Кадри роботи ССО: уражено логістичний маршрут РФ до Криму

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Оператори БпЛА 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту постачання російських військ до тимчасово окупованого Криму

Про це повідомили в 3-му окремому полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, передає RegioNews.

За даними підрозділу, дрони ССО знищують техніку та руйнують логістичні маршрути ворога на напрямку Мелітополь – Чонгар.

У результаті цих дій ускладнено постачання російських військ, зокрема доставки пального на тимчасово окупований півострів.

У підрозділі зазначили, що це лише початок подібних операцій.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ.