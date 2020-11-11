Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко

Чинний мер Сум Олександр Лисенко у першому турі взяв 44% голосів виборців і мав би почуватись досить впевнено, адже його конкурент з «ЄС» Вадим Акпєров задовольнився лише 14%

Чинний мер Сум Олександр Лисенко у першому турі взяв 44% голосів виборців і мав би почуватись досить впевнено, адже його конкурент з «ЄС» Вадим Акпєров задовольнився лише 14%

Проте, як дослідив RegioNews, відчувається певне напруження і невпевненість сумського міського голови, який активно продовжує виборчу кампанію, намагаючись зафіксувати свою перевагу.

"Тепла ванна" для мера

В першому турі Олександр Лисенко фактично отримав "теплу ванну": його найбільш потужний конкурент Юрій Чмирь з ОПЗЖ так і не взяв участь у мерських перегонах. А від партії Віктора Медведчука йшла не надто популярна діячка часів президентства Януковича та сумського губернаторства Чмиря Тамара Іщенко.

Напередодні виборчої кампанії Чмирь, у якого в Сумах є досить суттєва підтримка, коливався щодо своєї участі у перегонах за мерське крісло. Причому розглядалася можливість його висування не від ОПЗЖ, адже це могло б "з’їсти" частину рейтингу, а йти в якості самовисуванця. Соціологічні опитування однозначно прогнозували його вихід у другий тур. Але побоювання програшу у другому турі переважило, і Юрій Павлович не наважився на дуель з Лисенком.

Конкуренцію Лисенку також міг скласти кандидат від правлячої партії, яка ще зберігає певний рейтинг. Проте від "Слуги народу" висунули досить суперечливу кандидатуру, нардепку Тетяну Рябуху, котра минулого року на хвилі популярності Володимира Зеленського виграла сумський 157-й мажоритарний округ. Але не спромоглася за час каденції електорально укріпитись і перетворитись з "зеленого ноунейма" на більш-менш самостійного гравця. Власне, результати першого туру це й підтвердили – Рябуха не змогла вискочити за рамки залишкового рейтингу "СН" і посіла третє місце. Тож і з цього боку Лисенку мало що загрожувало.

Місцеві експерти, аналізуючи ці розклади, дійшли висновку, що чинному меру Сум напередодні виборів вдалося створити навколо себе своєрідний консенсус місцевої еліти. Почати треба з того, що нардеп минулого скликання від "Батьківщини", ексголова Служби зовнішньої розвідки України та звільнений рівно рік тому з посади першого заступника керівника СБУ Владислав Бухарєв, який навіть після розриву з командою Зеленського продовжує вважати себе "смотрящим" за Сумщиною, робив ставку саме на Лисенка.

Натомість нардеп Ігор Молоток, який "підгріб" під себе кілька партійних утворень на Сумщині (в їх числі "За майбутнє" та обласна "Батьківщина"), збирався зробити на цих виборах більш серйозну ставку і висунути свого кандидата. Або, принаймні, допомогти перемогти своєму давньому другу та партнеру Юрію Чмирю. Але в якийсь момент і йому, і, як вже зазначалося вище, Чмирю зійшло осяяння, що самостійна перемога є надто примарною. Тож краще отримати гарантований профіт від Лисенка зараз, ніж ловити потім журавля в небі.

Міськрада для Лисенка

Власне, цей консенсус визначає і формат майбутньої коаліції у міській раді. За результатами виборів, ситуація виглядає наступною: "Батьківщина" отримала 13 мандатів, ОПЗЖ – 9, "ЄС" - 9, "Слуга народу" - 8, "Сила і честь" - 3.

В разі перемоги Лисенка в другому турі навколо нього очевидно об’єднаються "Батьківщина" та "СН". Подейкують, що й троє з "СіЧ" також готові до компромісів. Але для стабільної більшості цього може виявитись замало, відтак градоначальнику потрібно шукати підтримку також в лавах або ОПЗЖ, або "ЄС".

І для цього, вважають сумські експерти, є всі підстави. Адже, як виявилося, і в ОПЗЖ, і в "ЄС" (хоч і меншою мірою) є депутати, котрі цілком успішно співпрацювали з Лисенком у минулій міськраді. І які радо підставлять плече і в майбутньому. Звісно, в обмін на відповідні "пєчєньки", що міський голова має забезпечити бізнесам як окремих депутатів-підприємців, так і бенефіціарам цих місцевих політиків. Така конфігурація відкриває широкий доступ до різної глибини компромісів і, в принципі, здатна забезпечити сталість та стабільність майбутньої ймовірної каденції мера Лисенка.

Хто такий Акпєров

Однак виникло певне ускладнення в особі висуванця "ЄС" Вадима Акпєрова, котрий вийшов у фінал перегонів, зайнявши вакантне місце головного опонента чинного мера, звільнене ОПЗЖ та "слугами". Напередодні кампанії мало хто став би робити бодай найменші ставки на цього представника партії Петра Порошенка, оскільки він не надто відомий сумчанам і не встиг чимось суттєвим відзначитись – як під час роботи першим заступником голови Сумської ОДА, так і працюючи в Сумській районній раді.

Але раптовий вихід Акпєрова у другий тур значно підвищив вартість його акцій і змусив хвилюватись чинного бургомістра та його команду. В принципі, після 44% проти 14% у першому турі Лисенку не варто було б переживати за результат в другому, адже на його боці є досить суттєве ядро виборців, з якими міська "Батьківщина" працює не лише під час виборчих кампаній, а й у міжвиборчий період. І він міг би не напружуватись і не витрачати ресурс, а зосередитись на дні виборів і захисті свого результату.

Проте місто буквально увішане бордами Лисенка. До кампанії підключили і головних лікарів, і завідувачів дитячих садочків, і навіть дитячу муніципальну хокейну команду. Акпєров же своєю чергою веде кампанію досить мляво. Де-не-де висить його реклама, а на телеканалах та в YouTube з’являються поодинокі виступи. Виглядає так, що це не Акпєров намагається дострибнути до рейтингу Лисенка, а навпаки – чинний мер пробує обійти конкурента-фаворита, який велично спостерігає, як перемога пливе до його рук.

Тим часом в сумських соцмережах відбувається вибудова своєрідної мережі "антилисенківців". Користувачі змагаються у тому, хто більше загітує сумчан з числа байдужих та розчарованих прийти 15 листопада на дільниці і проголосувати проти Лисенка. І відбувається це, схоже, навіть без особливого сприяння з боку штабу Акпєрова. Навіть складається враження, що ці "диванні" волонтери вболівають за Акпєрова більше, ніж він сам. Звісно, що серед них мало тих, хто реально вірить у дива і можливість перемоги з такими вихідними даними. Втім, у мерії весь цей рух викликає таки певне занепокоєння, і там насторожено, як бачимо, очікують дня голосування у другому турі мерських виборів у Сумах.