Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко

Действующий мэр Сум Александр Лысенко в первом туре получил 44% голосов избирателей и должен был бы чувствовать себя достаточно уверенно, ведь его конкурент из «ЕС» Вадим Акперов довольствовался лишь 14%

Действующий мэр Сум Александр Лысенко в первом туре получил 44% голосов избирателей и должен был бы чувствовать себя достаточно уверенно, ведь его конкурент из «ЕС» Вадим Акперов довольствовался лишь 14%

Однако, как исследовал RegioNews, чувствуется некоторое напряжение и неуверенность сумского городского головы, который активно продолжает избирательную кампанию, пытаясь зафиксировать свое преимущество.

"Теплая ванна" для мэра

В первом туре Александр Лысенко фактически получил "теплую ванну": его наиболее мощный конкурент Юрий Чмырь из ОПЗЖ так и не принял участие в мэрской гонке. А от партии Виктора Медведчука шла не слишком популярная деятельница времен президентства Януковича и сумского губернаторства Чмыря Тамара Ищенко.

Накануне избирательной кампании Чмырь, у которого в Сумах есть достаточно существенная поддержка, колебался относительно своего участия в гонке за мэрское кресло. Причем рассматривалась возможность его выдвижения не от ОПЗЖ, ведь это могло бы "съесть" часть рейтинга, а идти в качестве самовыдвиженца. Социологические опросы однозначно прогнозировали ему выход во второй тур. Но опасения проигрыша во втором туре перевесило, и Юрий Павлович не решился на дуэль с Лысенко.

Конкуренцию Лысенко также мог составить кандидат от правящей партии, которая еще сохраняет определенный рейтинг. Однако от "Слуги народа" выдвинули достаточно спорную кандидатуру, нардепку Татьяну Рябуху, которая в прошлом году на волне популярности Владимира Зеленского выиграла по сумскому 157-й мажоритарному округу. Но не смогла за время каденции электорально укрепиться и превратиться из "зеленого ноунейма" в более-менее самостоятельного игрока. Собственно, результаты первого тура это и подтвердили – Рябуха не смогла выскочить за рамки остаточного рейтинга "СН" и заняла третье место. Так что и с этой стороны Лысенко мало что угрожало.

Местные эксперты, анализируя эти расклады, пришли к выводу, что действующему мэру Сум накануне выборов удалось создать вокруг себя своеобразный консенсус местной элиты. Начать надо с того, что нардеп прошлого созыва от "Батькивщины", экс-глава Службы внешней разведки Украины и уволенный ровно год назад с поста первого заместителя руководителя СБУ Владислав Бухарев, который даже после разрыва с командой Зеленского продолжает считать себя "смотрящим" за Сумщиной, делал ставку именно на Лысенко.

Зато нардеп Игорь Молоток, который "подмял" под себя несколько партийных образований на Сумщине (в их числе "За майбутне" и областная "Батькивщина"), собирался сделать на этих выборах более серьезную ставку и выдвинуть своего кандидата. Или, по крайней мере, помочь победить своему давнему другу и партнеру Юрию Чмырю. Но в какой-то момент и ему, и, как уже отмечалось выше, Чмырю снизошло озарение, что самостоятельная победа слишком призрачна. Поэтому лучше получить гарантированный профит от Лысенко сейчас, чем потом ловить журавля в небе.

Горсовет для Лысенко

Собственно, этот консенсус определяет и формат будущей коалиции в городском совете. По результатам выборов, ситуация выглядит следующей: "Батькивщина" получила 13 мандатов, ОПЗЖ – 9, "ЕС" - 9, "Слуга народа" - 8, "Сила и честь" - 3.

В случае победы Лысенко во втором туре вокруг него очевидно объединятся "Батькивщина" и "СН". Поговаривают, что и трое из "СиЧ" также готовы к компромиссам. Но для стабильного большинства этого может оказаться мало, поэтому градоначальнику нужно искать поддержку также в рядах или ОПЗЖ, или "ЕС".

И для этого, считают сумские эксперты, есть все основания. Ведь, как оказалось, и в ОПЗЖ, и в "ЕС" (хоть и в меньшей степени) есть депутаты, которые вполне успешно сотрудничали с Лысенко в прошлой горсовете. И которые с радостью подставят плечо и в будущем. Конечно, в обмен на соответствующие "печеньки", которые городской голова должен обеспечить бизнесам как отдельных депутатов-предпринимателей, так и бенефициарам этих местных политиков. Такая конфигурация открывает широкий доступ к различной глубины компромиссам и, в принципе, способна обеспечить постоянство и стабильность будущей вероятной каденции мэра Лысенко.

Кто такой Акперов

Однако возникло определенное осложнение в лице выдвиженца "ЕС" Вадима Акперова, который вышел в финал гонки, заняв вакантное место главного оппонента действующего мэра, освободившееся ОПЗЖ и "слугами". Накануне кампании мало кто стал бы делать хотя бы самые маленькие ставки на этого представителя партии Петра Порошенко, поскольку он не слишком известный сумчанам и не успел отметиться чем-то существенным – как во время работы первым заместителем председателя Сумской ОГА, так и работая в Сумской районной раде.

Но внезапный выход Акперова во второй тур значительно повысил стоимость его акций и заставил волноваться действующего бургомистра и его команду. В принципе, после 44% против 14% в первом туре Лысенко не стоило бы переживать за результат во втором, ведь на его стороне есть достаточно существенное ядро избирателей, с которыми городская "Батькивщина" работает не только во время избирательных кампаний и в межвыборный период. И он мог бы не напрягаться и не тратить ресурс, а сосредоточиться на дне выборов и защите своего результата.

Однако город буквально увешан бордами Лысенко. К кампании подключили и главных врачей, и заведующих детских садов, и даже детскую муниципальную хоккейную команду. Акперов же в свою очередь ведет кампанию достаточно вяло. Кое-где висит его реклама, а на телеканалах и в YouTube появляются одиночные выступления. Выглядит так, что это не Акперов пытается допрыгнуть до рейтинга Лысенко, а наоборот – действующий мэр пробует обойти конкурента-фаворита, который величественно наблюдает, как победа плывет в его руки.

Тем временем в сумских соцсетях происходит выстраивание своеобразной сети "антилисенковцев". Пользователи соревнуются в том, кто больше сагитирует сумчан из числа равнодушных и разочарованных прийти 15 ноября на участки и проголосовать против Лысенко. И происходит это, похоже, даже без особого содействия со стороны штаба Акперова. Даже складывается впечатление, что эти "диванные" волонтеры болеют за Акперова больше, чем он сам. Конечно, среди них мало тех, кто реально верит в чудеса и в возможность победы с такими исходными данными. Впрочем, в мэрии все это движение вызывает таки определенное беспокойство, и там настороженно, как видим, ожидают дня голосования во втором туре мэрских выборов в Сумах.