Коронавірус в Україні та світі: невтішне порівняння статистики

В Україні влада і науковці прогнозують пік поширення коронавірусу COVID-19 на середину або на кінець квітня. Крім того, лунають розмови, що так швидко все не закінчиться, і карантин буде продовжено на початок травня, а кількість хворих може сягнути, за різними оцінками, від 40 до 60 тисяч

Фото: Ingvar Shapik

В Україні влада і науковці прогнозують пік поширення коронавірусу COVID-19 на середину або на кінець квітня. Крім того, лунають розмови, що так швидко все не закінчиться, і карантин буде продовжено на початок травня, а кількість хворих може сягнути, за різними оцінками, від 40 до 60 тисяч

7 квітня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна входить в пік епідемії, і найближчим часом очікується різке зростання кількості пацієнтів, що власне і сталося.

Однак несподівано для всіх 10 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, що піку захворюваності коронавірусом в Україні взагалі не буде.

Але ж, як показують дані офіційної статистики, яка хоч і далека від реальної, але дозволяє робити цілком логічні висновки, Україна перебуває в стадії росту кількості хворих і рухається до того самого піку захворюваності.

Якщо порівняти графіки росту кількості виявлених хворих коронавірусом в Україні та світі, легко зрозуміти, що ми рухаємося в руслі загальносвітової тенденції.

Зліва — графік зростання кількості хворих в Україні, справа - загалом у всьому світі.

А ось як виглядає ситуація із кількістю хворих коронавірусом в країнах, які досягли піку захворюваності і ситуація почала стабілізуватись.

Зліва — Китай, справа — Південна Корея.

Коронавірус COVID-19 небезпечний тим, що його поширення відбувається експоненційно, тобто за певний проміжок часу кількість інфікованих збільшується пропорційно до кількості виявлених за аналогічний період.

Простими словами, на відміну від лінійного росту, коли до певного числа додаються значення, експоненційний ріст - це багаторазове множення. Якщо лінійне зростання - це стабільна в часі пряма лінія, то експоненційна крива схожа на зліт.

При експоненційному зростанні кожного дня виявляють більше хворих, ніж напередодні, пропорційно числу вже виявлених хворих. У випадку з коронавірусом, це загальносвітова тенденція, і в Україні ситуація аналогічна, що і показують графіки.

Розглянемо статистичні дані в Україні та світі за два останні тижні. За даними центру Джона Гопкінса, 30 березня в світі нараховувалося 782 тисяч виявлених інфікованих, через тиждень, 6 квітня їхня кількість зросла до 1,3 мільйона, ще через тиждень, 13 квітня у світі виявили 1 мільйон 850 тисяч хворих.

А тепер дані по Україні. 30 березня нараховувалося 480 хворих, 6 квітня — 1319, 13 квітня ця цифра зросла до 3102.

Зрозуміло, що ми говоримо про офіційні дані, реальна кількість хворих і в Україні, і в світі точно не відома, але чітко простежується загальносвітова тенденція.

Така ж картина вимальовується навколо смертельних випадків в Україні. 30 березня їх було 11, через тиждень, 6 квітня, - 38, ще через тиждень, 13 квітня — 93 випадків.

Саме для того, щоб сповільнити поширення вірусу і зупинити експоненційний ріст кількості хворих, у багатьох країнах світу запроваджують карантинні заходи.

Наприклад, в Ухані до запровадження карантину кількість хворих збільшувалася швидкими темпами, коли місто закрили на карантин, ріст сповільнився і з часом пішов на спад.

В Україні ситуація водночас і гірша, і краща порівняно із іншими країнами. У нас було вчасно запровадженого карантинні заходи, що на ранній стадії сповільнило ріст кількості хворих, і саме тому ми оперуємо сотнями і тисячами, а не десятками і сотнями тисяч хворих.

Однак через відсутність масового тестування населення, порушення режиму самоізоляції громадянами, слабку систему охорони здоров’я, навіть в умовах вчасно запровадженого карантину ми все одно спостерігаємо експоненційний ріст кількості хворих в Україні.

І тому, попри заяви чиновників, Україна впевнено рухається до піку захворюваності. Ще один цікавий факт. Згідно із даними МОЗу, упродовж тривалого часу в Україні кількість померлих від коронавірусу перевищувала кількість тих, хто одужав.

Однак у більшості країн світу навпаки кількість тих, хто одужав, втричі більша за кількість померлих. І тільки нещодавно в Україні кількість смертельних випадків стала трохи меншою, ніж кількість пацієнтів, які одужали.

Також за даними Центру громадського здоров'я, в березні 2020 року в Україні кількість вірусних пневмоній зросла в 11 разів у порівнянні з минулим роком. За тиждень 16-22 березня кількість випадків склала 254 – проти 23 минулого року. Це 30% від кількості всіх госпіталізованих з усіх причин в країні. Однак через відсутність масового тестування хворих невідомо, чи пов’язаний цей спалах із поширенням коронавірусу COVID-19.

Науковці говорять, що експоненційний ріст закінчується тоді, коли кожного нового дня кількість хворих менша, ніж була виявлена попереднього. Саме до цього прагнуть медики всіх країн.

Для цього рекомендують проводити якнайбільше тестів, щоб виявити та ізолювати якомога більше носіїв вірусу, відстежувати всі контакти хворих, забезпечувати лікарні апаратами штучної вентиляції легень, медиків - усіма необхідними засобами захисту.

І як показує досвід країн, де розвиток епідемії вдалося стабілізувати, ці заходи у комплексі дають результати і допомагають зупинити поширення вірусу, ріст хворих та смертність.

В Німеччині щодня роблять близько 23 тисячі тестів і планують збільшити до 70 тисяч, в Британії щодня тестують близько 12 тисяч і до кінця квітня планують досягти показника у 100 тисяч тестів на день. У Франції в квітні планують вийти на показник у 30 тисяч тестів щодня.

Україна входить до списку країн Європи із найменшою кількістю проведених тестів, за весь час їх провели трохи більше 11 тисяч. І попри щоденний експоненційний ріст кількості виявлених випадків, в умовах, коли ми не знаємо реальну кількість хворих та масштаби епідемії, головний санітарний лікар вважає, що в Україні немає потреби у масовому тестуванні.

Це все дуже невтішні дані, адже за словами експертів, пік захворюваності таки буде, і якщо показник хворих досягне 10 тисяч, медична система України не витримає такого навантаження, що може спричинити непоправні наслідки.