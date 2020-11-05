Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева

Станом на ранок 5 листопада ЦВК ще не озвучила офіційних результатів виборів голови та депутатів Мукачівської ОТГ. Та вже відомо, що посаду мера Мукачева вдруге обійме Андрій Балога, а найбільше мандатів у міськраді матимуть представники «Команди Андрія Балоги»

Станом на ранок 5 листопада ЦВК ще не озвучила офіційних результатів виборів голови та депутатів Мукачівської ОТГ. Та вже відомо, що посаду мера Мукачева вдруге обійме Андрій Балога, а найбільше мандатів у міськраді матимуть представники «Команди Андрія Балоги»

Другого туру голосування, до якого виборців Мукачева готували практично всі закарпатські соціологи і політологи, не сталося. Хоча сам процес був би цікавим, оскільки таке в місті відбувалося б вперше. Справа в тому, що рамках децентралізації Мукачево приєднало до себе 14 сільських рад, а це - 17 сіл, що суттєво збільшило кількість виборців. За останніми даними Держреєстру, йдеться про понад 78 тисяч виборців, а згідно з новим законодавством про вибори, громади з понад 75 тисячами виборців матимуть вибори голів у два тури. Експерти прогнозували, що саме так і буде, про перемогу ж у першому турі діючого голови Андрія Балоги говорили лише з точки зору теоретичної можливості.

Втім, вся увага на виборах у Мукачеві була прикута до питання, чи зможе хтось створити реальну конкуренцію сину Віктора Балоги, котрого й досі багато хто називає "хазяїном Закарпаття". RegioNews також з’ясував, чи зможе Балога-молодший мати свою більшість у Мукачівській міськраді.

Тріумф і недоперемога

Серед претендентів на крісло мера головним опонентом називали Іллю Токаря - ексголову Мукачівської РДА, висуванця "Слуги народу". У 2019 році урядник написав заяву на звільнення з посади очільника району через свого племінника – Едгара Токаря, який змагався з Балогою-старшим за мандат народного депутата. Едгар програв Вікторові Івановичу лише 798 голосів, тож "слуги" не приховували, що саме цей факт може зробити їхньому висуванцю добру послугу, вивівши його до другого туру.

Однак все вирішилося вже 25 жовтня. Так, згідно попередніх підрахунків, понад 70% виборців віддали свої голоси чинному міському голові. "70,04 % довіри від мукачівців. Ви повірили мені знову - і для мене це найголовніше", - написав Андрій Балога на своїй сторінці в соцмережі. Нагадаємо, що на перший своїх виборах мера у 2015 році він набрав 54,4% голосів.

Що стосується 38 місць в Мукачівській міські раді, то за них боролися кандидати десяти політичних сил: "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Слуга народу" , "За майбутнє", "Команда Андрія Балоги", "КМКС" Партія угорців України, "Рідне Закарпаття", "Наш край" та "Сила і честь". Варто нагадати, що у раді нинішнього скликання засідають представники п’яти політсил: партії Віктора Балоги "Єдиний центр" (17 мандатів), "Відродження" (9), "Батьківщина" (4), "КМКС" (3), "Самопоміч" (3 мандати).

Можна констатувати, що Балога-молодший контролює ситуацію в депутатському корпусі та в місті загалом. Звісно, вагому роль тут відігравав ще його батько, тож, аби дещо відмежуватися від впливу "нянька" (нянько – батько, закарпатський діалект), Андрій очолив свою політичну силу "Команда Андрія Балоги", яку, щоправда, новою можна назвати з великою натяжкою. Бо "прорісши", згідно даних пошукового ресурсу Youcontrol, із партії "Єдиний центр", вона успадкувала кольори і чималу кількість членів "ЄЦ".

Тим не менш, до нової команди приставало і багато нових обличь, тож розкручувати новий бренд було і важко, і легко одночасно: багато мукачівців підтримує Андрія Балогу саме через прізвище, а не через ідеї та програми, однак, команда чинного мера мала чим хвалитися і що пропонувати виборцю. За останні роки Мукачево перетворилося в затишне європейське містечко, яке за багатьма життєвими показниками обходить Ужгород. Розуміючи це, опоненти градоначальника активно працювали над реалізацією важливого завдання: завести у майбутню раду якомога більше своїх людей, хай навіть під прапорами різних політичних сил. А також вирвати у Балоги якщо не мерство, то принаймні позбавити його більшості у майбутній міськраді.

