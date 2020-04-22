Передвиборче засівання, або Чим полтавські політики годують електорат

Поки кожен з нас вирішує окремо, яких антикризових заходів вживати, аби впоратися з карантином, політики, побоюючись, що населення за цей час збайдужіє до політичних процесів, почали активно допомагати потенційним виборцям в умовах надзвичайної ситуації. То чи вплине карантин на результати прийдешніх виборів до місцевих рад?

Поки кожен з нас вирішує окремо, яких антикризових заходів вживати, аби впоратися з карантином, політики, побоюючись, що населення за цей час збайдужіє до політичних процесів, почали активно допомагати потенційним виборцям в умовах надзвичайної ситуації. То чи вплине карантин на результати прийдешніх виборів до місцевих рад?

Обід – за розпорядком

Так вважає Влада Каплін – дружина екснардепа Сергія Капліна, який чи не першим заявив про плани балотуватися на посаду міського голови Полтави. Ставку робить на найвразливішу когорту – голодних дітей, які навчаються вдома. Аби ті мали що їсти, пропонує роздати батькам молодших школярів гроші з міського бюджету, передбачені на харчування під час шкільних уроків.

Сам Сергій Каплін замість тактики благодійництва обрав іншу – викривати "мародерство" нинішньої міської влади, стверджуючи, що вона не просто "уху їла", а їсть її нині та обов’язково їстиме її в майбутньому. Якою юшкою обідатиме сам Сергій Каплін – чи на основі своєї викривальницької риторики, чи за допомогою проектів дружини – не так і важливо. Головне, аби вистачило локшини для полтавців.

За розпорядком влаштовує обіди для своїх виборців і Олександр Мамай. Харчування "триразове": 2010 рік, 2015-й і 2020-й. Циклічність же визначають саме вибори до місцевих рад. Головні страви – гречка та цукор: ними "засівав", обираючись Полтавським міським головою вперше, й, отримавши бажаний результат, продовжив роздачу продуктових наборів і перед другою каденцією – їх, як і у 2010 році, отримали всі без винятку пенсіонери Полтави та інші соціально незахищені містяни.

Кожен полтавський пенсіонер (саме вони завжди найбільш активні під час голосування), отримає продуктовий набір і цьогоріч. Опинившись "за бортом" після перевороту у Полтавській міській раді 2018 року, колишній міський голова Олександр Мамай обіцяє підтримати своїх виборців "у важкий період карантину": з 14 квітня полтавці почали адресно отримувати пакети із брендом партії "Совість України". У пакеті – олія, рис, цукор, борошно, макарони, по 1 кг кожного. Гречки цього разу немає, натомість є банка згущеного молока та лимон. Чи то ексмер навіть з таким комплектом впевнений у своїй перемозі, чи, може, не готовий аж так витрачатися, однак трендового за нинішніх обставин імбиру до продуктових наборів не поклав. Політичної агітації під час вручення пайків не ведуть, але паспорти отримувачів про всяк випадок фотографують. І люди, аби отримати пакети з продуктами, охоче на це погоджуються.

Чи то так виборча циклічність впливає, чи то за час карантину Полтава аж так очистилась, що й динозаври можуть відродитися, та до міської ради повернувся ще один ексмер (саме його змінив на посаді Олександр Мамай) – Андрій Матковський. Щоправда, він поки що нічого нікому не роздає: або приєднався до онлайн сесійного засідання Полтавської міської ради прямісінько з Відня, а звідти навіть посилкою продуктовий набір не вишлеш, або просто нічим наповнювати традиційні для нього аптечки – ліків бо від коронавірусу ще знайшли.

Лікуйте нас, лікуйте!

