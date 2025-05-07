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Пик позади: медики фиксируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ
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07 мая 2025, 12:19

Пик позади: медики фиксируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

07 мая 2025, 12:19
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фото: из открытых источников
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С 28 апреля по 4 мая в стране переболело 99 974 человека, из них 60 968 – дети. В больницы попали 2709 пациентов с осложнениями ОРВИ, из них 1632 детей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что во всех регионах Украины не превышены уровни заболеваемости — зафиксирован предэпидемический уровень. Однако вирусы гриппа до сих пор циркулируют в 12 регионах страны.

Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине этого эпидсезона был зафиксирован в феврале. В течение апреля и первой недели мая наблюдается постоянное уменьшение количества новых случаев, говорят в Минздраве.

В целом, с начала эпидсезона 2024/2025 ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 4 431 715 человек. Это на 3,8% меньше предыдущего эпидсезона.

Медики отмечают, что при первых признаках заболевания ОРВИ необходимо обратиться к врачу и не прибегать к самолечению.

Напомним, Госпродпотребслужба оштрафовала аптеки на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства.

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