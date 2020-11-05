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05 ноября 2020, 10:23 3

В "Слуге народа" хотят уменьшить дефицит Госбюджета-2021

05 ноября 2020, 10:23 3
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Пока неизвестно, на сколько могут пересмотреть дефицит
Пока неизвестно, на сколько могут пересмотреть дефицит
Фото из открытых источников
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В процессе доработки проекта государственного бюджета на 2021 год, кроме прочего, может быть пересмотрен его дефицит.

По словам заместителя главы бюджетного комитета парламента Александра Трухина ("Слуга народа"), окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Мы оставили время (для пересмотра дефицита и объема заимствований, - ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", — предположил Трухин.

Нардеп не смог уточнить на сколько могут пересмотреть дефицит, добавив, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Напомним, на днях комитет парламента завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению.

Украина Слуга народа бюджет нардеп дефицит
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