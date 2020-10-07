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07 октября 2020, 15:29 2

В Сумах облили краской офис одной из политических партий

07 октября 2020, 15:29 2
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По словам руководителя местной организации, в содеянном могут быть виноваты "радикалы"
По словам руководителя местной организации, в содеянном могут быть виноваты "радикалы"
Фото: СТС
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Офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Сумы облили красной краской. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, который арендует политическая партия. По факту проводим проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратились собственники офисного помещения.

В то же время, по словам руководителя Сумской региональной организации партии Александра Стрельченко, в случившемся виноваты "праворадикалы", но кто именно - он не уточнил. Камер видеонаблюдения в офисе нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ", огромные портреты залили красной краской.

партия конфликт ОПЗЖ радикальная партия офис
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