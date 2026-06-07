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07 червня 2026, 11:12

Масований обстріл Херсонщини: ворог атакував 37 населених пунктів, 14 поранених

07 червня 2026, 11:12
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Фото: поліція
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На Херсонщині за добу 37 населених пунктів включно з обласним центром зазнали обстрілів дронами й артилерією, ворог бив переважно по критичній та соціальній інфраструктурі, 14 поранених

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Білозерка, Берислав, Борозенське, Комишани, Чорнобаївка, Микільське, Дніпровське, Осокорівка, Високе, Дмитренка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Бургунка, Гаврилівка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Монастирське, Токарівка, Тягинка тощо та місто Херсон”, - написав Прокудін.

За його словами росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі. Через російську агресію 14 людей дістали поранення.

"Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951”, - додав очільник Херсонщини.

Нагадаємо, що російські війська вдень 6 червня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 10-річний хлопчик та його батько.

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