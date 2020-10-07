В Сумах облили краской офис одной из политических партий

По словам руководителя местной организации, в содеянном могут быть виноваты "радикалы"

По словам руководителя местной организации, в содеянном могут быть виноваты "радикалы"

Фото: СТС

Офис политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в городе Сумы облили красной краской.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, который арендует политическая партия. По факту проводим проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратились собственники офисного помещения.

В то же время, по словам руководителя Сумской региональной организации партии Александра Стрельченко, в случившемся виноваты "праворадикалы", но кто именно - он не уточнил. Камер видеонаблюдения в офисе нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кировоградщине испортили билборды руководителя местной ячейки "ОПЗЖ", огромные портреты залили красной краской.