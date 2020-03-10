Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"

На внеочередных парламентских выборах 2019 года партия бывшего Президента Украины Петра Порошенко заняла на Ровенщине лишь 3 место с 9,65% голосов. Результат откровенно неудовлетворительный, несмотря на преимущественно прозападную ориентацию местного электората. Поэтому с прицелом на местные выборы в "Европейской солидарности" сделали выводы и начали ротацию кадров, чтобы в октябре получить больше голосов.

Фото: eurosolidarity.org

На внеочередных парламентских выборах 2019 года партия бывшего Президента Украины Петра Порошенко заняла на Ровенщине лишь 3 место с 9,65% голосов. Результат откровенно неудовлетворительный, несмотря на преимущественно прозападную ориентацию местного электората. Поэтому с прицелом на местные выборы в "Европейской солидарности" сделали выводы и начали ротацию кадров, чтобы в октябре получить больше голосов.

Проблемы в "Европейской солидарности" (до 2019 года - БПП "Солидарность") начались сразу после назначения Алексея Муляренко председателем Ровенской облгосадминистрации. Его предшественник, и в прошлом бизнес-партнер, Виталий Чугунников приложил немало усилий для того, чтобы именно Муляренко возглавил область. Чугунников считал, что его протеже будет преданным.

Став губернатором Ровенщины, Алексей Муляренко сразу начал формировать свою команду, избавляясь от людей Чугуннікова. Конфликт разгорался очень быстро, что играло на руку конкурентам и вредило рейтингу Петра Порошенко и его партии. Во время президентских выборов штаб Порошенко в области был расколот на две части. Каждая из которых пыталась доказать Киеву свою важность и воевали между собой. Это отразилось на результате голосования за Порошенко в области.

На парламентские выборы Алексей Муляренко пошел самовыдвиженцем, отмежевавшись от партии "Европейская солидарность", которая тогда имела невысокий рейтинг. Единственный, кто пошел на выборы от "ЕС", был Виталий Ундир, тогдашний первый заместитель губернатора Алексея Муляренко. Однако, даже при наличии админресурса, Ундир занял на выборах в своем родном округе лишь четвертое место. Уступил Ундир не только скандально известному кандидату от "Слуги народа" Романа Иванисову, но даже экс-нардепу от "Народного фронта" Юрию Вознюку и львовскому бизнесмену, кандидату от "Свободы" Владимиру Валявце.

Ундир – депутат Ровенского областного совета, правая рука Муляренка и доверенный человек Александра Качана. Кочан числился первым советником председателя Ровенской областной государственной администрации Алексея Муляренка и имел огромное влияние в области. Именно через него решались все финансовые вопросы в областной администрации.

Конфликт между двумя сторонами разгорелся с новой силой, когда в областном совете возник мятеж против председателя облсовета Александра Данильчука. Виталия Чугунникова сняли с должности председателя фракции. Сняли без его участия в заседании, пока Чугунников ездил в Киев. Вместо него председателем фракции "ЕС" стал Виталий Ундир.

Обе стороны использовали ситуацию, чтобы убедить киевское партийное руководство в своей лояльности. А вторую сторону обвинить в нанесении ущерба партии. И в Киеве решили иначе. По инсайдерской информации, в руководстве "Европейской солидарности" решили провести тотальную чистку партийных рядов и сделать перезагрузку структуры. Тем более, что во фракции "ЕС" в областном совете только двое депутатов являются членами партии, все остальные – беспартийные.

Все должно было начаться 29 февраля. Планировалось, что в Ровно приедет группа во главе с народным депутатом Ириной Геращенко. Официально, столичная партийная команда должна была разобраться в ситуации, выслушать обе стороны и принять решение. На самом же деле решение уже принято и его нужно лишь легитимизировать. Ровенский ЕС ждет полная перезагрузка без участия групп Чугунникова и Муляренко. В партии понимают, что "Европейская солидарность" имеет свой устоявшийся электорат, и результат партии зависит не от финансов, а от способности собрать в список людей, которые способны вернуть авторитет партии Порошенко, фактически уничтоженный постоянными дрязгами внутри областной партийной организации.

По нашей информации, возглавить перезагрузку "Европейской солидарности" на Ровенщине должен известный журналист Виталий Гайдукевич. Он родом из Ровно и имеет авторитет среди местных активистов, журналистов и среднего класса. Он хорошо знаком с ситуацией в области.

Сейчас сложилась идеальная ситуация для перезагрузки, когда рейтинг партии не привязан к личному рейтингу депутатов облсовета из фракции ЕС. С ними или без них "Европейская солидарность" уверенно преодолевает 5-процентный барьер в области. Сегодня рейтинг партии держится на личном рейтинге Петра Порошенко и антипатии значительной части избирателей области действующего президента Владимира Зеленского.

Теперь партия может освободиться от людей с антирейтингом, которые будут удобной мишенью для критики ЕС на предстоящих выборах. Партия Порошенко имеет возможность сформировать список из "новых лиц", с которыми можно было бы рассчитывать на лучший результат на местных выборах 2020 года.

Чистку партийных рядов "Европейская солидарность" начала и в других областях. Так фракции ЕС прекратили свое существование в Харьковском и Волынском областных советах. В ряде областей началось формирование партийных структур заново. Очевидно, что нынешним депутатам Ровенского облсовета, которые входят во фракцию "Европейской солидарности", стоит задуматься над другими вариантами продолжения своей политической карьеры.

Николай Арсенич