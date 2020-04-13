Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики

В Украине власть и ученые прогнозируют пик распространения коронавируса COVID-19 на середину или конец апреля. Кроме того, звучат разговоры, что так быстро все не закончится, и карантин будет продлен на начало мая, а количество больных может достичь, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч

Фото: Ingvar Shapik

В Украине власть и ученые прогнозируют пик распространения коронавируса COVID-19 на середину или конец апреля. Кроме того, звучат разговоры, что так быстро все не закончится, и карантин будет продлен на начало мая, а количество больных может достичь, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч

7 апреля Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина входит в пик эпидемии, и в ближайшее время ожидается резкий рост количества пациентов, что собственно и произошло.

Однако неожиданно для всех 10 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко пообещал, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине вообще не будет.

Но, как показывают данные официальной статистики, которая хотя и далека от реальной, но позволяет делать вполне логичные выводы, Украина находится в стадии роста количества больных и движется к тому самому пику заболеваемости.

Если сравнить графики роста количества выявленных больных коронавирусом в Украине и мире, легко понять, что мы движемся в русле общемировой тенденции.

Слева - график роста количества больных в Украине, справа - в общем во всем мире.

А вот как выглядит ситуация с количеством больных коронавирусом в странах, которые достигли пика заболеваемости и ситуация начала стабилизироваться.

Слева - Китай, справа - Южная Корея.

Коронавирус COVID-19 опасен тем, что его распространение происходит экспоненциально, то есть за определенный промежуток времени количество инфицированных увеличивается пропорционально количеству выявленных за аналогичный период.

Простыми словами, в отличие от линейного роста, когда к определенному числу добавляются значения, экспоненциальный рост - это многократное умножение. Если линейный рост - это стабильная во времени прямая линия, то экспоненциальная кривая похожа на взлет.

При экспоненциальном росте каждый день обнаруживают больше больных, чем накануне, пропорционально числу уже выявленных больных. В случае с коронавирусом, это общемировая тенденция, и в Украине ситуация аналогичная, что и показывают графики.

Рассмотрим статистические данные в Украине и мире за две последние недели. По данным центра Джона Хопкинса, 30 марта в мире насчитывалось 782 тысячи выявленных инфицированных, через неделю, 6 апреля их количество выросло до 1,3 миллиона, через неделю, 13 апреля в мире обнаружили 1 миллион 850 тысяч больных.

А теперь данные по Украине. 30 марта у нас насчитывалось 480 больных, 6 апреля - 1319, 13 апреля эта цифра возросла до 3102.

Понятно, что мы говорим об официальных данных, реальное количество больных и в Украине, и в мире точно не известно, но четко прослеживается общемировая тенденция.

Такая же картина вокруг смертельных случаев в Украине. 30 марта их было 11, через неделю, 6 апреля - 38, еще через неделю, 13 апреля - 93 случая.

Именно для того, чтобы замедлить распространение вируса и остановить экспоненциальный рост количества больных, во многих странах мира вводят карантинные мероприятия.

Например, в Ухане до введения карантина количество больных увеличивалось быстрыми темпами, когда город закрыли на карантин, рост замедлился и со временем пошел на спад.

В Украине ситуация одновременно и хуже, и лучше по сравнению с другими странами. У нас были вовремя введены карантинные мероприятия, что на ранней стадии замедлило рост количества больных, и именно поэтому мы оперируем сотнями и тысячами, а не десятками и сотнями тысяч больных.

Однако из-за отсутствия массового тестирования населения, нарушение режима самоизоляции гражданами, слабой системы здравоохранения, даже в условиях вовремя введенного карантина мы все равно наблюдаем экспоненциальный рост количества больных в Украине.

И поэтому, несмотря на заявления чиновников, Украина уверенно движется к пику заболеваемости. Еще один интересный факт. Согласно данным Минздрава, на протяжении длительного времени в Украине количество умерших от коронавируса превышало количество тех, кто выздоровел.

Однако в большинстве стран мира наоборот количество тех, кто выздоровел, втрое больше количества умерших. И только недавно в Украине количество смертельных случаев стало немного меньше, чем количество пациентов, которые выздоровели.

Также по данным Центра общественного здоровья, в марте 2020 года в Украине количество вирусных пневмоний возросло в 11 раз по сравнению с прошлым годом. За неделю 16-22 марта количество случаев составило 254 - по сравнению с 23 прошлого года. Это 30% от числа всех госпитализированных по всем причинам в стране. Однако из-за отсутствия массового тестирования больных неизвестно, связана ли эта вспышка с распространением коронавируса COVID-19.

Ученые говорят, что экспоненциальный рост заканчивается тогда, когда каждого нового дня количество больных меньше, чем было обнаружено предыдущего. Именно к этому стремятся медики всех стран.

Для этого рекомендуют проводить как можно больше тестов, чтобы выявить и изолировать как можно больше носителей вируса, отслеживать все контакты больных, обеспечивать больницы аппаратами искусственной вентиляции легких, медиков - всеми необходимыми средствами защиты.

И как показывает опыт стран, где развитие эпидемии удалось стабилизировать, эти меры в комплексе дают результаты и помогают остановить распространение вируса, рост больных и смертность.

В Германии ежедневно делают около 23 тысяч тестов и планируют увеличить до 70 тысяч, в Великобритании ежедневно тестируют около 12 тысяч и до конца апреля планируют достичь показателя в 100 тысяч тестов в день. Во Франции в апреле планируют выйти на показатель в 30 тысяч тестов в день.

Украина входит в список стран Европы с наименьшим количеством проведенных тестов, за все время их провели чуть больше 11 тысяч. И несмотря на ежедневный экспоненциальный рост количества выявленных случаев, в условиях, когда мы не знаем реальное количество больных и масштабы эпидемии, главный санитарный врач считает, что в Украине нет необходимости в массовом тестировании.

Это все очень неутешительные данные, ведь по словам экспертов, пик заболеваемости таки будет, и если показатель больных достигнет 10 тысяч, медицинская система Украины не выдержит такой нагрузки, что может повлечь за собой непоправимые последствия.