Та, здається, і з цим завданням також було важко впоратися. Штаб "Команди Андрія Балоги" оприлюднив дані паралельного підрахунку голосів. Так, за попередніми підрахунками, ця політична партія набирає найбільше голосів - 41%. Далі прохідний бар’єр долають "Слуга народу" (11,3%), "Батьківщина" (9,3%), "Рідне Закарпаття" (9,2%), "За майбутнє" (8,9%), ОПЗЖ (8,6%), "КМКС" (6,2%) та "ЄС" (5,8%).

Дещо інші дані оприлюднив перший номер списку партії "За майбутнє" Василь Іванчо. Трійка переможців виглядає так: "Команда Андрія Балоги" – 32,56%, "Слуга народу" - 11,76%, "За майбутнє" – 10,38%. Тим не менш, процес підрахунку голосів добіг кінця, і, згідно з оприлюдненими документами, поділ мандатів в міськраді буде таким: "Команда Андрія Балоги" - 11 мандатів, "Слуга народу" - 5, "Батьківщина" - 4, "Рідне Закарпаття" - 4, "За майбутнє" - 4, ОПЗЖ -4, "КМКС" - 3, "ЄС" – 3 мандати. Тобто мер може "залізно" розраховувати лише на депутатів своєї партії, яких у новій міськраді - менше третини.

Хто з ким дружитиме

Про майбутнє гуртування депутатів говорять поки мало. У раді сьогоднішнього скликання Балога практично завжди мав підтримку "КМКС" та "Батьківщини", ситуативна більшість могла сформуватись і з представників інших партій. Майбутня рада, судячи з усього, також не матиме проблем із більшістю.

Традиційно, до "Команди Андрія Балоги" (КАБ) пристануть, скоріш за все, угорці. Щодо "Батьківщини", то, враховуючи, що цьогоріч обласну її організацію взяв під крило відомий суперник Віктора Балоги Михайло Ланьо, питання про співпрацю будуть обговорюватися серйозно: буде це мати характер ситуативний чи стабільний – побачимо уже незабаром.

Не виключено, що дружити з КАБ будуть і депутати ОПЗЖ. Справа в тому, що останні роки очільник обласної організації цієї партії Іван Чубирко, який змагався з Андрієм Балогою за крісло мера у 2015 році, більше співпрацює з ним, ніж конфліктує. Чого не скажеш про ставлення закарпатських керівників ОПЗЖ до, наприклад, "Слуги народу" та "Рідного Закарпаття".

Лояльними до обраного мера будуть депутати від партії "За майбутнє". Принаймні, такий висновок напрошується після інтерв’ю її першого номера, підприємця, ексочільника податківців Закарпаття Іванчо. У ньому він розповів, який вплив має на його політсилу сам Віктор Балога.

"Наскільки мені відомо, коло людей політичної сили "Єдиний центр" мали взяти участь у розбудові "За майбутнє" у регіоні. Але цього не сталося. На базі "Єдиного центру" утворилась політична партія Андрія Балоги, яку сьогодні і підтримує Віктор Іванович. Можливо, з політичною силою Андрія Балоги у нас сьогодні більше комунікації̈, ніж з представниками інших політичних сил. Ми розбудуємо команду незалежних людей і це буде щось інше", - поділився планами Іванчо, розраховуючи, щоправда, на більш високий результат голосування.

На більше розраховувало і "Рідне Закарпаття". Один із ідейних натхненників створення цієї партії, нардеп, кузен, але вже не соратник Балоги-старшого Василь Петьовка має в Мукачеві свою територію впливу, тож очікувалась більше кількість мандатів, ніж п’ять. Аби протистояти КАБ, "рідним" треба домовлятися не тільки зі "слугами" та "Батьківщиною". Можливо, час від часу їм вдаватиметься зробити це з "ЄС", оскільки від цієї партії до міськради пройшли затяті опоненти Балоги-молодшого.

Звісно, теоретично можна припустити і можливість об’єднання чотирьох чи навіть п’яти партій, аби протистояти "Команді Андрія Балоги", але тільки теоретично. Мукачівські виборці, які більшістю голосів поставили на Балогу, цього явно не зрозуміють.