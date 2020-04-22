Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат

Пока каждый из нас решает отдельно, какие антикризисные меры принимать, чтобы справиться с карантином, политики, опасаясь, что население за это время станет равнодушным к политическим процессам, начали активно помогать потенциальным избирателям в условиях чрезвычайной ситуации. Так повлияет ли карантин на результаты грядущих выборов в местные советы?

Пока каждый из нас решает отдельно, какие антикризисные меры принимать, чтобы справиться с карантином, политики, опасаясь, что население за это время станет равнодушным к политическим процессам, начали активно помогать потенциальным избирателям в условиях чрезвычайной ситуации. Так повлияет ли карантин на результаты грядущих выборов в местные советы?

Обед – по распорядку

Так считает Влада Каплин – жена екснардепа Сергея Каплина, который едва ли не первым заявил о планах баллотироваться на должность городского головы Полтавы. Ставку делает на самую уязвимую группу – голодных детей, которые учатся дома. Чтобы те имели что есть, предлагает раздать родителям младших школьников деньги из городского бюджета, предусмотренные на питание во время школьных уроков.

Сам Сергей Каплин вместо тактики благотворительности выбрал другое – разоблачать "мародерство" нынешней городской власти, утверждая, что она не просто "уху ела", а ест ее сейчас и обязательно будет есть ее в будущем. Какой ухой обедать будет сам Сергей Каплин – на основе своей разоблачительной риторики, или с помощью проектов жены – не так и важно. Главное, чтобы хватило лапши для полтавчан.

По распорядку устраивает обеды для своих избирателей и Александр Мамай. Питание "трехразовое": 2010 год, 2015-й и 2020-й. Цикличность же определяют именно выборы в местные советы. Главные блюда – гречка и сахар: ими "засевал", избираясь Полтавским городским головой впервые, и, получив желаемый результат, продолжил раздачу продуктовых наборов и перед второй каденцией – их, как и в 2010 году, получили все без исключения пенсионеры Полтавы и другие социально незащищенные горожане.

Каждый полтавский пенсионер (именно они всегда наиболее активны во время голосования), получит продуктовый набор и в этом году. Оказавшись "за бортом" после переворота в Полтавском городском совете 2018 года, бывший городской голова Александр Мамай обещает поддержать своих избирателей "в трудный период карантина": с 14 апреля полтавчане начали адресно получать пакеты с брендом партии "Совесть Украины". В пакете – масло, рис, сахар, мука, макароны, по 1 кг каждого. Гречки в этот раз нет, зато есть банка сгущенки и лимон. То ли ексмер даже с таким комплектом уверен в своей победе, или, может, не готов так тратиться, однако трендового при нынешних обстоятельствах имбиря в продуктовые наборы не положил. Политической агитации во время вручения пайков не ведут, но паспорта получателей на всякий случай фотографируют. И люди, чтобы получить пакеты с продуктами, охотно на это соглашаются.

То ли так избирательная цикличность влияет, то ли за время карантина Полтава так очистилась, что и динозавры могут возродиться, но в городской совет вернулся еще один ексмер (именно его сменил на посту Александр Мамай) – Андрей Матковский. Правда, он пока ничего никому не раздает: или присоединился к онлайн сессионного заседания Полтавского городского совета прямо из Вены, а оттуда даже посылкой продуктовый набор не вишлеш, или просто нечем наполнять традиционные для него аптечки – лекарств от коронавирус еще нашли.

Лечите нас, лечите!

В Полтавской областной инфекционной больнице – новый аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. В районных больницах и Центрах ПМСП 147-го избирательного округа (Миргородский, Зиньковский, Решетиловский, Диканский и Шишацкий районы Полтавщины) – новое медицинское оборудование и средства защиты от народного депутата, председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича. В больнице Верхних Плавней – маски, антисептические растворы, защитные комбинезоны, респираторы FFP2 и нетриловые перчатки от депутата Полтавского областного совета, соратника бывшего скандально известного губернатора Андрея Писоцкого. В полтавских городских больничных учреждениях – 6 огромных криоцилиндров: в каждом из них вмещается 25 баллонов кислорода, без которого не могут работать аппараты искусственной вентиляции легких; а в 1-й городской клинической больницы – дефибриллятор, 12-канальный электрокардиограф, 10 отсосов мокрот для тех же аппаратов искусственной вентиляции легких, шприцевые насосы: все это от "тяжеловеса" полтавской политики, председателя политической партии "Родной город" Александра Удовиченко. Аппараты ИВЛ, мониторы пациента, пульсоксиметры – всего около 100 единиц медоборудования – закупила для больниц Полтавщины и Кировоградщины компания Kernel. Ее совладелец – екснардеп Андрей Веревский – "смотрящий за коронавирусом" в этих областях.

О мотивах этой благотворительности можно рассуждать долго, как и анализировать ее с точки зрения "кто как помог, поэтому столько же на выборах и надо". Очевидно лишь то, что нам, похоже, "повезло": пандемия возникла аккурат накануне выборов в местные советы. Именно поэтому, вдруг что имеем чем лечиться. А это однозначно плюс. Тем более, что тот, кто ожидаемого результата на выборах не получит обратно эту медицинскую аппаратуру уже не заберет.

Беспроигрышный вариант

Станет ли им традиционное для Полтавщины "засевание гречкой"? Вполне возможно, ведь эта предвыборная технология у нас всегда была результативной. Именно поэтому ее используют и сейчас: 2000 свяченых куличей для жителей Решитиловки от председателя Полтавского областного совета Александра Беленького, 800 тыс. медицинских масок для пенсионеров 147-го избирательного округа от нардепа Олега Кулинича, продуктовые наборы для пожилых людей и средства защиты для медработников Ланновской ОТГ Карловского района от депутата Полтавского областного совета Юрия Тимохи, те же продуктовые наборы для полтавских пенсионеров от партии "Европейская Солидарность" – все это действительно очень помогает социально уязвимым категориям населения пережить карантин. Впрочем, люди уже, наверное, и не ориентируются, от кого какие пакеты получили. К слову, это может быть "на руку" "гречкосеятелю" с десятилетним стажем Александру Мамаю - именно с ним полтавчане могут ассоциировать все продукты, которые им сейчас приносят.

А вот волонтерское движение – дело совсем другое. Именно такой создали на базе Полтавской областной организации партии "Слуга Народа". Назвали "Останови коронавирус", цель – сплотить неравнодушных граждан для борьбы с болезнью. На предвыборную суету не похоже – помогают домам-интернатам, объединив для этой цели представителей различных общественных и волонтерских организаций. Окажутся ли сплочены для борьбы с коронавирусом "в одной лодке" в избирательных бюллетенях? Пока что сущность деятельности на это не указывает, но, перестроив структуру, содержание ее работы можно и изменить.

Сплотить вокруг себя тех, кто может помочь, под эгидой борьбы с коронавирусом пытается и нынешний глава Полтавы – и. о. Полтавского городского головы Александр Шамота. Называет компании и организации, которые к помощи населению присоединились. Среди них – компанию АТБ-Маркет, которая "вместе с городской властью раздает всем, кому за 80, продуктовые наборы". Не Александра Шамота имели в виду в заявлении корпорации АТБ о том, что депутаты раздают их социальные пакеты от своего имени, пиарясь перед выборами?

Как бы там ни было, но риторика у политиков все больше напоминает предвыборную. Лишь бы не решили потенциальные участники гонки, что "добрыми делами не прославишься", и не свернули свою благотворительность сразу после окончания карантина. Когда же требовать что-то от политиков, как не перед выборами? С плохой овцы – хоть шерсти клок...