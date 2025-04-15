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15 апреля 2025, 15:00

Оружие против политики: почему Трампу больше не выгодно тормозить Украину

15 апреля 2025, 15:00
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Считаю, что вчерашние заявления Трампа демонстрируют его раздражение тем, что Украина по сути навязывает свою игру Соединенным Штатам Америки, а с этим он смириться не может. Но сделать с этим мало что сможет. Не столь важно, что именно он сказал – важный подтекст сказанного и контекст происходящего. А контекст такой: за последние две недели произошло несколько важных событий
Считаю, что вчерашние заявления Трампа демонстрируют его раздражение тем, что Украина по сути навязывает свою игру Соединенным Штатам Америки, а с этим он смириться не может. Но сделать с этим мало что сможет. Не столь важно, что именно он сказал – важный подтекст сказанного и контекст происходящего. А контекст такой: за последние две недели произошло несколько важных событий
фото: AP
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Первый. Украина очень своевременно продемонстрировала китайских граждан, воюющих на стороне России – к тому же задержанных на территории Украины. Таким образом Украина четко обозначила свою позицию как союзника США в противостоянии с Китаем.

Второе. Стало ясно, что Россия и Китай выступают единственным блоком, подтверждающим тщетность попыток администрации Трампа оторвать Россию от Китая.

Третье. Интервью Зеленского для CBS, в котором прозвучали два ключевых тезиса:

  • Россия продолжает обманывать США, а те как будто не замечают этого;
  • Украина готова закупать американское оружие — на сумму 15 миллиардов долларов.

Это очень важный момент, ведь администрация США поставлена в неудобное положение. Отказаться от продажи они не могут, потому что Украина – союзник, и война уже фактически идет здесь. Азиатские союзники США также внимательно следят за тем, как ведут себя Штаты. Кроме того, большой контракт может восстановить репутацию американского оружия на фоне падения интереса к нему в Европейском Союзе.

В этой ситуации лоббистом интересов Украины выступает американский военно-промышленный комплекс. И теперь попробуй объяснить своим избирателям, что ты сорвал соглашение на 15 миллиардов (а раньше речь шла и о 50 миллиардах). Это кардинально меняет ситуацию – в том числе отношение к помощи Украине. Ведь когда речь идет о продаже оружия, а не о помощи, – это уже другая логика.

К тому же очень успешно была разыграна история с покупкой систем Patriot. К примеру, вчера Сибига заявил, что Украина разрабатывает собственный зенитный комплекс. Это уже прямой сигнал американским производителям: либо вы продаете нам сейчас, либо ваш металлолом, ни на что не способный, никому больше не потребуется. Потому что Украина найдет, куда потратить эти 15 миллиардов, которые, скорее всего, уже согласованы нашими союзниками.

Четвертый. Соглашение, которое Трамп пытается протолкнуть угрозами, криками и другими методами давления, фактически будет нивелировано. Подписывать ничего не нужно. Вы производите оружие – мы его покупаем. Никто никому ничего не должен. И это, конечно, раздражает Трампа, особенно с его раздутым эго. Тем более что они уже, очевидно, осознают безысходность ситуации с Россией.

Все эти рассказы, которые рассказывает Витков, уже не стоит воспринимать серьезно. Там – провал за провалом. Никакой "сделки" так и рядом нет и не будет. Думаю, что Виткова, как и Маска, Трамп скоро потеряет. То есть сам их "отпишет", потому что глухость и бесперспективность путей, которые они предлагают, становится очевидной.

Итак, ключевое изменение – это появление реальных средств, коренным образом изменяющее ситуацию и стратегию Трампа. Все его флирты с Россией уже приводят к конкретным экономическим потерям для США. Это касается не только оружия. Европейцы уже задают вопрос: зачем нам американские компании, если за ними не стоит никакой гарантии безопасности?

Дальше встанет вопрос в мире: зачем нам доллар, если за ним не стоит защита? США уже теряют деньги прямо сейчас.

У действующей администрации не останется иного выбора, кроме как возвращаться в евроатлантическую семью, добивать Россию, потому что другого пути у них просто не будет. Россию спасти уже невозможно – как бы они ни пытались.

Поэтому нужно действовать, а не ругать Трампа в сетях. Он такой, какой есть. И будет еще 4 года, какие бы сказки не рассказывали у нас об импичменте.

Как точно как-то сказал Черчилль: американцы всегда находят правильное решение, когда перепробуют все остальные.

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