КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе

RegioNews продолжает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. Сегодня представляем команду «слуг», которая будет заниматься Волынью, Закарпатьем, Ровенщиной, Хмельниччиной и Буковиной

RegioNews продолжает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. Сегодня представляем команду «слуг», которая будет заниматься Волынью, Закарпатьем, Ровенщиной, Хмельниччиной и Буковиной

Все эти области в контексте политической любви к Владимиру Зеленскому и представителям его партии ничем особым не отличаются. За исключением Закарпатья, все они на прошлых парламентских выборах отдали пропрезидентской партии около 40%. Закарпатье же продемонстрировало поддержку на уровне 50%.

Конечно же, все эти электоральные успехи – в прошлом. Сегодня партия Зеленского удовлетворяется несколько меньшей поддержкой. Так, на Волыни вместо 43% прошлым летом "СН" имеет менее 30% электоральной благосклонности.

Этого, в принципе, может хватить, чтобы провести в местное самоуправление по несколько десятков кандидатов. Но будет маловато для создания управляемого большинства в областных, районных советах и ОТГ. Тем более, что всех представителей "СН" в указанных областях объединяет одна общая особенность: ни один из них пока не стал политически влиятельной фигурой ни в своем регионе, ни на общеукраинском уровне.

Волынская область. Валерий Стернийчук

На уже упомянутой Волыни ответственным за результат президентской партии стал нынешний нардеп, а в прошлом местный молодежный активист, ивент-менеджер и директор сельского клуба Валерий Стернийчук.

Политическую активность Стернийчук начал демонстрировать после Майдана, когда попытался стать депутатом Луцкого горсовета от "УКРОПа". Но потерпел неудачу.

Следующий скачок в политику организатор культурно-развлекательных мероприятий сделал уже под брендом Зе, попав в список президентской партии с позиции заведующего дома культуры Подгайцовского сельсовета.

У Стернийчука, которого связывают с Зеленским дружеские отношения, является очевидным отсутствие политического опыта. Что в условиях сползающего рейтинга президента и его партии может отразиться на эффективности и результативности избирательной кампании.

Слабым звеном для партии на Волыни будет и разношерстность команды депутатов, которые пройдут в местное самоуправление. Большинство из них ожидаемо будут неуправляемыми со стороны партийного руководства.

Не сможет существенно повлиять Стернийчук и на выборы мэров областного центра и ключевых городов Волыни. В первую очередь потому, что роль партий традиционно на таких выборах является малозначительной, а главным фактором является личности. Во вторую очередь, свою роль играет отсутствие политического авторитета у лидера местной парторганизации "Слуги народа" и возвращение в обойму "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

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Закарпатская область. Игорь Кривошеев

Еще один шоумен, КВНщик и ивент-менеджер, которому доверено руководство областной организацией партии "Слуга народа". Игорь Кривошеев, бывший капитан КВН-команды Ужгородского университета "Тяп-Ляп", попал в команду президента, благодаря, собственно, характерному виду деятельности – организации развлекательных мероприятий и созданию соответствующего контента.

В политике Кривошеев не слишком опытный игрок, хотя и успел поработать на выборах, сопровождая в 2012 году "УДАР" Виталия Кличко на Закарпатье.

Надо отметить, что Закарпатье, которое прошлым летом подарило партии президента почти 50% поддержки, на сегодня несколько пересмотрело свои предпочтения. Партия президента по состоянию на середину весны могла похвастаться максимум 22% поддержки электората. Правда, нельзя сказать, что голоса избирателей перетекли к другим партиям – они скорее сосредоточились в лагере "не определился". Таким образом, Закарпатье просто выжидает.

В таких условиях Кривошееву вряд ли светит устроить на уровне области и района сколько-нибудь влиятельные фракции, а также повлиять на лица будущих городских голов. Традиционно ключевую роль играют местные кланы, ставленники которых в самоуправлении и будут играть первую скрипку.

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Ровенская область. Юрий Липский

Еще один брат-близнец в команде руководителей областных ячеек "СН" на Западе - Юрий Липский. Главный КВНнщик и лигасмешник Ровно ностальгирует по временам, когда мэром Ровно был Виктор Чайка – довольно популярный здесь политический долгожитель, который впервые возглавил город в далеком 1981 году и с небольшими перерывами мерствував в Ровно до конца 2000-х годов.

Липский на кастинге потенциальных голов партийной организации победил ровенского предпринимателя Игоря Хомича и пресс-секретаря ровенского губернатора Александра Полищука, которых также называли вероятными претендентами на эту должность.

Липский признается, что нынешняя партийная структура "Слуги народа" на Ровенщине является малочисленной и неразветвленной. Но новый руководитель обещает уже с июля активно заняться районными звеньями и кандидатами.

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Хмельницкая область. Сергей Мандзий

Сергей Мандзий несколько выбивается из общего ряда КВН-щиков, которым доверили области на Западе. Пока его коллеги работали в развлекательном жанре, будущий нардеп начинал грузчиком в продовольственном магазине в Хмельницком.

Отличается он среди других и существенным политическим бэкграундом, поскольку в течение трех созывов был депутатом Хмельницкого городского совета и до "Слуги народа" прошел испытания Блоком Литвина и Блоком Петра Порошенко.

Имеет Мандзий и опыт баллотирования в мэры города – в 2015 году его выдвигала БПП.

Политический опыт может стать залогом более качественного формирования политической команды "Слуги народа". Но в перечне рисков – тот самый политический бэкграунд Мандзия, который не устоит перед тем, чтобы не потянуть за собой кого-то из БПП. Ну и очевидным осложнением является катастрофически низкий уровень поддержки партии президента на Хмельнитчине (менее 10%), который достаточно жестко нивелирует шансы "Слуги народа" на формирование своего представительства в органах местного самоуправления.

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Черновицкая область. Виталий Другановський

Только в 17% социологи оценивают рейтинг правящей партии на Буковине, где предвыборными списками будет заниматься предприниматель из сферы массового питания Виталий Другановський.

Нынешний руководитель облорганизации имеет в прошлом отношение к власти, но в довольно своеобразной форме – прежде чем заняться предпринимательством, он 10 лет работал в налоговой милиции управления ГНА в Черновицкой области.

Но выдающимся в контексте влияния Другановського на регион является его близость с Ильей Павлюком – сомнительно известным членом окружения Зеленского, чьи интересы представлены несколькими депутатами в парламенте и на таможне. Именно таможня и транспортировка грузов через границу является одним из главных точек приложения усилий Павлюка. Другановський, который обязан Павлюку знакомством с Зеленским и попаданием в Раду, помогает своему товарищу на этом сложном направлении.

Эта команда на местных выборах непременно будет пытаться еще больше зацементировать свое влияние на регион, который имеет протяженную границу с Румынией и Молдовой. Конечно, 17% - достаточно мало, чтобы претендовать на монополию в местном самоуправлении. Но Павлюк с помощниками непременно что-то придумают.

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