія миру і розвитку", яка отримала п'ять мандатів і де-факто є ще однією "заводською" командою власника НКМЗ Скударя. На четвертому - партія "Європейська солідарність", яка буде мати п'ять депутатських місць. Також в міськраду пройшли фракції "Слуги народу" (4 депутати) і "Партії Шарія" (3 мандати). Зазначимо, що партії явно проросійської спрямованості будуть мати в міськраді прифронтового Краматорська лише 17 місць з 42-х.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, вже на першій сесії депутати новообраної міськради планували висловити недовіру чинному міському голові Андрію Панкову. Але, судячи з усього, перше засідання міськради пройде вже після завершення другого туру виборів, коли дане питання, досить імовірно, втратить свою актуальність у зв'язку з очікуваною перемогою Олександра Гончаренка.

Втім, якщо розглянути склад міськради не через призму партійних списків, а з орієнтації на два головні полюси сили в Краматорську, то, без сумніву, контрольний пакет акцій буде належати Єфімову і Скударю. І поки вони будуть перебувати в союзі, тандем двох місцевих олігархів і буде реально керувати нинішньою адміністративною столицею Донецької області. Однак не факт, що нинішня єдність позицій Єфімова і Скударя збережеться навіть після того, як "невдячний син" двох "політичних батьків" нарешті буде переможений. У такому разі в міськраді можуть складатися досить незвичайні ситуативні коаліції. Що, безсумнівно, тільки пожвавить політичне життя Краматорська.