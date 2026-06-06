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06 червня 2026, 18:28

Погода різко погіршиться: Україну накриють грози, шквали та сильні дощі

06 червня 2026, 18:28
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 7 червня, в Україні, крім східних областей, очікуються помірні дощі та грози, а в окремих регіонах – град і шквали до 15-20 м/с

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозуються значні опади. На Закарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.

За даними синоптиків, вітер буде змінних напрямків, у західних областях – північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13–18°, на заході – 10-15°. Вдень очікується 24-29°, а в західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях – 20-25°.

У Києві та області прогнозуються небезпечні метеорологічні явища: значний дощ, гроза, місцями град і шквали до 15-20 м/с. Температура в столиці вночі становитиме 16-18°, вдень – 21-23°.

Метеорологи попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Нагадаємо, в кінці травня негода накрила одразу кілька областей України – через сильні пориви вітру рятувальники ліквідовували наслідки стихії на Сумщині, Кіровоградщині та Вінниччині.

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