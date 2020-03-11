Ход темной лошадкой. Зачем Зеленскому в сумских губернаторах харьковский "варяг" Грищенко

Несколько дней назад, находясь в Новых Санжарах, президент Владимир Зеленский пообещал, что максимум за неделю привезет в Суммы нового руководителя областной государственной администрации, с кандидатурой которого не мог определиться в течение девяти месяцев

Фото: sm.gov.ua

Несколько дней назад, находясь в Новых Санжарах, президент Владимир Зеленский пообещал, что максимум за неделю привезет в Суммы нового руководителя областной государственной администрации, с кандидатурой которого не мог определиться в течение девяти месяцев

Часть своих обещаний президент выполнил и таки подписал указ о назначении. Но представлять нового губернатора Романа Грищенко не поехал, прислав первого заместителя председателя Офиса президента, Сергея Трофимова.

Новый глава Сумской ОГА является кадровым военным, который после окончания Национальной юридической академии служил в военной прокуратуре. Последнее место работы – военный прокурор Харьковского гарнизона. Имеет 38-летний Грищенко и опыт участия в АТО.

За время службы экс-прокурор успел поработать в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской области. Грищенко женат и воспитывает двоих детей.

О Сумщине новый глава знает немного. Из непродолжительного общения во время представления можно понять, что приоритетным направлением для него станет строительство дорог в области. На это из государственного бюджета выделено около 1,7 млрд гривен.

Среди других планов значится реализациях инвестиционных проектов, каких именно, Грищенко не уточнил. Также особое внимание он планирует уделить и завершению медицинской реформы в области.

Никаких резких кадровых изменений новый губернатор не обещает и собирается присмотреться сначала к тем, кто уже работает в ОГА.

Прошлое бывшего прокурора, учитывая специфику его предыдущей работы, не позволяет однозначно определить его принадлежность к каким-то сформированным группам влияния.

Очевидный факт -- для местной элиты Грищенко является чужаком. Если он и связан с кем-то из местного истеблишмента, то эта связь пока не просматривается. В разных группах говорят, что некоторые ниточки соединяют нового губернатора с сумским нардепом Игорем Молотком. Но наглядных подтверждений этой гипотезе пока нет.

В то же время Игорь Молоток по сравнению с другими влиятельными фигурами, занимает достаточно активную позицию, пытаясь застолбить за собой определенную политическую зону. Он, в частности, недавно "приобрел" местную организацию "Батькивщины", усадив в кресло ее руководителя своего человека. Также идут разговоры о развертывании в области под эгидой партии Шария. Поэтому может быть интересантом сегодняшнего знакового назначения.

Сам Роман Грищенко до этого момента политической деятельностью не занимался и был погружен в военные дела. Нельзя сказать, что его декларация как-то сильно не соответствует доходам, которые может получать военный прокурор.

У семьи Грищенко, кроме служебной квартиры в Харькове, нет другого жилья. И пользуется он машиной отца стоимостью 410 тыс грн. За прошлый год он заработал около 450 тыс грн. Зато имеет довольно значительные сбережения в наличных – $ 44 тыс. и 970 тыс. грн.

О доходах супруги Екатерины в декларации не сообщается, что позволяет предположить ее занятость детьми и домашним хозяйством.

Надо отметить, что Грищенко достается довольно непростая депрессивная область, которая граничит с Россией более чем на 300-тах километрах государственной границы. До настоящего времени, в условиях фактического безвластия, в области не было сформировано ни одного пропрезидентского центра влияния, а на большинстве должностей продолжают находиться назначенцы времен бывшего президента.

Не создали хотя бы малейшей волны и избранные от "Слуги народа" депутаты, которых случайно занесло в депутатские кресла. Они ни совместно, ни каждый в отдельности, не пользуются авторитетом в области и не имеют отношения к управлению политическими и административными процессами. Поэтому вряд ли смогут помочь Грищенко в утверждении на Сумщине президентской власти и поддержание в надлежащем состоянии президентского рейтинга.

Не приходится рассчитывать назначенному главе и на искреннюю помощь местных элит, где каждый теперь будет пытаться удержаться в своем кресле и, даже, если и будет публично декларировать поддержку, на деле не спешить помогать "зальотному врємєнщику". Особенно если он едет на Сумщину с целью улучшить не только собственное благосостояние, но и имеет какие-то более благородные намерения.