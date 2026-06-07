Трагедія під Запоріжжям: окупанти вдарили дроном по зупинці, загинув водій маршрутки

Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 червня, російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по передмістю Запоріжжя. За попередніми даними, загинув водій маршрутного мікроавтобуса

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

"Внаслідок російської атаки загинув водій маршрутного мікроавтобуса", - ідеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що "окупанти завдали удару БПЛА по передмістю обласного центру".

Попередньо, загинув 56-річний чоловік, водій маршрутного мікроавтобуса, який стояв на кінцевій зупинці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці події працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, що на Херсонщині за добу 37 населених пунктів включно з обласним центром зазнали обстрілів дронами й артилерією, ворог бив переважно по критичній та соціальній інфраструктурі, 14 поранених.