Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево

По состоянию на утро 5 ноября ЦИК еще не обнародовала официальных результатов выборов главы и депутатов Мукачевского ОТГ. Но уже известно, что должность мэра Мукачева второй раз займет Андрей Балога, а больше всего мандатов в горсовете будет у представителей «Команды Андрея Балоги»

По состоянию на утро 5 ноября ЦИК еще не обнародовала официальных результатов выборов главы и депутатов Мукачевского ОТГ. Но уже известно, что должность мэра Мукачева второй раз займет Андрей Балога, а больше всего мандатов в горсовете будет у представителей «Команды Андрея Балоги»

Второго тура голосования, к которому избирателей Мукачево готовили практически все закарпатские социологи и политологи, не произошло. Хотя сам процесс был бы интересен, поскольку такое в городе происходило впервые. Дело в том, что в рамках децентрализации Мукачево присоединил к себе 14 сельских советов, а это - 17 сел, что существенно увеличило количество избирателей. По последним данным Госреестра, речь идет о более 78 тысяч избирателей, а в связи с новым законодательством о выборах, общины с более чем 75 тысячами избирателей будут выбирать председателей в два тура. Эксперты прогнозировали, что именно так и будет, о победе же в первом туре действующего председателя Андрея Балоги говорили только с точки зрения теоретической возможности.

Впрочем, все внимание на выборах в Мукачево было приковано к вопросу, сможет ли кто нибудь создать реальную конкуренцию сыну Виктора Балоги, которого и до сих пор многие называют "хозяином Закарпатья". RegioNews также выяснил, сможет ли Балога-младший иметь свое большинство в Мукачевской горсовете.

Триумф и недопобеда

Среди претендентов на кресло мэра главным оппонентом называли Илью Токаря - экс-главу Мукачевской РГА, выдвиженца "Слуги народа". В 2019 году чиновник написал заявление на увольнение с должности главы района из-за своего племянника – Эдгара Токаря, который соревновался с Балогой-старшим за мандат народного депутата. Эдгар проиграл Виктору Ивановичу лишь 798 голосов, поэтому "слуги" не скрывали, что именно этот факт может сделать их выдвиженцу добрую услугу, выведя его до второго тура.

Однако все решилось уже 25 октября. Так, согласно предварительным подсчетам, более 70% избирателей отдали свои голоса действующему городскому голове. "70,04 % доверия от мукачевцев. Вы поверили мне снова - и для меня это самое главное", - написал Андрей Балога на своей странице в соцсети. Напомним, что на первый своих выборах мэра в 2015 году он набрал 54,4% голосов.

Что касается 38 мест в Мукачевской городском совете, то за них боролись кандидаты десяти политических сил: "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" , "За будущее", "Команда Андрея Балоги", "КМКС" Партия венгров Украины, "Ридне Закарпаття", "Наш край" и "Сила и честь". Стоит напомнить, что в раде нынешнего созыва заседают представители пяти политсил: партии Виктора Балоги "Единый центр" (17 мандатов), "Видродження" (9), "Батькивщина" (4), "КМКС" (3), "Самопомощь" (3 мандата).

Можно констатировать, что Балога-младший контролирует ситуацию в депутатском корпусе и в городе в целом. Конечно, весомую роль тут играл еще его отец, поэтому, чтобы несколько отстраниться от влияния "нянько" (нянько – отец, закарпатский диалект), Андрей возглавил свою политическую силу "Команда Андрея Балоги", которую, правда, новой можно назвать с большой натяжкой. Ибо "проросши", согласно данным поискового ресурса Youcontrol, из партии "Единый центр", она унаследовала цвета и немалое количество членов "ЕЦ".

Тем не менее, к новой команде примыкало и много новых лиц, поэтому раскручивать новый бренд было и трудно, и легко одновременно: много мукачевцев поддерживает Андрея Балогу именно из-за фамилии, а не за идеи и программы, однако, команде действующего мэра было чем хвастаться и что предлагать избирателю. За последние годы Мукачево превратилось в уютный европейский городок, который по многим жизненным показателям обходит Ужгород. Понимая это, оппоненты градоначальника активно работали над реализацией важного задания: завести в будущую раду как можно больше своих людей, пусть даже под флагами разных политических сил. А также вырвать у Балоги если не мэрство, то по крайней мере лишить его большинства в будущей горсовете.