У Полтавській обласній інфекційній лікарні – новий апарат ШВЛ від Фонду Ріната Ахметова. У районних лікарнях та Центрах ПМСД 147-го виборчого округу (Миргородський, Зіньківський, Решетилівський, Диканський і Шишацький райони Полтавщини) – нове медичне обладнання та засоби захисту від народного депутата, голови депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча. У лікарні Горішніх Плавнів – маски, антисептичні розчини, захисні комбінезони, респіратори FFP2 та нетрилові рукавички від депутата Полтавської обласної ради, соратника колишнього скандально відомого губернатора Андрія Пісоцького. У полтавських міських лікарняних закладах – 6 велетенських кріоциліндрів: у кожен з них вміщається 25 балонів кисню, без якого не можуть працювати апарати штучної вентиляції легень; а у 1-й міській клінічній лікарні – дефібрилятор, 12-канальний електрокардіограф, 10 відсмоктувачів мокрот для тих самих апаратів штучної вентиляції легень, шприцеві насоси: усе це від "важковаговика" полтавської політики, голови політичної партії "Рідне місто" Олександра Удовіченка. Апарати ШВЛ, монітори пацієнта, пульсоксиметри – всього близько 100 одиниць медобладнання – закупила для лікарень Полтавщини та Кіровоградщини компанія Kernel. Її співвласник – екснардеп Андрій Веревський – "смотрящий за коронавірусом" у цих областях.

Про мотиви цієї благодійності можна розмірковувати довго, як і аналізувати її з точки зору "хто як допоміг, тому стільки ж на виборах і треба". Очевидне лише те, що нам, схоже, "пощастило": пандемія виникла акурат напередодні виборів до місцевих рад. Саме тому, раптом що, маємо нині як лікуватися. А це однозначно плюс. Тим більше, що той, хто очікуваного результату на виборах не отримає, назад цю медичну апаратуру вже не забере.

Безпрограшний варіант

Чи стане ним традиційне для Полтавщини "засівання гречкою"? Цілком можливо, адже ця передвиборча технологія у нас завжди була результативною. Саме тому її використовують і нині: 2000 свячених пасок для жителів Решетилівки від голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, 800 тис. медичних масок для пенсіонерів 147-го виборчого округу від нардепа Олега Кулініча, продуктові набори для літніх людей та засоби захисту для медпрацівників Ланнівської ОТГ Карлівського району від депутата Полтавської обласної ради Юрія Тимохи, ті ж таки продуктові набори для полтавських пенсіонерів від партії "Європейська Солідарність" – усе це справді дуже допомагає соціально вразливим категоріям населення пережити карантин. Утім, люди вже, мабуть, і не орієнтуються, від кого які пакунки отримали. До слова, це може бути "на руку" "гречкосієві" з десятирічним стажем Олександрові Мамаю - саме з ним полтавці можуть асоціювати усі продукти, що нині їм приносять.

А от волонтерський рух – справа зовсім інша. Саме такий створили на базі Полтавської обласної організації партії "Слуга Народу". Назвали "Зупини коронавірус", мета – згуртувати небайдужих громадян для боротьби з хворобою. На передвиборчу метушню не схоже – допомагають будинкам-інтернатам, об’єднавши для цієї мети представників різних громадських та волонтерських організацій. Чи опиняться згуртовані для боротьби з коронавірусом "в одному човні" у виборчих бюлетенях? Поки що сутність діяльності на це не вказує, але, розбудувавши структуру, зміст її роботи можна й змінити.

Згуртувати навколо себе тих, хто може допомогти, під егідою боротьби з коронавірусом намагається і нинішній очільник Полтави – в. о. Полтавського міського голови Олександр Шамота. Називає компанії та організації, які до допомоги населенню долучилися. Серед них – компанію АТБ-Маркет, яка "разом з міською владою роздає усім, кому за 80, продуктові набори". Чи не Олександра Шамоту, часом, мали на увазі у заяві корпорації АТБ про те, що депутати роздають їхні соціальні пакети від свого імені, піарячись перед виборами?

Як би там не було, але риторика у політиків все більше нагадує передвиборчу. Лише б не вирішили потенційні учасники перегонів, що "добрими справами не прославишся", і не згорнули свою благодійність одразу після закінчення карантину. Бо коли ж і вимагати щось від політиків, як не перед виборами? З поганої вівці – хоч шерсті жмут…