Да, кажется, и с этой задачей также было трудно справиться. Штаб "Команды Андрея Балоги" опубликовал данные параллельного подсчета голосов. Так, по предварительным подсчетам, эта политическая партия набирает больше всего голосов - 41%. Дальше проходной барьер преодолевают "Слуга народа" (11,3%), "Батькивщина" (9,3%), "Ридне Закарпаття" (9,2%), "За майбутне" (8,9%), ОПЗЖ (8,6%), "КМКС" (6,2%) и "ЕС" (5,8%).

Несколько иные данные опубликовал первый номер списка партии "За майбутне" Василий Иванчо. Тройка победителей выглядит так: "Команда Андрея Балоги" – 32,56%, "Слуга народа" - 11,76%, "За майбутне" – 10,38%. Тем не менее, процесс подсчета голосов завершен, и, согласно обнародованным документами, разделение мандатов в горсовете будет таким: "Команда Андрея Балоги" - 11 мандатов, "Слуга народа" - 5, "Батькивщина" - 4, "Ридне Закарпаття" - 4, "За майбутне" - 4, ОПЗЖ -4, "КМКС" - 3, "ЕС" – 3 мандата. То есть мэр может "железно" рассчитывать только на депутатов своей партии, которых в новом горсовете - меньше трети.

Кто с кем будет дружить

О будущем объединение депутатов говорят пока мало. В раде сегодняшнего созыва Балога практически всегда имел поддержку "КМКС" и "Батькивщины", ситуативное большинство могло сформироваться и из представителей других партий. Будущая рада, судя по всему, также не будет иметь проблем с большинством.

Традиционно, к "Команде Андрея Балоги" (КАБ) пристанут, скорее всего, венгры. Относительно "Батькивщины", то, учитывая, что в этом году областную ее организацию взял под крыло известный соперник Виктора Балоги Михаил Ланьо, вопрос о сотрудничестве будут обсуждаться серьезно: будет ли это иметь ситуативный характер или стабильный – увидим уже скоро.

Не исключено, что дружить с КАБ будут и депутаты ОПЗЖ. Дело в том, что последние годы глава областной организации этой партии Иван Чубирко, который соревновался с Андреем Балогой за кресло мэра в 2015 году, больше сотрудничает с ним, чем конфликтует. Чего не скажешь об отношении закарпатских руководителей ОПЗЖ к, например, "Слуге народа" и "Ридне Закарпаття".

Лояльными к избранному мэру будут депутаты от партии "За майбутне". По крайней мере, такой вывод напрашивается после интервью ее первого номера, предпринимателя, экс-главы налоговиков Закарпатья Иванчо. В нем он рассказал, какое влияние имеет на его политсилу сам Виктор Балога.

"Насколько мне известно, круг людей политической силы "Единый центр" должны были принять участие в построении "будущего" в регионе. Но этого не произошло. На базе "Единого центра" образовалась политическая партия Андрея Балоги, которую сегодня и поддерживает Виктор Иванович. Возможно, с политической силой Андрея Балоги у нас сегодня больше коммуникации, чем с представителями других политических сил. Мы разовьем команду независимых людей и это будет нечто другое", - поделился планами Иванчо, рассчитывая, правда, на более высокий результат голосования.

На большее рассчитывало и "Ридне Закарпаття". Один из идейных вдохновителей создания этой партии, нардеп, кузен, но уже не соратник Балоги-старшего Василий Петевка имеет в Мукачеве свою территорию влияния, поэтому требуется большее количество мандатов, чем пять. Чтобы противостоять КАБ, "родным" надо договариваться не только со "слугами" и "Батькивщиной". Возможно, время от времени им удастся сделать это с "ЕС", поскольку от этой партии в горсовет прошли ярые оппоненты Балоги-младшего.

Конечно, теоретически можно предположить и возможность объединения четырех или даже пяти партий, чтобы противостоять "Команде Андрея Балоги", но только теоретически. Мукачевские избиратели, которые большинством голосов поставили на Балогу, этого явно не поймут.